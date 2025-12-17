“น้องเกล” ซีอีโอวัย 3 ขวบ “ชมพู่ อารยา” เปิดบริษัทให้ ตั้งชื่อ “ชีเสิร์ฟ” ค่าตัวแพงกว่าแม่ ย้ำชัดไม่ขโมยวัยเด็ก

“ชมพู่ อารยา” เผย “น้องเกล” มีบริษัทของตัวเองแล้ว ชื่อ “ชีเสิร์ฟ จำกัด” ลั่นค่าตัวแพงกว่าแม่ แต่ย้ำชัดไม่ขโมยวัยเด็ก ให้ลูกทำงานอย่างมีความสุขและมีขอบเขต ให้รอติดตามผลงาน “พายุ” ต้าวเท่เหมือนพ่อ
ปีหน้างานมารัวๆ สำหรับ “น้องเกล” หรือ “แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์” ทายาทหมื่นล้านที่ยังไม่รู้ว่าบ้านรวย แฮปปี้กับค่าตัว 20 บาท ล่าสุด “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ควงลูกสาวออกงาน “EVEANDBOY 20th Anniversary Celebration” ฉลองครบรอบ 20 ปี พร้อมเผยถึงบริษัทของน้องเกลที่ตั้งชื่อว่า “บริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด”
“ปีหน้ามีทั้งงานคู่และงานเดี่ยว งานเดี่ยวมันจะแล้วแต่สินค้า และขอบเขตของงาน บางอย่างก็ยังจำเป็นต้องมีคุณแม่ด้วยอย่างงานอีเวนต์ก็ยังจำเป็นอยู่ แต่งานคอนเทนต์ก็เป็นเขาคนเดียวก็ได้ ก็มีงานหลากหลาย ก็ยังรับได้อีกค่ะ การเลือกงานก็ต้องเหมาะสมกับวัย ชมจะดูเรื่องของการใช้เอเนอร์จี้เป็นหลัก ลูกค้าต้องเข้าใจว่าเด็ก 3-4 ขวบ เรื่องของพลังงานที่เขาจะให้เกี่ยวกับงาน ชั่วโมงการทำงานของเขา จะเป็นแบบเด็ก จะมาถ่ายแบบผู้ใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ ขอลูกค้าที่เข้าใจตรงนี้ ภาพที่ออกมาคนจะเห็นว่าน้องทำนั่นทำนี่ได้ แต่หลังบ้านมันมีการเตรียมการทั้งหลอกล่อทั้งอะไรหลายอย่างอยู่เหมือนกัน เขาเป็นเด็ก เราไม่ได้อยากจะขโมยวัยเด็กของเขาไป ก็ให้มันอยู่ในขอบเขตที่เขายังทำแล้วมีความสุข
การเลือกเนื้อหางานป้องกันดรามา ก็ว่ากันเป็นกรณีไป เราก็ต้องดูสตอรี่บอร์ด เอาจริงๆ ดูยากกว่าการรับงานตัวเองอีกนะ เราต้องบรูฟเองอยู่แล้ว เพราะเราต้องประเมินด้วยว่าเขาจะทำได้ไหมในวัยของเขา และประเมินจากสตอรี่บอร์ดในความเป็นไปได้ว่าชิ้นงาน เนื้องานเขาจะออกมาดูดีในเวลาที่จำกัด ในพลังงานของเด็ก ก็ต้องดู เราต้องเห็นทุกอย่างก่อนแล้วถึงมาดูว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะ ถ้าเป็นลักษณะคอนเทนต์ออนไลน์ที่ใช้ในแพลตฟอร์มเรา เราก็จะมีส่วนในการแชร์ว่าสตอรี่บอร์ดจะประมาณนี้นะ (มีปฎิเสธเพราะงานไม่เหมาะกับน้องบ้างไหม?) ยังไม่เจออะไรที่มันไม่น่ารัก หรือต้องให้ไปทำอภินิหารอะไรแบบนั้นก็ยัง ชมค่อนข้างจะเคลียร์ด้วย น้อง 3 ขวบก็จะได้ประมาณนึงเนอะ”
ลั่นเรตค่าตัวแพงกว่าแม่
“โอ้ย เรตแพงกว่าแม่ไปแล้ว เราก็มีเรตของเรา เขาก็มีเรตของเขา บางทีเราก็รู้แหละว่างานอยากได้เขาไม่ได้อยากได้เรา ก็จะว่ากันเป็นงานๆ ไป เราก็ไม่อยากไปตัดโอกาสเขา ถ้ามันไม่ได้พลังงาน เป็นการไปเอาเวลาของเขา หรือไปเอาความสุขของเขามากจนเกินไป ไปปล้นความสุขก็ให้เขาทำเพราะมันเป็นโอกาสของเขา เขาจะได้สร้างอะไรให้กับตัวเขาเองตั้งแต่เขายังเท่านี้ บางทีเราก็โอเคไม่มีแม่ งานนี้แม่หลีกให้เพื่อให้น้องได้ไปต่อ เพราะบางทีลูกค้าก็อาจจะ 2 คนไม่ไหว ก็ดูตามความเหมาะสม (อารยาต้องหลีกทางให้แอบิเกล?) ใช่ ก็ไม่ใช่ทุกอันนะ ก็ดูตามความเหมาะสม อย่างงานที่ต้องขึ้นเวที ก็ต้องมีแม่ขึ้นไปประกบ ถ้าไม่มีแม่แล้วน้องจะต้องทำยังไง ยังไงชมก็ต้องประกบอยู่แล้ว แม่ต้องด้วย”
มีบริษัทของตัวเองแล้ว ชื่อ “บริษัท ชีเสิร์ฟ จำกัด”
“ใช่ค่ะ ตอนแรกมีอีกชื่อนึงที่เล็งไว้แต่ว่ามีคนจดไปแล้ว ชื่อนี้เป็นชื่อที่ 2 ที่อยากได้ ชื่อแรกเสียดายมากเลย คนที่จดไปก็รู้สึกว่าจะไม่ได้แอ็กทีฟด้วย เหมือนจดเก็บไว้ ชีเสิร์ฟก็โอเคนะ ชื่อก็บวกดีนะ บวกดี ถามว่าเป็นเงินที่เก็บไว้เพื่อน้องเลยไหมบริษัทนี้ เป็นเรื่องของการบริหารจัดการรายได้อย่างเป็นระบบ (เกลคือ ceo ตัวจริง?) อายุยังไม่ถึง ก็ต้องให้แม่เซ็นไปก่อน”
เผยถึงไวรัลค่าตัว 20 บาท
“รู้จักแบงก์นั้น จริงๆ แบงก์เทาเขาก็รู้นะ ก็อาจจะคุ้นเคยกับแบงก์ 20 มากกว่า ก็เริ่มมีคอนเซ็ปต์แล้วว่าแบงก์เอาไปแลกเป็นอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอค่าตัว 20 บาท ค่าจ้างแล้วแต่เราตกลงกัน บางทีไม่ใช่ว่ามาทำงานทุกครั้งต้องต่อรอง แบบนั้นจะไม่ จะเป็นพวกงานถ่ายโฆษณาที่มันมีชั่วโมงการทำงานค่อนข้างยาว 3-4 ชั่วโมงที่เขาต้องมีสมาธิอยู่ตรงนั้นนานๆ บางทีเขามีหลุด เราก็ต้องมีต่อรองบ้างกับเด็ก”
ไม่ได้คิดเรื่องงานในวงการ บอกเข้าใจวงจร เดี๋ยวโตขึ้น ก็มีเด็กใหม่ๆ เกิดขึ้นมาแล้ว
“ไม่ได้คิดอะไร ชมเข้าใจวงจรของการเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์ การเป็นเด็กในโซเชียล ชมเข้าใจวงจร พี่สายฟ้า-พายุก็ผ่านมาแล้ว หรือเด็กๆ หลายคนที่ผ่านมาว่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไป เดี๋ยวเขาก็โตขึ้น พูดชัดแล้ว ตัวยืด เดี๋ยวเขาก็จะไม่อินโนเซ้นส์เท่ากับวันนี้ ก็จะมีเด็กคนใหม่ๆ เกิดขึ้นมา ณ วันนี้เขารับรู้ว่าทำงานกับแม่ ไม่ได้พูดว่าดัง ไม่ดัง ไม่มีการให้ข้อมูลอะไรแบบนั้น แค่บอกว่าตั้งใจทำงาน น่ารัก แจกความสดใส เป็นที่รักของทุกคนที่เขาเข้ามา เขามาหาเพราะเขารักเรา เพราะเราเป็นเด็กดี น่ารัก แค่นั้นเลย จบ
เมื่อถึงเวลาที่อะไรๆ มันเปลี่ยนไป อาจจะต้องโฟกัสเรื่องการเรียนมากขึ้น ก็ให้มันเป็นไปอย่างออแกนิกส์ เขาคือลูกชมเหมือนเดิม เขาก็เป็นเด็กที่เต็มและอิ่มแบบนี้ของเขาเหมือนเดิม อนาคตมันไม่ได้คิดอะไรไว้ วันนี้ทำในแบบที่ให้เขามีความสุข ไม่ขโมยวัยเด็กของเขา ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องมาทำงาน หรือเขาไม่ได้ไปใช้ชีวิตแบบคนอื่นๆ อิมโพรไวร์ไป กับเอฟซีต่างชาติ เขาก็รู้ เข้าใจคำว่าแฟนคลับ แฟนคลับก็คือคนที่รักน้องเกล เพราะน้องเกลเป็นเด็กดี น่ารัก ตั้งใจทำงาน ตั้งใจยิ้มสวยๆ จะมีรูปบนทางด่วน ไอเดียคอนเซ็ปต์เขาก็มีประมาณแค่นี้”
ให้รอติดตามผลงาน “น้องพายุ” บอกลูกเป็นต้าวเท่เหมือนพ่อ
“รอติดตาม ยังไม่ชัวร์ (ยิ่งโตยิ่งหล่อ?) เขาเป็นต้าวเท่ เหมือนพ่อ”