“เสี่ยวเกี๊ยว" แห่งซีรีส์สามก๊ก "เหอชิง" เสียชีวิตในวัย 61 ปี หญิงงามผู้แสดงครบ ‘สี่สุดยอดวรรณกรรมจีน’ เพียงหนึ่งเดียว

“นางฟ้ากลับสวรรค์” นักแสดงดัง ‘เหอชิง’ เสียชีวิตในวัย 61 ปี ตำนานหญิงงามผู้แสดงครบ ‘สี่สุดยอดวรรณกรรมจีน’ เพียงหนึ่งเดียว
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ครอบครัวได้ออกประกาศแจ้งข่าวการจากไปของ เหอชิง’ นักแสดงหญิงชื่อดังของจีน ซึ่งเสียชีวิตอย่างสงบที่กรุงปักกิ่งด้วยอาการป่วย สิริอายุ 61 ปี ข่าวการจากไปของเธอสร้างความอาลัยอย่างกว้างขวางในวงการบันเทิงจีน โดยเฉพาะในหมู่ผู้ชมที่เติบโตมากับผลงานคลาสสิกของเธอ
เหอชิง’ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม ค.ศ.1964 ที่เมืองเจียงซาน มณฑลเจ้อเจียง จบการศึกษาจากคณะการแสดง คณะงิ้วคุนฉวี่มณฑลเจ้อเจียง เธอเริ่มต้นเส้นทางการแสดงในปี 1983 จากภาพยนตร์เรื่อง ศิษย์เส้าหลินฆราวาส ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงหญิงผู้มีความงามแบบคลาสสิกโดดเด่น
ในวงการบันเทิงจีน เหอชิง’ ได้รับการยกย่องอย่างสูงในฐานะ นักแสดงหญิงเพียงคนเดียวของจีนแผ่นดินใหญ่ที่แสดงครบทั้งสี่สุดยอดวรรณกรรมจีน ได้แก่ ไซอิ๋ว, ความฝันในหอแดง, สามก๊ก และ ซ้องกั๋ง จนได้รับฉายาว่า “ความงามคลาสสิกอันดับหนึ่ง” แม้จะรับบทเป็นหญิงงามเหมือนกัน แต่เธอสามารถถ่ายทอดบุคลิกและอารมณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน จนได้รับคำชมด้านความเป็นมืออาชีพอย่างกว้างขวาง
ในปี 1984 ขณะอายุเพียง 20 ปี เหอชิง’ ปรากฏตัวใน ไซอิ๋ว รับบท “เหลียนเหลียน” ร่างแปลงของพระมัญชุศรี ด้วยภาพลักษณ์สดใสน่ารัก ต่อมาในปี 1988 เธอรับบท ฉินเข่อชิง และ เทพธิดาจิ่งฮวาน ในภาพยนตร์ ความฝันในหอแดง ถ่ายทอดเสน่ห์สองด้านที่แตกต่างกันอย่างน่าประทับใจ
ปี 1993 เหอชิง’ รับบท เสี่ยวเกี้ยว หญิงงามเลื่องชื่อใน สามก๊ก ด้วยภาพลักษณ์อ่อนโยน สง่างาม และเปี่ยมด้วยความเข้มแข็งภายใน ก่อนจะกลับมาในปี 1996 กับบท หลี่ซือซือ นางคณิกาชื่อดังใน ซ้องกั๋ง ถ่ายทอดตัวละครหญิงมากความสามารถ ผู้เข้าใจโลกและมนุษย์อย่างลึกซึ้ง
นอกจากงานวรรณกรรมคลาสสิกเหอชิง’ยังสร้างชื่อในละครของ ฉงเหยา เรื่อง ชิงชิง เหอเปียนเฉ่า ซึ่งทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งใน “สาวฉงเหยา” ที่โดดเด่น และยังเป็นนักแสดงหญิงจากจีนแผ่นดินใหญ่คนแรกที่ได้เป็นนางเอกในละครของฉงเหยา เธอยังมีผลงานในไต้หวันอีกหลายเรื่อง จนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
เส้นทางชีวิตของ เหอชิง ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เธอเริ่มฝึกศิลปะการแสดงตั้งแต่วัยเด็ก เคยประสบอุบัติเหตุกระดูกแขนซ้ายหักในปี 1980 จนเกือบต้องยุติเส้นทางศิลปิน แต่ด้วยความมุ่งมั่นและการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เธอสามารถกลับมาทำงานแสดงได้อีกครั้ง และก้าวสู่จุดสูงสุดในช่วงทศวรรษ 1990 ซึ่งผลงานของเธอถูกนำเสนออย่างต่อเนื่องในนิตยสารภาพยนตร์ชื่อดังหลายฉบับ
ด้านชีวิตส่วนตัว เหอชิง’ เคยมีความสัมพันธ์กับนักแสดง หลิวเวย ก่อนจะแยกทาง ต่อมาแต่งงานกับนักแสดง สวี่หย่าจวิน ในปี 1995 มีบุตรชายหนึ่งคน และหย่าร้างกันในปี 2003
เหอชิง’ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2025 ที่กรุงปักกิ่ง จากอาการป่วย โดยพิธีอำลาจัดขึ้นที่ฌาปนสถานเขตฉางผิง และมีการฌาปนกิจในวันเดียวกัน วงการบันเทิงจีนสูญเสีย “หญิงงามแห่งยุคคลาสสิก” ผู้ฝากผลงานอมตะไว้ในประวัติศาสตร์จอเงินและจอแก้วตลอดกาล