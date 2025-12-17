คนบันเทิงขอบคุณรัฐเดินหน้า Cash Rebate หนุนภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลก พร้อมเสนอแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) โดย คุณสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมฯ สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดย คุณเขมทัตต์ พลเดช นายกสมาพันธ์ฯ, คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ และ คุณเนตรพนิต โพธารากุล สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ โดย คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการบริษัทฯ และ คุณบุษบา ดาวเรือง บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด โดย คุณจินา โอสถศิลป์ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ เดินทางเข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อแสดงความขอบคุณต่อภาครัฐในการเดินหน้า “มาตรการ Cash Rebate” ส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทย ละคร ซีรีส์ และมิวสิกวิดีโอในประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ละคร ซีรีส์ และมิวสิกวิดีโอไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
โดยมีศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ได้แก่ ต่าย อรทัย, กานต์ ทศน, อิสร์ อิสรพงศ์, แป้งร่ำ ศิวนารี, ปลายฟ้า – เชียร์ – ธารา – ซอนญ่า วง VIIS, คริส – เมจิ – อิม – มินนี่ วง ALALA, บลิ้งค์ – เนเมส – เจฟฟรีย์ – โจอี้ – ฐาน วง FAVIQ, โมเน่ – เพลิน วง CHERIS และ จั๋ง วง PERSES นักแสดงจากช่องวัน 31 ได้แก่ เกลือ กิตติ, ธีระชาติ ธีระวิทยากุล (อู๊ด เป็นต่อ) และ เจี๊ยบ เชิญยิ้ม นักแสดงจาก GMMTV ได้แก่ โอม ภวัต และ ซิง หฤษฎ์ นักแสดงจาก CHANGE2561 ได้แก่ สายลับ เหมวิช, ภณ ธนภณ, อ๊อตโต้ พชร และ ลี อัสรี รวมทั้ง นักแสดงจาก โมโน 29 ได้แก่ ถุงแป้ง ภัทรวดี และ เจสซี่ ณัฐศิญา เข้าร่วม
พร้อมกันนี้ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิง ได้ยื่นข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยนำเสนอแนวทางให้อุตสาหกรรมบันเทิงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทย นำเสนอแนวทางการส่งเสริมการแสดงสดพื้นบ้านแบบไทไทย คอนเสิร์ตมหกรรมดนตรี รวมถึงข้อเสนอแนวทาง Content Creator Cash Rebate เพื่อให้สามารถปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน