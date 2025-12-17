“นนท์ ธนนท์” เคลียร์ปมคืนคิวคอนเสิร์ต “เวย์-นานา” รับปีนี้งานเยอะสุขภาพดี แต่ไม่ถึงขั้นปีทอง

“นนท์ ธนนท์” เคลียร์ชัดปมคืนคิวคอนเสิร์ต “เวย์-นานา” ยันทีมงานดูแลส่วนตนไม่รู้เรื่อง พร้อมเปิดใจปีนี้สุขภาพดีงานรุมแต่ไม่ถึงขั้นปีทอง แค่เป็นปีที่ดีที่ได้ทำงานและมีเพื่อนมากขึ้น ดูแลตัวเองเข้าคลินิก เขินทุกครั้งที่คนชมหล่อ
เป็นนักร้องที่มีการคืนคิวก่อนที่ฝั่งผู้จัดอย่าง “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย และ “นานา ไรบีนา” จะออกมาประกาศยกเลิกคอนเสิร์ต Land of Music2025 ที่เป็นประเด็นร้อนในช่วงก่อนหน้านี้ สำหรับนักร้องหนุ่มสุดฮอต “นนท์ ธนนท์ จำเริญ” ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าการคืนคิวนี้ตนไม่รู้เรื่อง เพราะปกติจะมีทีมงานที่คอยจัดตารางคิวให้อยู่แล้ว แต่คาดว่าพอมีการคืนคิวก็มีงานอื่นติดต่อเข้ามาเสียบทันที
“อันนี้ผมไม่ได้รับงานเอง น่าจะเป็นทางค่ายกับทางพี่ที่ดูแลครับ แต่ในมุมผมคือผมมีคนที่ดูแลตารางคิวให้ หน้าที่ของผมคือทำปีนี้ให้ดี ทำงานทุกชิ้นออกมาให้ดี ไม่ป่วย ไม่มีอุบัติเหตุให้ทีมงานปวดหัวนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับ ส่วนในเรื่องของคิวและความเหมาะสมก็เป็นพี่ๆ ทีมงานดูให้ครับ ผมไม่รู้เรื่องเลย ผมไม่เกี่ยวตรงนี้ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องของมีการคืนคิวไหมครับ ก็น่าจะมีงานอื่นๆ เข้ามา
ปลายปีนี้ก็เป็นปีที่ดีนะครับ เป็นปีที่เราได้ทำงานหนักมาตลอดหลายๆ ปี ผมก็รู้สึกขอบคุณทุกครั้งที่ผมได้ทำงาน เพราะมันไม่ใช่มีแค่ผมเท่านั้นที่ได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำ แต่มันรวมไปถึงทีมงานและนักดนตรีหลายๆ คนที่ทำสิ่งนี้ยังชีพ เพื่อนๆ ของผมหลายๆ คนด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถทำเลี้ยงชีพได้ มันก็เป็นเรื่องที่ดีและปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีแหละครับ คือตารางเราจะต้องล็อกเลย ถ้าเผื่อสมมติกรณีที่ผมมีธุระหรือหาหมอเช็กสภาพเหมือนเอารถเข้าศูนย์ ก็ต้องล็อกจริงจังเหมือนกัน หรือแม้แต่ญาติที่จะนัดเราด้วย”
บอกปีนี้เป็นปีที่ดี เพราะสุขภาพแข็งแรงกว่าทุกครั้ง เล่นคอนเสิร์ตเดี่ยว 4 รอบติด
“ปีนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยครับ นั่นเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผม ปีนี้เป็นปีที่ผมสุขภาพแข็งแรงมาก แข็งแรงกว่าทุกครั้งด้วยซ้ำ ทั้งที่เล่นคอนเสิร์ตเดี่ยว 4 รอบติด และแข็งแรงกว่าหลายๆ ปี รวมถึงตัวผมเองก็มีเพื่อนมากขึ้นในวงการ และรวมไปถึงเพื่อนที่ลดลงก็มี ก็มีกันอยู่ไม่กี่คนหรอกครับหลักๆ แต่ก็ดีใจที่เราสามารถเดินทางในวงการนี้มาได้ยาวนาน จนได้มาเจอเพื่อนรุ่นๆ เดียวกันในการทำงาน ผมว่ามันสนุกมากเลย อย่างอัลบั้มที่ 2 ก็ชวนเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มาทำกันเยอะ คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ปีหน้าน่าจะเจอกับคอนเสิร์ตของอัลบั้ม แต่คงไม่ขึ้นเรือ ก็เอาเป็นเพลงในอัลบั้มนั้น เพราะตอนนี้เพลงในอัลบั้มมันถูกทำงานไปแล้ว ไม่ว่าจะทั้งไทยหรือจีนก็ตาม
ที่เคยบอกว่าไฟหมด แต่ปีนี้งานเยอะ จริงๆ ผมแค่สนุกแหละครับ ผมว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ไม่ใช่แค่ไฟเกิดขึ้นกับผม แต่ไฟเกิดขึ้นกับทุกคน และเพื่อนๆ ศิลปินคนไหนที่หมดไฟเราก็จะพยายามเอาไฟนี้ไปหยิบยื่นให้เขา อย่างที่เห็นกันในคอนเสิร์ตที่ผมเอาเพื่อนๆ มาด้วย เราก็แชร์กัน และคอยซัปพอร์ตกัน ผมว่าภาพเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมานานแล้วตลอดที่อยู่ในวงการตั้งแต่เด็กๆ ผมอยากเห็นการหยอกล้อกันได้ พูดถึงกันได้โดยที่ไม่ได้มีค่ายหรือข้อจำกัดเข้ามา ท้ายที่สุดศิลปินทุกคนเข้ามาทำงานในวงการนี้คือการทำงานให้ดี และผมว่าเขามีกลุ่มคนที่เขาทำงานเหล่านี้เพื่อใคร ตัวผมเองก็เช่นเดียวกัน พอเราได้มาคุยกันมากขึ้น รู้จักกันมากขึ้นกับหลายๆ คน ผมยิ่งรู้สึกว่ามันแค่นั้นเลย เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและอยากทำงานที่ดีกัน
ปีทองไหมก็ไม่หรอกครับ สำหรับผมไม่ได้รู้สึกว่าปีไหนเป็นปีที่ดี ผมก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมนะ เข้าสตูดิโอผมก็ยังทำงาน อยู่นอกบ้านก็จะหาอะไรกินที่อยากกิน เดินตลาดและใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ได้ดี และในขณะเดียวกันก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับคนอื่นๆ ปีนี้ก็คงไม่ได้ทองอะไรหรอกครับ ก็เป็นอีกปีที่ดีและเป็นปีที่ผมมีชีวิตรอดออกมาได้ดี”
เผยดูแลตัวเองมากขึ้น แต่ก็ยังเขินทุกครั้งที่คนชมว่าหล่อ
“ดูแลตัวเองมากขึ้น แล้วก็เริ่มเข้าคลินิก มีทรีตเมนต์ที่ต้องดูแล ส่วนนึงคือการวางตารางงานที่ดี มีช่วงเวลาที่ผมสามารถดูแลร่างกายตัวเองได้ด้วย ผมว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลย หน้าที่ของผมอาจจะไม่ได้ทำศัลยกรรม แต่อย่างน้อยให้คนที่เขานั่งรถมาแล้วดูว่ามันแย่จนเขาห่อเหี่ยว แต่คนชมว่าหล่อก็เขินนะ เพราะผมก็ยังเห็นภาพตัวเองวันแรกที่เข้าวงการอยู่นะ มันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ผมยังเห็นภาพนั้นทุกวันที่ผมตื่น ผมเลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ แต่ได้ดูแลสุขภาพโดยรวมมากขึ้น เวลาจะนอนมันเลยไม่ได้เครียดเหมือนเมื่อก่อนที่งานมันรุม 365 วันคือทำงานทุกวัน มันไม่มีจังหวะหายใจ หน้าผากย่นๆ เราก็ไม่ต้องย่นทั้งปี
ผมชอบนะเวลาเราสัมภาษณ์เรื่องนี้ ชาวเน็ตจะชอบพูดว่าไปทำแหละ ไปนั่นไปนี่ แม่ผมยังไม่เคยใส่ใจอะไรพวกนี้เลยนะ (หัวเราะ) ทั้งที่อยู่กับผมมาตลอดชีวิตนะ ยังไงก็อยากให้ชาวเน็ตยั้งๆ กันไว้หน่อย ตอนที่แม่ผมไปทำแอนตี้เอจจิ้งน่ะ แม่ผมเขาก็ไปเงียบๆ นะ ไม่ได้มาบอก ไม่มาพูดนะ ในขณะเดียวกันเขาก็กลัวคนที่มายุ่งทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง”