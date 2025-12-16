ขอบคุณจากใจ” วิว วรรณรท เปิดใจฝ่ามรสุมธุรกิจ ยอดขายมาสคาร่าทะลุ 80% จากเป้า พร้อมสัญญาณบวกให้ก้าวต่อ

หลังจากเผชิญช่วงเวลาท้าทายและกดดันอย่างหนัก นางเอกและเจ้าของแบรนด์ “V Brand” อย่าง วิว วรรณรท สนธิไชย ได้ออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกหลังจากทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อกู้สถานการณ์ธุรกิจ โดยเฉพาะโปรดักต์ “วีมาสคาร่า” ที่เธอตั้งใจผลักดันยอดขายให้ถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาจำกัด
วิวเผยว่า วันที่ต้องลุ้นผลลัพธ์เป็นวันที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและกดดันไม่น้อย
“วันที่ตัดสินเลยว่าตัวเลขจะเป็นยังไง ลุ้นมากค่ะ วิวก็ทำเต็มที่แล้วจริง ๆ
เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ขอให้ได้เถอะ”
หลังการประชุมร่วมกับทีมงาน V Brand ผลที่ออกมาคือ ยอดขายมาสคาร่าทำได้ถึง 80% จากเป้าหมาย ภายในเวลาเพียง 20 วัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกสำคัญที่ช่วยเติมพลังใจให้เธอเดินหน้าต่อ
“ผ่านมา 20 วัน ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ มันแปลว่าเป็นสัญญาณที่ดี
งั้นเราสู้ต่อ นี่แค่ก้าวแรกที่เรากลับมา เราจะต้องไปให้ไกลกว่านี้ วิวจะไม่หยุดพยายาม มันต้องดีขึ้นแน่นอน”
นอกจากความตั้งใจในการทำงาน วิวยังกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามาจากแฟน ๆ และลูกค้าอย่างจริงใจ
“วิวไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจ
และขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ช่วยอุดหนุนวีมาสคาร่าของวิว มันมีความหมายกับวิวมากจริง ๆ”
เพื่อเป็นการตอบแทนความรักและการสนับสนุน วิวได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบ กิ๊ฟเซ็ตกระเป๋าจาก V Brand ให้กับลูกค้า โดยเพียงร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปว่า“ชอบสินค้าตัวไหนของ V Brand และชอบเพราะอะไร” ผู้ที่วิวเลือกจำนวน 30 คน จะได้รับกิ๊ฟเซ็ตที่รวมสินค้าครบทุกไอเทมจากแบรนด์
และนี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า “กำลังใจ” มีพลังมากกว่าที่คิด เพราะทุกคอมเมนต์ ทุกการสนับสนุน และทุกการเชื่อใจจากลูกค้า คือแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยให้ วิว วรรณรท ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง พร้อมก้าวต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้ เพราะทุกก้าวเล็ก ๆ ที่ไม่ยอมถอย คือจุดเริ่มต้นของการกลับมาอย่างเข้มแข็ง
https://www.instagram.com/reel/DR_wQ8Bj0ZU/?igsh=c2s2NjBibXFkdGJn