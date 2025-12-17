"แองเจลินา โจลี" เผยรอยแผลผ่าตัดเต้านมครั้งแรก ขึ้นปก Time France

แองเจลินา โจลี เปิดเผยรอยแผลผ่าตัดเต้านมครั้งแรก บนปก Time ฝรั่งเศส เผยอยากแบ่งปันพลังใจให้ผู้หญิงทั่วโลก
แองเจลินา โจลี นักแสดงฮอลลีวูดเจ้าของรางวัลออสการ์ สร้างแรงสั่นสะเทือนอีกครั้ง ด้วยการเปิดเผย รอยแผลจากการผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้าง (Double Mastectomy) เป็นครั้งแรก ผ่านแฟชั่นเซ็ตขึ้นปก นิตยสาร Time France ฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา และกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ
ภาพปกถ่ายโดยช่างภาพชื่อดัง นาธาเนียล โกลด์เบิร์ก เผยให้เห็นโจลีในเสื้อคอลึก มองตรงสู่กล้องอย่างมั่นใจ โดยรอยแผลผ่าตัดถูกเปิดเผยอย่างชัดเจน เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและการยอมรับร่างกายของตนเอง หลังผ่านการต่อสู้กับความเสี่ยงโรคมะเร็ง
โจลีกล่าวกับ Time France ว่า “ฉันแบ่งปันรอยแผลเหล่านี้กับผู้หญิงมากมายที่ฉันรัก และทุกครั้งที่เห็นผู้หญิงคนอื่นกล้าเปิดเผยรอยแผลของพวกเธอ ฉันก็รู้สึกซาบซึ้งใจเสมอ”
ย้อนกลับไปในปี 2013 โจลีเคยประกาศต่อสาธารณะว่าเธอเข้ารับการผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้าง เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง เนื่องจากมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง ก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดรังไข่ทั้งสองข้างในปี 2015 การตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวในเวลานั้น ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงจำนวนมากหันมาใส่ใจการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งมากขึ้น
โจลียังเน้นย้ำในบทสัมภาษณ์ว่า “การเข้าถึงการตรวจคัดกรองและการรักษา ไม่ควรขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน หรือสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่”
แฟชั่นเซ็ตในฉบับนี้ยังประกอบด้วยภาพขาวดำระยะใกล้ของโจลีในวัย 50 ปี รวมถึงภาพมุมกว้างในบรรยากาศสลัว ที่เธอนั่งอยู่กลางห้องอย่างสงบ สะท้อนความเปราะบางควบคู่กับความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นธีมหลักของฉบับเปิดตัวนิตยสาร
ด้านผลงานการแสดง โจลีกำลังเตรียมพบกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ Coutures กำกับโดยผู้กำกับหญิงชาวฝรั่งเศส อลิซ วิโนกูร์ ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในฝรั่งเศสวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2026 โดยเนื้อหาในภาพยนตร์ยังสะท้อนประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการเยียวยาหัวใจอีกด้วย