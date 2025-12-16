“แพต” เดินเกมแก้แค้น “เอมี่” ทวงทุกอย่างคืนให้ครอบครัว!!

หลังกลับมาคุยดีกัน “ใบข้าว” (แพต-ชญานิษฐ์) ก็เตรียมแผนการแก้แค้น “ทิวลิป” (เอมี่-ทสร) โดยชวนมาที่บ้าน เพื่อจะทวงทุกอย่างคืนจากครอบครัวทิวลิปที่ทำลายครอบครัวตัวเองพัง โดยอ้างว่าจะกลับไปดูแม่ (เฟรซ-อริศรา) เพราะเป็นห่วงที่อาการป่วยไม่ค่อยดี แม้ “เต๋า” (นิว-ฐิติภูมิ) จะโทรเตือน “ทิวลิป” ให้รอดพ้นจากแผนร้ายของ “ใบข้าว” แล้วก็ตาม แต่ “ทิวลิป” ก็ยังเลือกที่จะไปทั้งที่ระแวง เพื่อหาความจริงว่าทำไม “ใบข้าว” ถึงแค้นเธอและทำกันได้ขนาดนี้ เรื่องราวความแค้นครั้งนี้จะไม่จบลงเช่นไร? ตามลุ้นพร้อมกัน! ห้ามพลาด
ติดตามชมซีรีส์ “Friendshit Forever เพื่อนสนิท พิษสหาย” ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคมนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV
