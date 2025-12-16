“อสมท” ร่วมกับ “โซนิกซ์ ยูธ” พร้อมเปิดโหวตเสนอชื่อผู้เข้าชิง 3 สาขารางวัล “NINEENTERTAIN AWARDS 2026”

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดย ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล พร้อมเปิดโหวตรอบแรกโดยการให้ร่วมเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัล 3 สาขา รางวัลขวัญใจมหาชน, รางวัลคู่จิ้นแห่งปี และ รางวัล Shining Star of the year กับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ “NINEENTERTAIN AWARDS 2026” (ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2026) หน้าม่านคุณภาพ หลังม่านคุณธรรม ที่ทาง อสมท จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจ แรงใจ ให้กับนักแสดง ศิลปินในวงการบันเทิงหลากหลาย #9entertainawards2026
ใครคือ ศิลปิน-นักแสดง-คนบันเทิง ที่คุณต้องการมอบความภาคภูมิใจให้ มอบพลังใจให้ อย่าเก็บไว้ในใจ ร่วมเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “ขวัญใจมหาชน” เพียงพิมพ์ M ตามด้วยชื่อ
ใครคือ ศิลปิน-นักแสดง-คนบันเทิง วิชวลตาแตก ทุกค่ายข่ายความคิดสรุปว่าใช่ เจิดจ้าท้าทายใจในปีนี้ ต้องมีชื่อเข้าชิงรางวัล “Shining Star of the year” ร่วมเสนอชื่อเพียง พิมพ์ S ตามด้วยชื่อ
และคู่ไหนคือ ศิลปิน-นักแสดง-คนบันเทิง มีเคมีดีดูแล้วรักเลย มวลเคมีเด็ดทำให้คลั่งรัก อย่าเก็บไว้ในใจ ร่วมเสนอชื่อให้เข้าชิง “คู่จิ้นแห่งปี” เพียงพิมพ์ Y ตามด้วยชื่อร่วมเสนอชื่อ 3 สาขารางวัลได้ทางเว็บไซต์ https://9entertainawards.mcot.net และส่ง SMS มาที่ 4689191 (ครั้งละ 6 บาท) ตั้งแต่วันนี้ - 6 ม.ค. 69
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล“NINEENTERTAIN AWARDS 2026” (ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2026) Rise of Thainess เปล่งประกายความเป็นไทยสู่สากล และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ทาง ช่อง 9 กด 30 , https://nineentertain.mcot.net, www.facebook.com/9entertainและ YouTube: NineEntertain Official