“ไมค์ ภิรมย์พร” สุดทนข่าวปลอมเสียชีวิตครั้งที่ 2 ไม่อยากแช่ง แต่อย่าให้มีครั้งที่ 3

“ไมค์ ภิรมย์พร” สุดทน โดนกุข่าวเสียชีวิตซ้ำเป็นครั้งที่ 2 แม้พยายามปล่อยวางแต่ขีดเส้นตาย ลั่นอย่าให้มีครั้งที่ 3 อีก วอนคนทำนึกถึงใจเขาใจเรา หยุดพฤติกรรมหากินบนความเป็นความตายของคนอื่น
โดนซ้ำครั้งที่ 2 กับการกุข่าวลือลงบนโซเชียลว่า นักร้องดัง “ไมค์ ภิรมย์พร” เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เจ้าตัวยอมรับเสียความรู้สึกแต่พยายามไม่โกรธ ไม่โมโหกับเรื่องแบบนี้ แต่ก็ขีดเส้นตายอย่าให้มีอีกครั้งที่ 3 ไม่อยากจะแช่งใคร
“ก็เป็นครั้งที่ 2 แล้วครับที่มีข่าวบอกว่าประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต มันเป็นข่าวปลอม ตอนนั้นก็ยังอยู่แคนาดาอยู่กับหลาน ก็ไม่เป็นไรครับ ถือว่าช่างมันเถอะ คนที่เขาทำก็หวังอะไรก็ไม่รู้ เราเองก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ก็มีคนโทร.มาสอบถามเยอะแยะ ก็บอกว่าเรายังสบายดี ไม่เป็นไร ถือว่าเขาต่ออายุให้เราแล้วกัน แต่ก็มีคนหลงเชื่อนะ พรรคพวกที่รู้จักกัน ที่สนิทกัน เพื่อนๆ ก็โทร.มาถาม ตกใจนึกว่าเป็นเรื่องจริง
ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่เจอ อันนี้ครั้งที่ 2 แล้ว ลึกๆ ถามว่ามันก็อาจจะเสียความรู้สึกหน่อย แต่สุดท้ายเราก็ไม่รู้จะไปตอบโต้ยังไง เพราะเราก็ไม่รู้ตัวตนเขาเป็นใคร อยู่ในโซเชียลเราก็แค่ปล่อยวางแค่นั้นแหละ อย่าไปโกรธ อย่าไปโมโห ครอบครัวก็ตกใจนิดหน่อย แต่เขารู้อยู่แล้วว่าพ่ออยู่กับลูกๆ อยู่แล้ว”
ชี้ไม่ถูกต้อง ผิดจริยธรรม อย่าหากินกับการกุข่าวความเป็นความตายของคน ใจเขาใจเรา
“ในเรื่องของจริยธรรม มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วในเรื่องของการเอาชีวิตของคนมาล้อเล่นกันในโซเชียล มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เราก็เสียความรู้สึกครับ แต่มันก็ได้แค่นั้น เราก็ไม่อยากไปตอบโต้ ก็ได้แค่ปล่อย พอคนเขารู้ว่าไม่จริงเขาก็คงไม่ติดตามแล้วแหละ
ถ้ายังมีครั้งที่ 3 อีก ก็อยู่ที่บริษัทแล้วครับ คงต้องให้แกรมมี่เป็นคนดูแล เราเองก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องโซเชียลจะไปตามที่ไหน โซเชียลเราก็เล่นน้อย เฟซบุ๊กเราก็ไม่มี มีแต่ทางแอดมินดูแลให้ ก็ตามกฎระเบียบกติกาไป แต่ก็บอกไปแล้วทางบริษัท บอกเขาไปแล้วว่าอย่าให้มีแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะ คิดว่าเขาคงจะไม่กล้าทำแล้วแหละในความรู้สึกเรา เราเองก็ยังไม่อยากไปแช่งใคร
ก็อยากจะฝากบอกสำหรับคนที่ทำพฤติกรรมอยู่อย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าศิลปินคนอื่นๆ ผมว่าอย่าทำเลยดีกว่า หนึ่งเราต้องนึกถึงใจเขาใจเรา ถ้าวันหนึ่งเขามาลงข่าวคุณว่าคุณเสียชีวิต หรือพ่อแม่ญาติพี่น้องคุณเสียชีวิต คุณก็จะมีอาการเหมือนเรานี่แหละ เพราะฉะนั้นทางที่ดีทำในสิ่งที่มันถูกต้องดีกว่านะครับ ใช้วิจารณญาณในการเล่นโซเชียล หารายได้ในทางที่ถูกต้องดีกว่า มันผิดเรื่องของจรรยาบรรณด้วย”