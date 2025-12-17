“เจนี่” จัดปาร์ตี้คริสต์มาส ประกาศจะอยู่เคียงข้างเพื่อนทุกคน หัวใจที่ให้กันคือสิ่งสำคัญ มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้

เรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” เปิดบ้านอย่างเป็นทางการรับแขก ก็คือเพื่อนๆ เพื่อฉลองเทศกาลคริสมาสต์ แม้ปีนี้จะบรรยากาศเปลี่ยนไป มีทั้งกลุ่มแก๊งนางฟ้าและเพื่อนๆ นอกวงการมาร่วมปาร์ตี้ ได้แก่ เจนสุดา ปานโต , โอซา แวง , พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ , วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ , ข้าวโพด สมิทธินันด์ , น้อยหน่า สิริผกา กรรณสูต ที่สนิทสนมกันมานานอยู่แล้ว
นอกจากภาพ เจนี่ ได้ลงคลิปในไอจีสตอรี่ พูดความในใจกับเพื่อนๆ ในวันที่ไร้เพื่อนตายอย่าง “นานา ไรบีนา” ด้วยว่า…
“เป็นครั้งแรก วันแรกที่เปิดบ้าน รู้สึกว่าอยากจะให้คนที่เรารักมาอยู่ด้วยกัน ดีใจ ภูมิใจว่าปีนี้กำลังจะเป็นปีที่เริ่มต้นด้วยดี จะเป็นปีที่มีคนคุณภาพมาอยู่กับเรา อายุขนาดนี้แล้วก็อยากจะให้มีเวลาคุณภาพให้ได้อยู่ร่วมกันเยอะๆ หน่อยนะคะ อยากให้มีความรักที่ดี เพื่อนก็รู้เราคบกันมาเป็น 10 ปี สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหัวใจ หัวใจที่ไม่ว่าเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ อยากให้รู้ไว้เลยว่าไม่ว่านานเท่าไหร่เจทีคนนี้จะอยู่ข้างเพื่อนทุกคนเสมอ ตลอดไป you have my heart , babe….” ซึ่งข้าวโพด ได้ตอบกลับเจนี่ไปด้วย You are my hard.