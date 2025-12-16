“เบส รักษ์วนีย์” ไม่สนดรามาเกาะกระแส ลั่นชีวิตต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัว โสด 3 ปีแฮปปี้

“เบส รักษ์วนีย์” ก้าวข้ามดรามาไลฟ์คนดังหวังเกาะกระแส ลั่นไม่ซีเรียสเพราะตนมีเป้าหมายตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้น แฮปปี้กระแสจิ้น“แจม รชตะ” แต่ชีวิตจริงเป็นแค่พี่น้อง กับ “บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์” ก็เพื่อน 100% โสด 3 ปี ชินแล้ว
ออกมาร่ายยาวระบายความในใจถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่แอนตี้ ไปไลฟ์สดขายของกับใครก็ต้องออกมาต่อว่า “เบส รักษ์วนีย์ คำสิงห์” ไปเกาะกระแสเขาดัง ซึ่งเบสเผยว่า ตนนั้นไม่ได้ซีเรียสเพราะมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนคือทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัว แค่อยากจะบอกให้คนเหล่านี้รู้ไว้เฉยๆ ว่าตนเสียใจกับคำพูดบางคำที่คนกลุ่มนี้พิมพ์ลงโซเชียล
“ก็มีดรามานิดหน่อยเกิดจากแฟนคลับบางกลุ่มแต่ก็อยากชี้แจงไว้บ้างก็เลยโพสต์ไป มันก็มีความเสียใจกับบางคำ เราอยู่ตรงมา 5 ปีเราโดนดรามามาเยอะแล้วไม่ว่าจะเรื่องตัวเอง เรื่องความรัก เรื่องพ่อ เราโดนด่ามาทุกรูปแบบแล้ว แค่บางอย่างเช่น การบูลลี่ การไม่ให้เกียรติซึ่งเราไม่เคยเป็นแบบนั้นการให้เกียรติเป็นสิ่งสำคัญมาก เราก็จะให้เกียรติทุกคน ก็จะสนิทสนม ให้ความเท่าเทียมให้เกียรติกับทุกคน
ไม่ต้องมองว่าใครเกาะใครหรอก ทุกคนทำงานทำหน้าที่ของตัวเอง ไม่มีใครเกาะใครหรอก ก็ไลฟ์ได้นะคะ ก็ได้เงิน เราทำงานหาเงินเราไปไลฟ์เราได้เงิน ทุกคนต้องเข้าใจกันด้วย ที่ว่าโดนดรามาแล้วทำไมยังไลฟ์อยู่ ทำไมยังรับงานไลฟ์ ก็หาเงิน ไม่หาตอนนี้จะหาตอนไหน”
ก้าวข้ามทุกดรามาเพราะชีวิตมีเป้าหมายคือทำมาหากิน หาเงินเลี้ยงดูครอบครัว
“ตัวจริงไม่มีอะไรเลย ที่โพสต์ไปแค่อยากจะชี้แจงกับบางกลุ่มที่ว่าเรา แต่ในชีวิตจริงก็ใช้ชีวิตตามปกติ เราก็ให้กำลังใจตัวเองค่ะ กับบิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จะมีไลฟ์อยู่เรื่อยๆ เพราะลูกค้าของเราเวลาที่อยู่กับบิ๊กก็มีติดต่อมาเยอะ เราก็ทยอยวางคิวให้
(เบส 100 ดรามา?) เป็นปกติ มีดรามาตลอดอยู่แล้ว อย่างที่บอกเรามีเป้าหมายชัดเจนคือทำงานหาเงิน 5 ปีแล้วที่อยู่มาไม่ว่าใครจะมอง จะตัดสินเรายังไงก็แล้วแต่ เป้าหมายเราชัดเจนมีอย่างเดียวเลยคือหาเงินให้ครอบครัวให้อยู่อย่างมีความสุขที่สุดเราก็คือผู้หญิงคนนึงที่ทำงานหาเงิน แค่นั้นเลย ไม่ว่าเราจะไปทำงานแล้วเราจะโดนด่าเราก็ต้องทำให้ได้เพราะที่บ้านเขารอเราอยู่ ก็ต้องหาเงินให้ครอบครัวค่ะ”
โอเคกระแสจิ้น “แจม รชตะ หัมพานนท์” หากคนจะจิ้น แต่ชีวิตจริงยังไม่พร้อมหวั่นไหว
“เรตติ้งละครก็ดีนะคะ ก็เห็นว่ามีคนเชียร์ ดีใจมากที่ทุกคนเชียร์ พี่แจมน่ารัก ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่คนเชียร์เรา แรกๆ ยอมรับว่าเตี๊ยม หลังๆ เริ่มเป็นธรรมชาติเพราะสนิทกันระดับนึงแล้ว ทุกอย่างเป็นธรรมชาติ เวลจะลงรูปก็บอกเขาก่อน เราไม่ได้เป็นคนไม่มีมารยาท ทุกอย่างที่ลงเราผ่านการคุยกันแล้วมันน่ารัก เราก็เลยลง
ยังหวั่นไหวไม่ได้หรอก เราต้องหาเงินก่อน เราอย่าเพิ่งไปมุ่งขนาดนั้น เราหาเงินก่อน ความรักพักไปก่อนก็ดีค่ะ จะได้ไม่มีดรามาอีก กับบิ๊กก็คือเพื่อนกัน 100%คนที่จิ้นเขาชอบโมเมนต์ มันก็ห้ามไม่ได้ กับพี่แจมก็คือร่วมงานกัน เป็นพี่ชายที่นิสัยดีมากๆ คนจิ้นกันเราก็ยินดีเพราะละครเราออนแอร์อยู่ เราก็ห้ามไม่ได้อีก แล้วแต่คนจะคิด”
โสด 3 ปี อยู่คนเดียวจนชินแล้ว
“เพิ่งจะโสดได้ 3 ปีเอง ยังไม่นาน อยู่คนเดียวชินแล้ว อยู่ได้ ไม่เป็นไร ปีใหม่ วาเลนไทน์ปีที่แล้วนอนดูซีรีส์อยู่บ้าน มันเป็นแบบนี้จนชินแล้ว ไม่ได้ต้องการใครมาอยู่ด้วยขนาดนั้น อยู่ได้สบายดีค่ะ”