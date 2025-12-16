ฮอตงานรุมสุดทุกบทบาท สำหรับซุปตาร์หนุ่ม กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ล่าสุดพาเหรดผลงานเสิร์ฟแฟนคลับให้ได้ติดตามกันหลากรูปแบบครบทั้งงานพรีเซ็นเตอร์และงานอีเว้นต์ที่คิวยาวต่อเนื่อง รวมถึงผลงานการแสดง ฮือฮาสุด ๆ กับละครฟอร์มยักษ์เรื่อง ตะวันลวง ที่เปิดตัวสุดปังด้วยการประกบนางเอกสุดฮอต ญาญ่า-อุรัสยา และพระเอกหนุ่ม เก้า-นพเก้า นอกงานละครแล้วมีภาพยนตร์จ่อคิวฉายอีกหนึ่งเรื่องอย่าง อัศจรรย์วันทอง โดยร่วมงานกับนักแสดงนำจอสระอึ้ง หมาก-ปริญ และ อิ้งค์-วรันธร แว่วว่าหนุ่มฮอตเนื้อหอมของเราพลิกคาแรกเตอร์อะไรใหม่ ๆ เตรียมลงจอให้ได้ชมกันในปี 2026 แต่ที่ไม่ต้องรอถึงปีหน้าคือแฟนคอนที่เจ้าตัวก็มอบความสุขส่งท้ายปีให้แฟนคลับ Gulf Eternal Fancon 2025 : Back to our Home ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ MCC HALL เดอะมอลล์ ไลฟ์ สโตร์ บางกะปิ ท่ามกลางรอยยิ้มและความสุขตลอดทั้งงาน แถมปีนี้แฟนคลับทั่วทุกมุมโลกส่งของขวัญมาเซอร์ไพรส์ให้กับหนุ่มกลัฟถึงแฟนคอน
ต้อนรับการกลับบ้านด้วย Opening Show สุดอบอุ่น โดยหนุ่มกลัฟเลือกเพลงเพราะความหมายดี “HOME” พาทุกคนเดินทางกลับมายังความทรงจำที่คิดถึง ตามมาด้วยอีกหลายเพลงฮิต ออกสตาร์ทโมเมนต์แรกของแฟนคอนได้อินสุด ๆ จากนั้นดับเบิลความสนุกกันต่อในพาร์ทที่สอง ได้เหล่าเดอะแก๊งค์มาร่วมเอนเตอร์เทนแฟน ๆ ร้อง เล่น เต้น โชว์ จัดเต็ม เริ่มต้นด้วยสาวเสียงใส อิงโกะ PiXXiE ที่ตกปากรับคำมาขึ้นเวทีร่วมโชว์ในฐานะน้องสาวเพื่อนสนิทของหนุ่มกลัฟ พร้อมแจกความสดใสด้วยเพลง “จักรวาลไหน” และ “เกินต้าน” จากนั้นถึงคิวของเพื่อนซี้ สมิธ-ภาสวิชญ์ ที่สวมวิญญาณร็อกเกอร์มาดเท่โชว์เพลง “คิดถึง” ของ “หรั่ง ร็อกเคสตร้า”
ก่อนพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ส่วนอีกแก๊งค์ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ คงต้องยกให้กับทีมนักแสดงจากซีรีส์บอยเลิฟในตำนาน ธารไทป์ เดอะซีรีส์ ซีซัน 1 และ 2 ขนเพื่อนนักแสดง ตี๋มายด์-จิณณะ, ก้าวหน้า-กิตติภัทร และ จา-พชร มาร่วมย้อนความทรงจำด้วยเพลง “ไม่ยอม” เพลงฮิตประกอบซีรีส์แจ้งเกิดของเจ้าตัว พร้อมจับเข่าเมาท์แฟ่ด จากนั้นต่อติดความสนุกกันด้วยการเล่นเกมกับเหล่าผู้โชคดี แถมงานนี้ยังได้พิธีกรอารมณ์ ป๊อปปี้-รัชพงศ์ และ เจนนี่ ปาหนัน มาปั่นป่วนชวนฮา ร่วมเอนเตอร์เทนแฟน ๆ ร้อง เล่น เต้น โชว์ จัดเต็ม
เข้าสู่โหมดกลับบ้านที่แท้ทรูกับพาร์ทสุดอบอุ่นของ My Family เซอร์ไพรส์สุด ๆ กับโชว์สุดพิเศษของหนุ่มกลัฟกับครอบครัวคุณพ่อ คุณแม่ และพี่สาว ที่ร่วมถ่ายทอดความรักผ่านเสียงเพลง แต่ที่ทำเอาเจ้าของคอนเสิร์ตกลั้นน้ำตาไม่อยู่ คงเป็นโมเมนต์ที่ควงคู่คุณพ่อร้องเพลงซึ้ง “Home” ของ “ธีร์-ไชยเดช” ขณะที่ครอบครัว TB Entertainment ไม่ยอมน้อยหน้าส่งทีมผู้จัดการคว้าไมค์ออนสเตจร่วมกับหนุ่มกลัฟแบบครบทีม แดนซ์ไม่พักจัดเต็มเกินเรื่องมากจริง ๆ โชว์สนุกทอล์กสุดกันไปแล้ว มาถึงโมเมนต์ฟีลกู๊ดที่ทางครอบครัวและทีมผู้จัดการยกเค้กก้อนโตมาอวยพรวันเกิดย้อนหลังอายุครบ 28 ปี ของเจ้าตัว แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หนุ่มกลัฟส่งต่อความประทับใจให้กับเหล่าลูกบอลผ่านซิงเกิล “คณา” (KANA) เพลงแทนใจมอบให้กับแฟนคลับที่ยังคงเชื่อมั่น เคียงข้างและซัปพอร์ตกันเสมอมา ทำบรรยากาศในฮอลล์อบอวลไปด้วยความรักของแฟนคลับและศิลปินคนโปรด บอกเลยว่ารวมทุกประทับใจครบ แต่ยังไม่จบ ! เพราะส่งท้ายความสนุกด้วย After Party สุดมัน โดยแรปเปอร์ตัวท็อป กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ ที่ชวนดีเจมามิกซ์ความมันสไตล์ฮิปฮอปแบบนอนสต็อป เรียกว่าสนุก อบอุ่น ซึ้ง จึ้งใจ สมกับเป็น Back to our Home ที่รวมความทรงจำ มิตรภาพ ครอบครัว และคนรักกลัฟ ไว้ในที่เดียว
โดย กลัฟ-คณาวุฒิ เผยความประทับใจครั้งนี้ว่า “ยังคงตื่นเต้นทุกครั้งที่ออนสเตจเลยครับ แต่มากกว่าความตื่นเต้นคือความอบอุ่นรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาเจอคนที่เรารักและรักเรา โชว์ เพลง แขกรับเชิญ ที่เลือกมาไว้ในแฟนคอนครั้งนี้ คือความหมายของGulf Eternal Fancon 2025 : Back to our Home เพราะนี่คือบ้านของผม บ้านที่มีแต่ความอุ่นใจและสบายใจ ผมตั้งใจและเต็มที่กับทุกโชว์เพราะอยากมอบความสุขให้กับทุกคนที่มาร่วมจอยกัน ครบรสทั้งสุข ซึ้ง สนุก มัน ที่สำคัญอยากขอบคุณทุกคนที่เคียงข้างในทุกเส้นทาง ทุกความฝัน ที่ผมเลือกเดิน ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมาย แต่ความรักและความห่วงใยของทุกคนยังคงมีให้ผมเสมอ ไม่จางหายแต่กลับชัดเจนขึ้นด้วยซ้ำ ขอขอบคุณพี่ ๆ ลูกบอลและแฟนคลับทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน มันมีความหมายต่อผมมากมายนับคณาเลยจริง ๆ สำหรับใครที่ถามหามีตติงหรือแฟนคอนจัดเต็มให้แล้วครับ ส่วนใครที่คิดถึงผลงานการแสดง ก็จัดเต็มทั้งละครและภาพยนตร์เช่นกัน เร็ว ๆ นี้เตรียมชมกันได้เลย สุดท้ายขอฝากเป็นกำลังใจและติดตามทุก ๆ ผลงานของผมด้วยนะครับ”