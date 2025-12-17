“ใหม่ ดาวิกา” อวดชีวิตคู่ครบเดือน เรียก “ผัว” ทั้งวัน ลั่น 2 ปีนี้ยังไม่มีลูก แอบดุ “เต๋อ” ห้ามพูดเรื่องนี้ กลัวไม่มีงาน

“ใหม่ ดาวิกา” เปิดใจชีวิตคู่ครบเดือน เรียกเต๋อว่าผัว เมมชื่อในโทรศัพท์ว่าผัว โอดแทบไม่ได้เจอ ลั่นขอเบรกเรื่องลูก 2 ปีเต็มที่กับงาน มีแอบดุสามีห้ามพูดเยอะกลัวงานหาย พร้อมมูฟออนหลังหนังพลาดส่งชิงออสการ์
ยิ่งแต่งงาน ยิ่งหวานเจี๊ยบสุดๆ สำหรับคู่ของ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” กับหนุ่ม “เต๋อ ฉันทวิขช์ ธนะเสวี” ที่ไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือรูปต่างๆ ที่ลงคู่กัน หวานจนคนโสดอิจฉาตาร้อนผ่าว แต่สาวใหม่บอกว่าแต่งงานมาครบหนึ่งเดือน แทบไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ เพราะตนต้องไปทำงานต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ฝึกเรียกผัวเมียกันให้ชินปาก เมมเป็นชื่อในโทรศัพท์แล้ว
“แต่งมาเดือนนึงแล้ว แห้งเลย อากาศหนาวมากไม่มีคนกอดเลย จริงๆ มันเศร้ามากเลยนะคะ พอแต่งงานปุ๊บรุ่งเช้าก็ทำงานเลย ใหม่ไม่ได้แต่งงานแล้วตื่นเช้ามาทำอาหารให้สามี ไม่มีโมเมนต์นั้นเลย ตื่นมาก็ไปดูแลเด็กทำงานไปเข้าประชุม หวังว่า 30-2 นี้จะได้อยู่ด้วยกัน ตอนนี้สนุกมากเรียกกันทั้งวัน อวดแหละ (หัวเราะ) มันรักแบบเปิดเผย แล้วเขาก็เรียกเราเมียจ๋าๆ เราก็เรียกเขาผัว เปลี่ยนชื่อในโทรศัพท์ว่าผัวแล้ว แฟนคลับนะคะถ้าพี่เต๋อโทร.มาซูมโทรศัพท์ได้เลย เพราะพิมพ์ว่าผัว พี่เต๋อน่าจะพิมพ์ว่าเมีย
แต่แต่งมาแล้วหนึ่งเดือนไม่ค่อยได้เจอกัน เพราะหนูอยู่เมืองนอก 15 วัน ทำงานต่างประเทศบ่อย ห่างกันบ่อย หายไป 15 วันคิดถึงหมามากเลย กลับมาเติมหมา ส่วนสามีเดี๋ยวเขาเล่นบาสเสร็จก็กลับบ้าน มันไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเลยค่ะ แล้วคือเขาป่วยแล้วเขาก็ไม่ชอบกินยาตามสไตล์ผู้สูงวัย จะมีความชอบหายเอง แล้วใหม่ก็จะเป็นคนลิสต์ว่าพี่ต้องไปนะ แล้วพี่จะหาย”
ยืนยันในสองปีนี้ยังไม่มีแพลนมีลูกแน่นอน
“หนูจะบอกความจริงให้ทุกคนฟังนะคะ ไม่รู้ว่าเราเป็นภรรยาสมัยใหม่หรือเปล่า แล้วเราก็เป็น working women หนูยังคุยกับพี่เต๋อเลยว่าตั้งแต่เราแต่งงานกันมาไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเนอะ เหมือนเดิมทุกอย่าง หนูกับพี่เต๋อทำงานยังไงก็เหมือนเดิม ใช้ชีวิตเหมือนเดิม ไม่มีแพลนมีลูกแน่นอน ตอนนี้ถ้าจะออกมาก็จะดันกลับเข้าไป เพราะว่ายังไม่ได้ เพราะตัวใหม่เองมีสิ่งที่ต้องทำ ปีหน้าต้องเล่นคุณยายวรนาถ ถ้ามีขึ้นมาแย่เลย ถ้ายังทำงานอยู่สักสองปีถ้าลูกมา คือหยุดก่อน
แต่หนูก็เห็นสัมภาษณ์เขาแล้ว หนูก็โทร.ไปว่าเขานะ หนูบอกเขาว่าพี่ระวังพูดแบบนี้เยอะๆ เดี๋ยวเขาไปจั่วหัวข่าว แล้วเดี๋ยวไม่มีงานติดต่อ หนูก็เลยบอกวันนี้ว่ามาก็จะบอกเลยว่ายังไม่มีลูกแน่นอน วันนี้ไม่มี วันหน้าไม่แน่ (หัวเราะ) ไม่ๆ สองปีนี้อาจจะเป็นสองปีที่มุ่งทำงาน เพราะต้องเป็นโปรดิวเซอร์อีกหลายโปรเจ็กต์ที่ใหม่ดูอยู่”
เสียดายหนัง “ผีใช้ได้ค่ะ” อดไปออสการ์
“สำหรับผีใช้ได้ค่ะก็เป็นตัวแทนไทยอย่างที่ถูกเลือกไป ใหม่ก็ภูมิใจมากๆ แต่มีอยู่วันนึงทางทีมงานโทรเข้ามา เท่าที่นักแสดงได้ข้อมูลก็คือเป็นเอกสารไปไม่ถึงวันที่ปิดรับสมัคร ใหม่ไม่รู้ว่าส่งแล้วหรือยังไม่ส่ง ใหม่ไม่รู้ในขั้นตอน ใหม่รู้สึกว่าไปคานส์ก็ดีใจมากๆ แล้วสำหรับหนังไทย แต่ออสการ์ก็เป็นอีกเป้าหมายนึง คือถ้าหนังไทยชนะมันคงเป็นเป้าหมายที่ดีมากๆ สิ่งหนึ่งก็คือให้กำลังใจทีมงานแหละ ให้กำลังใจผู้กำกับ เพราะมันเป็นหนังเรื่องแรกของเขา แล้วมันผิดพลาดแค่ตรงนี้นิดเดียวจริงๆ แต่มันเกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้หนังมันก็เดินทางไปทุกเทศกาลที่มี ใหม่เพิ่งไปที่สิงคโปร์มา แล้วเดี๋ยวก็จะมีต่อไปเรื่อยๆ
เบื้องต้นในการทำงานของพี่เขา ใหม่ไม่รู้ว่าเขาทำงานยังไง ประมาณไหน เพราะตัวเราเองเป็นนักแสดง เสร็จแล้วก็จบ แต่ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดาย เสียดายมาก แต่มันเกิดไปแล้วก็ต้องทำใจยอมรับ วันแรกที่รู้ก็ยังช็อกอยู่ว่าเหตุผลคือเท่านี้ แต่ก็ยอมรับมันได้แล้วก็มูฟออน วันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอนาคตจะไม่ได้ ใครจะรู้อนาคตเราอาจจะมีหนังไทยเรื่องอื่นที่เข้าไป ก็เชียร์กัน เชียร์คนสร้างหนัง ถ้าไปเราไปทั้งประเทศ เราไม่ได้ไปคนใดคนหนึ่ง เรื่องผีค่อนข้างไปได้ไกลนะคะ เรื่องหน้าก็ผีสิคะ ไม่ผีก็ตายสองอย่าง คือมันอยู่ในองค์รวมของบทมากกว่า ถ้าบทเรามันดีมันจะพาเราไป มันจังหวะเหมาะเจาะ”