หมอแจ๊พ (นพ.บุญยเกียรติ) คุณหมอที่มาพร้อมความหล่อบวกกับความเก่งรอบด้าน ที่สำคัญ คือ ผู้สานฝันของหลายครอบครัวที่มีบุตรยากทำให้ประสบความสำเร็จมีบุตรได้

ปัญหาการมีลูกยากเป็นหนึ่งในปัญหาที่คู่รักหลายคู่หนักใจ เพราะพยายามเท่าไรก็ไม่สำเร็จสักที ซึ่งมักมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การเข้าใจเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก และเข้ามารับคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และภาวะมีบุตรยากโดยเร็วที่สุด ย่อมช่วยให้คู่สมรสมีโอกาสประสบความสำเร็จกับการตั้งครรภ์ได้ในอนาคต ซึ่งสำหรับเรื่องนี้แล้วต้องบอกเลยว่า Genesis Fertility Center (GFC) คลินิกด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก จากความใส่ใจในความสำเร็จที่พร้อมเติมเต็มความฝันให้ทุกครอบครัวเสมอ พร้อมให้คำปรึกษา และเติมคำว่า ครอบครัว ให้ได้ลูกอย่างที่หวังได้อย่างแท้จริง นพ.บุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ (หมอแจ๊พจีเอฟซี) หนึ่งในทีมแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้มีบุตรยาก พร้อมให้ทำปรึกษาทำให้ฝันของเหล่าคุณพ่อ คุณแม่เป็นจริงได้
งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ของ หมอแจ๊พ นพ.บุญยเกียรติ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนๆ ทั่วประเทศคือความสำเร็จของ ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย & เฟี๊ยต อภิสรารัชต์ และคุณพ่อคุณแม่หลายๆ บ้านมีลูกสมดั่งที่ใจหวัง บอกเลยว่าโปรไฟล์ หมอแจ๊พ เพอร์เฟคมาก เรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 นอกจากนี้ยังได้ต่อเฉพาะทาง สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา และต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
- ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปศึกษาวิจัย ที่ University of Oxford สหราชอาณาจักร
ซึ่งกิจกรรมยามว่างของคุณหมอแจ๊พชอบเล่นกีฬา เช่นแบดมินตัน บาสเกตบอล และเล่นกีต้าร์ โดยคุณหมอแจ๊พยังได้เผยอีกว่าที่เลือกเส้นทางนี้เพราะเหตุผลที่ว่า
“ ชอบความรู้สึกเวลาที่เห็นคู่ที่มาปรึกษาเรา แล้วประสบความสำเร็จกลับไป เป็นความรู้สึกที่มีความสุขที่ได้เป็นส่วนนึงในการเติมเต็มฝันในการมีลูกให้กับครอบครัวของผู้ที่มาปรึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรักษามีบุตรยากก็เป็นศาสตร์ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเสมอ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ทำให้มีความท้าทายเวลาได้รักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากครับ เวลาประสบความสำเร็จในการรักษา ในฐานะหมอ ก็รู้สึกดีใจไปกับคนไข้ด้วยครับ เนื่องจากกว่าจะประสบความสำเร็จในแต่ละเคส คนไข้ต้องผ่านอะไรกันมามาก ทั้งกว่าจะตัดสินใจมารักษา การกระตุ้นไข่ การใส่ตัวอ่อน จะต้องใช้ทั้งแรงกาย แรงใจอย่างมาก ส่วนในฐานะที่ผมก็เป็นคุณพ่อ ก็อยากบอกว่า นี่เพิ่งแต่เริ่มต้นครับ หนทางข้างหน้า กว่าจะโต ยังอีกยาวไกล
ฝากถึงผู้มีบุตรยาก สิ่งหนึ่งที่อยากฝากคือ อย่าเพิ่งคิดว่า คู่เราไม่มีปัญหานี้แน่ ๆ ที่ดีที่สุดคือ อาจจะมาตรวจประเมินกันก่อนเริ่มวางแผนมีลูกเลย เพื่อคัดกรองโรคติดต่อรวมถึงโรคทางพันธุกรรมก่อน และดูว่ามีปัจจัยอะไรที่อาจจะทำให้เสี่ยงมีลูกยากไหม ถ้าคู่ไหนลองวางแผนมีลูกแล้วยังไม่สำเร็จ อยากให้ไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาดูว่า มีสาเหตุที่แก้ไขได้ไหม บางคู่อาจจะเจอสาเหตุที่สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ทำให้สำเร็จได้เร็วขึ้น ดีกว่ามาตัดสินใจได้ตอนอายุเริ่มมากขึ้น ทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าตอนหนุ่ม ๆ สาว ๆ”
ตอนนี้สำหรับสาวโสดท่านไหน ที่วางแผนอยากมีลูกในอนาคต การแช่แข็งไข่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี และที่ GFC เราใช้เทคโนโลยี vitrification ที่ได้มาตรฐาน และมีอัตราการรอดหลังละลายไข่สูงถึง 95% พร้อมโปรโมชันดี ๆ ที่อยากช่วยให้ทุกคนได้เริ่มต้นครอบครัวในแบบของตัวเอง สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3PBNKDj E-mail : info@genesisfertilitycenter.co.th Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335