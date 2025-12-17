สิ้นสุดการรอคอย 30 ปี ‘จอมโหดกระทะเหล็ก’ ได้สร้างเป็นทีวีอนิเมะ ออกอากาศปี 2026

มังงะศึกทำอาหารระดับตำนาน ‘จอมโหดกระทะเหล็ก’ ครบรอบ 30 ปี เตรียมสร้างเป็นทีวีอนิเมะครั้งแรก ออกอากาศปี 2026
มังงะแนวศึกทำอาหารระดับตำนาน “จอมโหดกระทะเหล็ก” ผลงานของ ไซโจ ชินจิ เตรียมกลับมาสร้างความเดือดอีกครั้งในรูปแบบ ทีวีอนิเมะเป็นครั้งแรก เพื่อฉลองครบรอบ 30 ปีของการตีพิมพ์ต้นฉบับ โดยมีกำหนดออกอากาศในปี 2026
ผลงานต้นฉบับเคยตีพิมพ์ในนิตยสาร Weekly Shonen Champion ระหว่างปี 1995–2000 ก่อนถูกรวบรวมเป็นฉบับรวมเล่มทั้งหมด 27 เล่ม (ฉบับอีบุ๊ก 13 เล่ม) และกลายเป็นหนึ่งในมังงะสายทำอาหารที่มีชื่อเสียงจากความโหด ดิบ และรุนแรงเหนือแนวเดียวกัน
เรื่องราวเล่าถึง อากิยามะ จาง เชฟหนุ่มนิสัยร้ายสุดโต่ง ผู้ยึดคติว่า “การทำอาหารคือการดวล” และพร้อมท้าชนคู่แข่งมากมายในโลกอาหารจีน ด้วยสไตล์การปรุงที่ดุดัน ไร้ความปรานี และท้าทายทุกกฎเกณฑ์ของวงการ
โปรเจกต์อนิเมะได้ปล่อย ซูเปอร์ทีเซอร์ PV ออกมาแล้ว โดยใช้ ภาพจากมังงะต้นฉบับ ผสานกับ เสียงพากย์ของตัวละครหลัก ได้แก่ จาง, นางเอก โกบังโจ คิริโกะ และคู่ปรับคนสำคัญ โอโคโนะงิ ทาคาโอะ สร้างกระแสความตื่นเต้นให้แฟน ๆ อย่างมาก
ด้านผู้กำกับ อาโอกิ เออิ ออกมาย้ำชัดว่า โปรเจกต์นี้ ไม่ใช่การรีบูตย้อนยุค แต่เป็นการนำผลงานคลาสสิกที่ “สนุกมาก แต่ไม่เคยถูกสร้างเป็นอนิเมะมาก่อน” มาถ่ายทอดในรูปแบบแอนิเมชันเป็นครั้งแรกอย่างแท้จริง
ขณะที่ผู้เขียนต้นฉบับ ไซโจ ชินจิ กล่าวขอบคุณทีมงานทุกฝ่าย ทั้งสตาฟฟ์โปรดักชัน นักทำอาหารที่ให้คำปรึกษา สำนักพิมพ์ ครอบครัว และผู้อ่านทุกคน พร้อมเชิญชวนแฟน ๆ ให้เฝ้ารอการออกอากาศของทีวีอนิเมะเรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่อในปี 2026