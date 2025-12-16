“ลิลลี่” เปิดใจครั้งแรก “เจนนี่-แม่เกตุ” คืนดีกันแล้ว จบดรามาครอบครัว

“ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” เปิดใจยกพี่สาว “เจนนี่” เป็นเหมือนพ่อ หลังฝ่ามรสุมดรามาครอบครัว เผยข่าวดีแม่กับพี่สาวกลับมาคืนดีกันแล้ว เป็นคนกลางสบายใจ พร้อมอัปเดตเรื่องหัวใจที่กำลังเป็นสีชมพู
ดรามารายวันเป็นหัวข้อสนทนาในโซเชียลตลอดเวลา สำหรับเรื่องราวปมดรามาของครอบครัวได้หมดถ้าสดชื่น ล่าสุดน้องสาวคนเล็ก “ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” นารีนาท เชื้อแหลม ออกมาอัปเดตเรื่องบ้านเก่าหลังเจ้าปัญหาที่เคยมีประเด็นร้อน คุณแม่ ปล่อยให้ถูกยึด ร้อนถึงพี่สาว “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ต้องหอบเงินล้านส่วนตัวมาซื้อบ้านคืนให้ งานนี้เล่าต่อในฐานะคนกลางผ่านรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข23 กับพิธีกรตัวแม่ “พี่หนูแหม่ม สุริวิภา” ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน แม่ และ พี่สาว กลับมาจูบปากคืนดีกันเรียบร้อยแล้ว พร้อมเรื่องหัวใจเจ้าตัวที่ตอนนี้เบ่งบานสุดๆ
ถามถึงเรื่องแม่กับพี่เจนนี่ ตอนนี้เขาคุยกันหรือยัง?
“ตอนนี้คุยกันแล้วค่ะ”
แล้วเรารู้สึกยังไงในฐานะที่เป็นคนกลาง?
“ดีใจค่ะ เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องส่งข้อมูลผ่านเรากันไปมา เพราะพี่เจนก็ฝากหนูไปบอกแม่ แม่ก็ฝากหนูไปบอกพี่เจน ก็ดีใจที่เขากลับมาคุยกัน”
เป็นห่วงอะไรพี่เจนนี่บ้าง?
“เป็นห่วงร่างกายและสภาพจิตใจเขา พี่เจนไม่ไหวเพราะว่าลูกสอง และก็ทำงานเยอะไม่ว่างด้วย ล่าสุดก็ลงไปช่วยน้ำท่วมอีก พี่เจนคนเดียว พี่เจนไม่สบายลูกสองคนไม่สบาย คือมันถึงขั้นที่ต้องบอกว่าพี่เจนไม่ไหวจริงๆ เราเป็นห่วงพี่เจนด้วย เป็นห่วงหลานด้วย”
ในสายตาของลิลลี่..พี่เจน เปรียบเหมือนอะไร?
“เหมือนพ่อ เพราะว่าหนูเกิดมาเท่าที่จำได้ พ่อเคยเลี้ยงหนูนะ แต่พ่อเลิกกับแม่ ภาพที่เห็นคือหนูเห็นแม่กับพี่เจนมาตลอด ผ่านความลำบากมาตลอดก็เป็นพี่เจน กับแม่กับหนูที่เรารู้กัน เราผ่านอะไรกันมาบ้าง พวกเรารู้กันดีที่สุด จะพูดกับพี่เจนตลอดว่าพี่เจนเหมือนพ่อ เวลาเขาด่าอะไรเหมือนพ่อแม่เรา เขาไม่ใช่แค่พี่สาวเป็นให้ได้ทุกอย่าง ไม่เคยจะปล่อยให้หนูลำบาก”
ได้เรียนรู้อะไรจากพี่เจนบ้าง?
“เรียนรู้ทุกเรื่องเลยค่ะ เรียนรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต หรือว่าการทำงานหรือว่าการเก็บเงิน หรือแม้กระทั่งเรื่องความรักที่เขาเป็นห่วง”
กฎเหล็กอะไรบ้างเรื่องความรักที่พี่เจนเป็นห่วง?
“ต้องพามาให้ครอบครัวดูด้วย ห้ามไปคบกันสองคน ต่อให้คบกันหลายปีจะแต่งงานแล้วนะ แต่ไม่พามารู้จัก คือไม่แน่นอน พี่เจนจะเช็กและขอดูก่อน แกรู้แล้วว่าคบคนนี้เขาจะรู้เพราะว่าพี่เจนเพื่อนเยอะ จะมีสายรายงานถ้าน้องคนนี้เจ้าชู้ พอคนนี้ไม่ให้คบ ให้เลิก”
กับแฟนคนปัจจุบันพี่เจนโอเคมั้ย?
“โอเคค่ะ เพราะว่าเขาเป็นคนทำงานด้วย พี่เจนโอเคเพราะว่าเขาเป็นนักร้องด้วย เป็นนักร้องในภาคใต้ที่เจนรู้จัก เขาเคยไปเล่นตลกกับป๋าเอกชัย ก็อาจจะรู้จักเป็นพิเศษนิดนึง”