"แม่หน่อย ณัฐนี" ทำถึง! ปลุกตำนาน "วิ่งลงโอ่ง" คัมแบ็กในรอบ 14 ปี กับ "ปอบดิ๊บดิบ" ร่วมฮาส่งท้ายปี 31 ธค. นี้ ทุกโรงภาพยนตร์

เป็นอีกหนึ่งตำนานที่ยังมีลมหายใจและไม่เคยถูกลืม คำนี้ไม่เกินจริง!! สำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ “หน่อย–ณัฐนี สิทธิสมาน” หรือ “แม่หน่อย” ผู้สร้างปรากฏการณ์ “ปอบหยิบ” มานานกว่า 36 ปี ผ่านผลงานทั้งภาพยนตร์และละครรวมเกือบ 30 เรื่อง ล่าสุดเตรียมคืนบัลลังก์ความหลอนปนฮาอีกครั้ง ในบท “ยายปอบ” กับภาพยนตร์คอมเมดี้–สยองขวัญ–แอ็กชั่น เรื่องใหม่ “ปอบดิ๊บดิบ” ผลงานจากค่ายน้องใหม่ Pichet Productions ของผู้กำกับมือทองสายบู๊จอแก้ว “ป๋าโก๋–พิเชษฐ ศรีราชา” ที่ขอกระโดดมากำกับภาพยนตร์เป็นครั้งแรก และยังเป็นคนสำคัญที่ทำให้แม่หน่อยยอมกลับมารับบทนี้ในรอบ 14 ปี อีกด้วย
โดย “แม่หน่อย” เผยถึงการกลับมารับบทในตำนานว่า “ฉันกลับมาแล้ว กลับมาสร้างตำนาน (หัวเราะ) วิ่งลงโอ่ง เวอร์ชั่นนี้เป็น “ปอบ” เหมือนเดิม ทาง ป๋าโก๋ (พิเชษฐ ศรีราชา) ผู้กำกับและเจ้าของค่าย Pichet Productions ชวนให้มาเเสดงเรื่องนี้ บอกว่าบทนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตำนานอย่างพี่หน่อย กลับมาเล่นปอบอีกเถอะ ซึ่งเราไม่ได้เล่นมา 14 ปี แบบที่เล่นเต็มเรื่อง ส่วนที่ไปรับเชิญแวบๆ ไม่นานมานี้ก็มีบ้าง พอป๋าโก๋เล่าเรื่องคร่าวๆ ให้ฟัง บทน่าสนใจ สนุก ก็รีบตอบตกลงเลย ว่างอยู่พอดี (หัวเราะ) เเถมเล่นบทเดิมที่เคยเล่นมาเเล้ว เลยตัดสินใจไม่ยากเลยจริงๆ”
ถามว่ามารับบทปอบยุคนี้กับยุคก่อนต่างกันไหม สำหรับมุมมองของแม่นะ “บอกเลยว่าต่างกันมาก เมื่อก่อนไม่มีอะไรพิเศษที่จะทำ ตอนนี้ทำได้ทุกอย่าง ล่าสุดก็ได้หลานๆ ทีมฟุตบอล “หมอนทองวิทยา” มารับเชิญ เด็กๆน่ารักเชียวแหละ เล่นหนังครั้งแรกก็ได้เจอครบเลย ทั้งวิ่งหนีปอบ ลงโอ่ง เพิ่มเติมหนีขึ้นรถขนฝัน (หัวเราะ) ทันสถานการณ์ไปอีกป๋าโก๋เนี่ย ก็ถือเป็นอีกสีสันของหนังที่อยากให้แฟนหนังปอบ แฟนคลับหมอนทองวิทยามาดูกัน แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือนักแสดงทุกคนในเรื่องตั้งใจกับ ‘ปอบดิ๊บดิบ’ มาก ก่อนหน้านี้มีการปรับแก้ รื้อ ถ่ายใหม่บางส่วน ทุกคนก็จับมือร่วมด้วยช่วยกันทำให้ออกมาดีที่สุด ฝากแฟนๆ ทุกคนด้วยนะคะ 31 ธันวาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ ฉายที่ประเทศไทยและ สปป.ลาว ค่ะ”