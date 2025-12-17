“ญาญ่า” เผยปีใหม่เคานต์ดาวน์กับครอบครัว เดี๋ยวชดใช้ให้ “ณเดชน์” ด้วยการแต่งงาน

“ญาญ่า” เผยปีใหม่กลับนอร์เวย์ เคานต์ดาวน์กับครอบครัว คุณพ่อมีกฎคริสต์มาสกับปีใหม่ต้องอยู่ด้วยกัน เดี๋ยวชดเชยให้ “ณเดชน์” ด้วยการแต่งงาน มีอีกหลายปีใหม่ที่จะอยู่ด้วยกัน
ถึงแม้ปีนี้จะไม่ได้อยู่เคานต์ดาวน์ด้วยกัน เพราะต้องบินไปใช้เวลากับครอบครัวที่นอร์เวย์ แต่งานนี้สาว “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ก็แอบสปอยความหวานไว้เบาๆ ว่าไม่แน่ว่าที่เจ้าบ่าว “ณเดชน์ คูกิมิยะ” อาจจะบินตามไป โดยเจ้าตัวได้เผยหลังมาร่วมงาน Avatar : Fire and Ash Thailand Gala Premiere & Immersive Experience Grand Opening ว่ายังมีอีกหลายปีใหม่ที่อยู่ด้วยกันได้ เดี๋ยวชดเชยให้เป็นงานแต่งงาน
“ปีใหม่กลับบ้านที่นอร์เวย์ค่ะ พี่แบร์ (ณเดชน์) ไม่ได้ไปด้วยค่ะ พี่แบร์อยู่ที่นี่ ปีนี้ไม่ได้เคานต์ดาวน์ด้วยกันค่ะ (แล้วมีอะไรชดเชยไหม?) แต่งงานไงคะชดเชย (หัวเราะ) ไม่เป็นไรค่ะ เรามีอีกหลายปีใหม่ที่จะอยู่ด้วยกันได้ค่ะ แต่ไปแป๊บเดียวมากๆ เลยค่ะ ต้องกลับมาเปิดกล้องละคร คือคุณพ่อมีกฎอันเดียวค่ะ ว่าช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าเป็นไปได้ แต่ไม่แน่พี่แบร์อาจจะตามไป”
อวยพรปีใหม่ให้มีแต่สิ่งดีๆ ทิ้งทุกอย่างที่ไม่ดีไว้ในปีนี้
“ปี 2025 กำลังจะจบลงแล้วนะคะ ก็ขอให้ปีที่จะมาถึงนี้เป็นปีที่ดีมากๆ สำหรับทุกคนค่ะ ทิ้งทุกอย่างที่ไม่ดีไว้ในปีนี้ แล้วปีหน้าให้มีแต่สิ่งดีๆ กันนะคะ Happy New Year”