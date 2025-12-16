ข่าว 7HD เดินหน้าลุย “เลือกตั้ง 69 อนาคตประเทศไทย” เกาะติด เจาะลึก พร้อมรณรงค์ หยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ

ข่าวช่อง 7HD เดินหน้าเปิดแคมเปญข่าวการเมืองครั้งสำคัญ “เลือกตั้ง 69 อนาคตประเทศไทย” เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งทั่วไปปี 2569 อย่างเข้มข้น ครอบคลุมทุกมิติ ทุกพื้นที่ และทุกเสียงของประชาชน พร้อมตอกย้ำบทบาทสื่อมวลชนมืออาชีพ นำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของประชาชน พร้อมร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึก “หยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ” อย่างต่อเนื่อง
รับการเลือกตั้งแบบจัดเต็ม ช่อง 7HD ตอกย้ำบทบาทสื่อมวลชนคุณภาพ ส่ง ข่าว 7HD รายงานข่าวและสกู๊ปพิเศษ
ด้านการเมืองแบบจัดเต็ม ภายใต้แนวคิดแคมเปญ เลือกตั้ง 69 อนาคตประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงก่อนยุบสภา ตลอดกระบวนการหาเสียง ไปจนถึงวันเลือกตั้งจริง โดยทีมข่าวมืออาชีพและทีมข่าวการเมือง รวมถึงเครือข่ายผู้สื่อข่าวทั่วประเทศ รายงานสถานการณ์ตรงจากทุกภูมิภาค สะท้อนภาพรวมการแข่งขันทางการเมือง นโยบายพรรคการเมือง บรรยากาศการเลือกตั้ง และประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างรอบด้าน ให้การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น
การนำเสนอข่าวจะกระจายอยู่ในทุกช่วงข่าวหลักของช่อง 7HD ตลอดทั้งสัปดาห์ อาทิ เช้านี้ที่หมอชิต, สนามข่าว 7 สี, ห้องข่าวภาคเที่ยง, ข่าวเย็นประเด็นร้อน, ประเด็นเด็ด 7 สี, สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์, เจาะประเด็นข่าว 7HD และข่าวเด็ด 7 สี พร้อมขยายการนำเสนอผ่านทุกแพลตฟอร์ม ทั้งหน้าจอโทรทัศน์และออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ ข่าว 7HD ยังผนึกกำลังนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ร่วมวิเคราะห์ เจาะลึก และแลกเปลี่ยนมุมมองทางการเมืองในทุกประเด็นสำคัญ ควบคู่กับการทำหน้าที่ของทีมผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวการเมืองชั้นนำของช่อง 7HD นำโดย บัญชา แข็งขัน รองผู้จัดการฝ่ายข่าว และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการฝ่ายข่าว พร้อมด้วยทีมข่าวมากประสบการณ์ อาทิ สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา, กฤษดา นวลมี, ศจี วงศ์อำไพ, เปรมสุดา สันติวัฒนา, เหมือนฝัน ประสานพานิช, ภานุรัจน์ ศนีบุตร, เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์, กมลาสน์ เอียดศรีชาย ทีมผู้สื่อข่าวการเมืองและทีมผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมสะท้อนมุมมองจากทุกพื้นที่อย่างรอบด้าน
แคมเปญ เลือกตั้ง 69 อนาคตประเทศไทย ยังอัดแน่นด้วยคอลัมน์และสกู๊ปพิเศษที่จะนำเสนอในช่วงข่าวต่าง ๆ ตลอดทั้งสัปดาห์ อาทิ คอลัมน์ เจาะสนามเลือกตั้ง, เจาะก่อนเกม, เจาะบิ๊กแมตช์, เจาะคีย์แมน วิเคราะห์เจาะลึกเกมการเมืองและบุคคลสำคัญ รวมถึงคอลัมน์ ไว้ใจได้กา(X), เป็นปากเป็นเสียง, รู้ก่อนเลือกตั้ง ให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างรอบด้านในการเตรียมตัวเลือกตั้งนี้ เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ยังมี ละครคุณธรรม ที่เสนอเรื่องราวที่ประชาชนควรรู้ แนะนำสิทธิ หน้าที่ และการเตรียมตัวก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง โดยผู้ประกาศข่าวร่วมแสดง โดยจะออกอากาศช่วง 14 วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ทางช่อง 7HD กด 35
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 69 ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Ch7HD NEWS (Facebook, IG, Tiktok) Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X และ YouTube) และ เว็บไซต์ www.ch7.com