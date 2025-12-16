“โอปอล” ตื่นเต้นและเป็นเกียรติ ถือป้ายไทยแลนด์ในซีเกมส์ มงฯ ลงซ้ำ พูดสปีชทัชใจคนฟัง บนเวทีสันติภาพระดับโลก

“โอปอล สุชาตา” เผยตื่นเต้นและเป็นเกียรติมาก ได้ถือป้ายไทยแลนด์ ในซีเกมส์ 2025 ไม่รู้มีดรามาได้ถือป้ายประเทศ แต่เป็นสิ่งที่ได้รับมอบหมาย และหลายฝ่ายเป็นคนเลือก ขอบคุณคนชื่นชม การกล่าวสุนทรพจน์บนเวที Global Leadership Summit 2025 ยอมรับทำการบ้านนาน เพราะต้องหาจุดตรงกลางที่จะดีกับทุกฝ่าย
เรียกว่าสวยสง่าเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศแบบสุดๆ สำหรับสาว “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” Miss World 2025 ที่ได้รับเกียรติถือป้าย THAILAND นำทัพนักกีฬาไทยสู่สนาม ในพิธีเปิดการแข่งกีฬาซีเกมส์ 2025 โดยงานนี้เจ้าตัวมาในชุดไทยดุสิตสีทองอร่าม พร้อมสวมเครื่องประดับชุดไทยประยุกต์ “Siam Arun” มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ล่าสุด (16 ธ.ค.) ได้เจอสาวโอปอล ในงาน Avatar : Fire and Ash Thailand Gala Premiere & Immersive Experience Grand Opening เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมาก
“ก็ตื่นเต้นและเป็นเกียรติค่ะ ดีใจเหมือนได้เป็นตัวแทนประเทศอีกครั้งหนึ่ง งานใหญ่มากๆ ซีเกมส์เป็นอีกงานหนึ่งที่เราทุ่มเทมากๆ แล้วก็เป็นเกียรติมากๆ ที่สมเด็จพระราชินีท่านเสด็จร่วมขบวนด้วย ส่วนเรื่องชุด ความจริงแล้วอยากได้อีกชุดหนึ่ง ที่เป็นภาพจำของการใส่ชุดไทย ก็เลยคุยกับทางพี่ๆ ห้องเสื้อวนัชกูตูร์ ว่าอาจจะเป็นชุดไทยดุสิต เพราะเป็นภาพจำด้วย แล้วก็สะดวกในการขยับตัว แต่ด้วยความที่เรายืนในสนามใหญ่ มันอาจจะไกลผู้คน ก็เลยอยากเพิ่มกิมมิกอะไรเล็กๆ น้อยๆ ให้คนได้เห็น ว่าคนนี้ถือป้ายไทยแลนด์นะ ก็เป็นผ้าไทยปักดิ้นทอง เครื่องประดับก็มีความมิกซ์หน่อยๆ ไม่ได้ไทยจ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเป็นการอินสไปฯ มาจากเครื่องประดับชุดไทยค่ะ”
มีเวลาเตรียมตัวน้อย แต่เต็มที่กันทุกฝ่าย
“มีเวลาน้อยมากค่ะ พอได้ทราบเรื่องคร่าวๆ ก็คุยกับทีมเลย ว่าอยากได้ออกมาเป็นยังไง แล้วก็นัดเข้าไปคุยกับพี่ๆ วนัชกูตูร์ เวลาน้อยเพราะเราบินบ่อยด้วย ก็พยายามสื่อสารกัน ให้มันออกมาดีที่สุด ใส่ดีเทลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ พี่ๆ เขาก็มีเวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ค่ะ ก็ขอเขาว่าเป็นงานใหญ่ เราอยากให้เขามาทำด้วยกัน เพราะมันเป็นวาระแห่งชาติ พี่ๆ เขาก็เต็มที่”
แฮปปี้ได้รับคำชมเรื่องชุด
“ฟีดแบ็กก็ดีค่ะ ด้วยความที่ตัวแทนถือป้ายทุกประเทศ ได้รับมอบหมายให้ใส่ชุดไทยพระราชนิยม เราเองก็ดีใจที่มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยพระราชนิยมในโอกาสนี้ ที่ไม่ใช่แค่คนไทย แต่หลายๆ ประเทศก็ได้เห็น อย่างที่บอกว่าเราอยากทำออกมาให้ดีที่สุด แล้วก็มีผลตอบรับว่าดีใจที่เห็นพวกเราทุกคนใส่ชุดไทย เราก็แฮปปี้ค่ะ”
ใครได้ถือป้ายประเทศไหน เป็นการเลือกของหลายฝ่าย แต่สุดท้ายทุกคนก็คือตัวแทนประเทศไทย
“ความจริงอันนี้ก็คือได้รับมอบหมายมา แต่ว่าก็คิดว่ามันคงเป็นการเลือกของหลายฝ่าย คือความจริงเราทุกคนเป็นตัวแทนประเทศไทยหมด เพียงแต่มันมีหลายประเทศมารวมกัน แต่สุดท้ายแล้วก็คือพวกเราทุกคนเป็นตัวแทนในไทยที่จะต้อนรับ และถ้ามองในมุมภาพ มันก็เหมือนการที่เราเป็นตัวแทนในการนำพาทุกประเทศเข้าสู่ประเทศไทยของเรา เราเลยมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีหมด ไม่ว่าใครจะได้ถือประเทศอะไรก็ตาม ส่วนตัวเราได้ถือประเทศไทย ก็รู้สึกดีใจเหมือนเราได้เรฟพรีเซนต์อีกรอบหนึ่ง”
คนชื่นชมการกล่าวสุนทรพจน์ บนเวที Global Leadership Summit 2025 บอกฟังแล้วทัชใจมาก
“ความจริงตื่นเต้นนะ เพราะทั้งสองรอบที่ไปพูด หลักๆ มันจะมีการสปีชหลายๆ หัวข้อ ขึ้นอยู่กับว่าเอกอัครราชทูตท่านไหน หรือคนที่กล่าวท่านไหน จะได้รับมอบหมายให้พูดในเรื่องของอะไร ส่วนเราต้องเน้นในเรื่องของเยาวชน เพราะเราเป็นตัวแทนของเด็ก และเด็กๆ ติดตามเราเยอะ เขาก็บอกว่าโอปอลต้องพูดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ นะ เราก็ตื่นเต้น เพราะก็อยากให้น้องๆ ได้แต่สิ่งดีๆ จากสปีชของเรา ไม่ว่ายูจะมีพื้นเพทางวัฒนธรรมจากไหน มีผู้นำเป็นใคร ยูเกิดที่ไหน โตที่ไหน แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนแชร์ร่วมกัน ก็คือความเป็นมนุษย์ ต่อให้คนจะบอกว่าสันติภาพมันได้แค่พูด แต่ทางออกมันก็คงจะยังต้องเป็นสันติภาพอยู่ดี ไม่ว่าจะเดินไปตรงนั้นด้วยวิธีไหนก็ตามค่ะ”
ยอมรับทำการบ้านนาน เพราะต้องหาจุดตรงกลางที่จะดีกับทุกฝ่าย
“ก็นานค่ะ เพราะเราก็รู้ว่ามันคงมีกระแสทั้งในด้านบวกด้านลบ คงมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ เพราะว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกัน มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ต่างกันอยู่แล้วในชีวิต แม้กระทั่งเรื่องในชีวิตประจำวัน ก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเอง ในจุดที่เรายืนให้ได้มากที่สุด เราต้องชักนำเยาวชน เป็นตัวอย่างให้เยาวชน เราเรียนสายการทูต ก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะ แล้วก็หาจุดตรงกลางที่จะดีสำหรับทุกฝ่าย เพราะสุดท้ายไม่ว่ายูจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตาม แต่ยูก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน”
ขอบคุณแฟนๆ คอยให้กำลังใจและสนับสนุน
“ขอบคุณนะคะ ได้เห็นข้อความตลอด ที่แฟนๆ หลายๆ คนชื่นชม และยังคอยเป็นกำลังใจให้จนถึงทุกวันนี้ แม้จะประกวดจบไปแล้ว แต่ทุกคนก็ยังคอยสนับสนุน แล้วก็คอยฟังในสิ่งที่เราพูด คอยดูในสิ่งที่เราทำ ก็ดีใจ และหวังว่าในอนาคตที่เหลืออีกครึ่งทางกับตำแหน่ง Miss World ทุกคนจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไป และสนับสนุนกันตลอดไป รวมถึงการเดินทางหลังจากการเป็น Miss World ด้วยค่ะ”