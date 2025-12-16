Dutch Mill Point Rewards ส่งมอบทองคำ “ล้านที่ 6” ให้ผู้โชคดีจากปทุมธานี พร้อมเชิญชวนร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ ครั้งสุดท้าย เดือนธันวาคมนี้!

Dutch Mill Point Rewards ส่งมอบความสุขให้ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญ “ลด แลก ลุ้น” ที่ทั้งคุ้มค่าและได้ลุ้นทองคำมูลค่ากว่าหลายล้านบาท โดยล่าสุดได้มอบทองคำแท่ง “ล้านที่ 6” ให้กับผู้โชคดี ได้แก่ คุณวรัญญา ผาสุขฤทธิ์ จากจังหวัดปทุมธานี ได้รับ รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 20 บาท มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ณ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
สำหรับ แคมเปญ Dutch Mill Point Rewards ยังคงไม่จบเพียงเท่านี้! โดยเตรียมมอบรางวัลทองคำ ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นสุดท้ายของปี 2568 นี้ รวมทองคำกว่า 227 บาท มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ทั้งนี้ การจับรางวัลรอบสุดท้าย ประจำเดือนธันวาคม 2568 มีรางวัล ดังนี้
o รางวัลที่ 1: ทองคำแท่งหนัก 20 บาท มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
o รางวัลที่ 2: สร้อยคอทองคำ 50 เส้น มูลค่ากว่า 750,000 บาท
เชิญชวน ประชาชนคนรักสุขภาพ ร่วมสนุกง่ายๆ โดยสะสมคะแนน เพียงซซื้อผลิตภัณฑ์ในเครือ ดัชมิลล์, ดัชชี่, ดีน่า, ดีมอลต์, ดีไลท์, อาราบัส, โปนเท็น และดีอาร์วัน ทุกรสชาติ ทั้งแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ แล้วสะสมคะแนนผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ สินค้าไม่มี QR Code: ถ่ายรูปใบเสร็จ 49 บาทขึ้นไป แล้วส่งมาที่ LINE Official: @DMPOINTREWARDS ในส่วนจอง สินค้าที่มี QR Code: สแกน QR Code บนผลิตภัณฑ์ยูเอชที สะสมคะแนนได้ทันที จากนั้น ลุ้นรางวัลได้ 3 ต่อ
o ต่อที่ 1: ใช้คะแนนเป็นส่วนลดซื้อสินค้าในเครือดัชมิลล์
o ต่อที่ 2: แลกรับของรางวัลสุดคุ้ม
o ต่อที่ 3: ใช้คะแนนลุ้นทองคำรวมกว่า 11 ล้านบาท
ทั้งนี้ สามารถร่วมสะสมคะแนนด้ตั้งแต่วันนี้ และสามารถส่งสิทธิ์ในการ ลด แลก ลุ้น รางวัลต่างๆ ได้ก่อนวัน 31 ธันวาคม 2568
รีบสะสมและใช้คะแนนให้หมดก่อนสิ้นปี เพราะรางวัลรอบสุดท้ายในครั้งนี้อาจเป็นของคุณ! ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official: @DMPOINTREWARDS