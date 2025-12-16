“Strong Again Thailand ใน 90 วัน”   กระแสตอบรับล้น! ขยายโอกาสเพื่อคนไทยวัย 58–80 ปี ร่วมพิสูจน์การฟื้นฟูสุขภาพเชิงลึก สู่การกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง อย่างยั่งยืน

หลังจากเปิดตัวโครงการระดับประเทศ “Strong Again Thailand ใน 90 วัน – 90 Days to Be Strong Again” และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากประชาชนและเครือข่ายด้านสุขภาพทั่วประเทศ
สมาคมนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แบบยั่งยืน (SMTIA) ร่วมกับ GENESENN และแพลตฟอร์ม WellsTrip จึงประกาศ! ขยายโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยในวัย 58–80 ปี ได้เข้าถึงระบบฟื้นฟูสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟูอย่างเป็นรูปธรรม มากยิ่งขึ้น
โดยโครงการนี้ถูกออกแบบเป็น โปรแกรมต้นแบบระดับประเทศ สำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการกลับมาแข็งแรง กระฉับกระเฉง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น “Land of Longevity & Wellness” หรือศูนย์กลางการดูแลสุขภาพและความยืนยาวของชีวิตในเอเชีย
สู่เส้นทางสุขภาพใน 90 วัน ฟื้นฟูทั้งกาย ใจ และคุณภาพชีวิต
“Strong Again Thailand ใน 90 วัน” ไม่ใช่เพียงโปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป แต่เป็น เส้นทางการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative & Preventive Care) ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางการแพทย์ เทคโนโลยีสุขภาพ และไลฟ์สไตล์เพื่อผู้สูงวัยอย่างแท้จริง ที่เน้นดูแลทั้ง “หลอดเลือด – สมอง – ฮอร์โมน – กล้ามเนื้อกระดูก” พร้อมการตรวจและติดตามผลแบบสามารถวัดผลได้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการดูแลผ่านเครือข่ายแพทย์เฉพาะทาง โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพ ในโรงแรม รีสอร์ท และ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดที่มีศักยภาพ อาทิ กรุงเทพฯ พัทยา บางแสน เขาใหญ่ กระบี่ และเชียงราย เพื่อให้การฟื้นฟูสุขภาพเกิดขึ้นได้จริงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการใช้ชีวิต
โครงการ Strong Again Thailand ใน 90 วัน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อ
- เพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงระบบดูแลสุขภาพเชิงลึก ก่อนที่โรคจะลุกลามจนยากต่อการฟื้นฟู”
- เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการดูแลครบ ครอบคลุม 4 เสาหลักสุขภาพที่สำคัญ ตามแนวทาง GENESENNได้แก่
1) หลอดเลือดและหัวใจ
2) สมองและระบบประสาท
3) ฮอร์โมนและสมดุลร่างกาย
4) กล้ามเนื้อและกระดูก
โดยมีการตรวจ วิเคราะห์ และติดตามผลที่สามารถวัดผลได้จริง เริ่มตั้งแต่การค้นหาต้นเหตุของความเสื่อม ไปจนถึงการฟื้นฟูระดับเซลล์ และการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ตัวอย่างการดูแลที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ อาทิ
• การประเมินสุขภาพเชิงลึกด้วยเทคโนโลยี EIS Scan, ABI, AI Retina
• การตรวจ DNA และฮอร์โมนหลายมิติ
• โปรแกรมฟื้นฟูระดับเซลล์ เช่น Exosome, Stem Cell, EECP, EMS และ Ozone Therapy
• การปรับไลฟ์สไตล์ด้านการนอน การเคลื่อนไหว การหายใจ และการจัดการความเครียด
• กิจกรรม Wellness Retreat และสิทธิพิเศษด้าน Wellness Tourism ในหลายจังหวัด
คุณศิริญา เทพเจริญ ผู้บริหารจาก GENESENN กล่าวว่า
“โครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแคมเปญสุขภาพระยะสั้น แต่เป็น ระบบดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟูที่ออกแบบมาเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เรารวมเทคโนโลยีการตรวจที่ลึกที่สุด การบำบัดระดับเซลล์ และการปรับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้สูงวัย เพื่อให้พวกเขากลับมามีคุณภาพชีวิตที่แข็งแรงและยืนยาว พร้อมทั้งมีเป้าหมายในการสร้าง “ต้นแบบผู้สูงวัยที่แข็งแรง” ที่สามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจไปสู่สังคมไทย และยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ตลาด Wellness Tourism ระดับนานาชาติได้ในอนาคต นอกจากนี้ โครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness Tourism) ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายสำคัญของ ททท. เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดึงกลุ่ม Long Stay – Wellness Tourism จากตลาดต่างประเทศ เช่น จีน–ยุโรป–ตะวันออกกลางผ่านโมเดล “ เที่ยวทั่วไทย หัวใจแข็งแรง ” เรามาร่วมเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงกันนะคะ” คุณศิริญา กล่าว
สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เงื่อนไขการเข้าร่วม ได้ที่
เพจ Facebook : สมาคมนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์แบบยั่งยืน
หรือ Tel: 081-1040241
สมัครได้ที่ลิงก์ https://genesennclub.com/silver-age-reborn
LINE: @smtia
Email: smtia.info@gmail.com
Web: www.smtia.or.th
