Dutch Mill Point Rewards ส่งมอบทองคำ “ล้านที่ 6” ให้ผู้โชคดีจากปทุมธานี พร้อมเชิญชวนร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ ครั้งสุดท้าย เดือนธันวาคมนี้!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Dutch Mill Point Rewards ส่งมอบความสุขให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญ “ลด แลก ลุ้น” ที่ทั้งคุ้มค่าและได้ลุ้นทองคำมูลค่ากว่าหลายล้านบาท โดยล่าสุดได้มอบทองคำแท่ง “ล้านที่ 6” ให้กับผู้โชคดี ได้แก่ คุณวรัญญา ผาสุขฤทธิ์ จากจังหวัดปทุมธานี ได้รับ รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 20 บาท มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ณ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

สำหรับ แคมเปญ Dutch Mill Point Rewards ยังคงไม่จบเพียงเท่านี้! โดยเตรียมมอบรางวัลทองคำ ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นสุดท้ายของปี 2568 นี้ รวมทองคำกว่า 227 บาท มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ทั้งนี้ การจับรางวัลรอบสุดท้าย ประจำเดือนธันวาคม 2568 มีรางวัล ดังนี้
o รางวัลที่ 1: ทองคำแท่งหนัก 20 บาท มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
o รางวัลที่ 2: สร้อยคอทองคำ 50 เส้น มูลค่ากว่า 750,000 บาท

เชิญชวน ประชาชนคนรักสุขภาพ ร่วมสนุกง่ายๆ โดยสะสมคะแนน เพียงซซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือ ดัชมิลล์, ดัชชี่, ดีน่า, ดีมอลต์, ดีไลท์, อาราบัส, โปนเท็น และดีอาร์วัน ทุกรสชาติ ทั้งแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ แล้วสะสมคะแนนผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ สินค้าไม่มี QR Code: ถ่ายรูปใบเสร็จ 49 บาทขึ้นไป แล้วส่งมาที่ LINE Official: @DMPOINTREWARDS ในส่วนจอง สินค้าที่มี QR Code: สแกน QR Code บนผลิตภัณฑ์ยูเอชที สะสมคะแนนได้ทันที จากนั้น ลุ้นรางวัลได้ 3 ต่อ
o ต่อที่ 1: ใช้คะแนนเป็นส่วนลดซื้อสินค้าในเครือดัชมิลล์
o ต่อที่ 2: แลกรับของรางวัลสุดคุ้ม
o ต่อที่ 3: ใช้คะแนนลุ้นทองคำรวมกว่า 11 ล้านบาท

ทั้งนี้ สามารถร่วมสะสมคะแนนด้ตั้งแต่วันนี้ และสามารถส่งสิทธิ์ในการ ลด แลก ลุ้น รางวัลต่างๆ ได้ก่อนวัน 31 ธันวาคม 2568

รีบสะสมและใช้คะแนนให้หมดก่อนสิ้นปี เพราะรางวัลรอบสุดท้ายในครั้งนี้อาจเป็นของคุณ! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official: @DMPOINTREWARDS






