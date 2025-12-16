ยังไง? “มุกดา” อัปเดตหัวใจกับไฮโซทายาทหมื่นล้าน “สิทธิ ศรีชวาลา” อาจไม่ใช่ก็ได้ ขออภัยหากใครคิดว่าเป็นแฟนกันแล้ว

“มุกดา นรินทร์รักษ์“ อัปเดตหัวใจมีคนคุยเรื่อยๆ ขอเคลียร์ๆ กลางๆ ไฮโซทายาทหมื่นล้าน “สิทธิ ศรีชวาลา” อาจจะไม่ใช่ก็ได้ ไม่อยากให้คิดว่ากำลังคบกำลังคุยกับคนนี้และไม่อยากให้ใครรู้เรื่องความรักของตน หัวใจแฮปปี้ไม่ได้เศร้าอะไร
เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา “มุกดา นรินทร์รักษ์” ให้สัมภาษณ์ว่าหัวใจเป็นสีชมพูแต่ก็ยังไม่ใช้คำว่าแฟนกับไฮโซหนุ่ม “สิทธิ ศรีชวาลา” ทายาทหมื่นล้านของ ฟิโก้ กรุ๊ป และบริษัท ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอใช้เพียงคำว่าคนคุย ไม่ปิดแต่ก็ไม่เปิด ไปไหนมาไหนด้วยกันปกติแต่ไม่พร้อมลงรูปคู่และอยากให้เรื่องความรักเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะความอินโทรเวิร์ตจัดของตัวเอง
อัปเดตล่าสุด มุกดา ก็ยังยืนยันว่าตัวเองยังไม่มีแฟน ต้องขออภัยด้วยหากหลายคนคิดว่าตนมีแฟนแล้ว มีแค่คนคุย เคลียร์ๆ คนที่เปิดวาร์ปอาจจะไม่ใช่ก็ได้
“มุกไม่มีแฟนนะคะ คนคุยเฉยๆ ค่ะ ยังไม่เคยบอกว่ามุกมีแฟน ขออภัยตรงนี้ด้วย คือเท่าที่มุกบอกไป การมีคนคุยก็คือคนคุย มุกไม่อยากให้ใครมาจับผิดความสัมพันธ์ว่าตอนนี้เราคุยกับใคร ถามว่ามีคนคุยไหม มีค่ะ แต่ไม่อยากให้โฟกัสว่าเขาคือแฟน หรือว่าเขาคือใคร ถ้าให้พูดตรงนี้มุกก็ยังโฟกัสกับงานยังไม่ได้โฟกัสกับความรักมาก มุกเป็นคนไม่ได้เปิดในเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว แต่ถามว่ามีคนเข้ามาคุยไหม เรามี มีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆ อยู่แล้ว”
ความรักหัวใจแฮปปี้ไหม ก็ไม่ได้เศร้า พูดกลางๆ เคลียร์ๆ คนที่ไปเปิดวาร์ปอาจจะไม่ใช่ก็ได้
“ถ้าพูดถึงปกติก็ไม่ได้เศร้าอะไร ก็แฮปปี้กับการทำงาน ครอบครัวและทุกๆ อย่าง ไม่ต้องไปเปิดวาร์ป อย่างที่บอกการที่มุกพูดคือมุกพูดโดยรวมมากๆ ไม่ได้อยากให้ใครไปเจาะจงว่าเขาคือคนนี้ มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ อันนี้พูดแบบกลางๆ เคลียร์ๆ ก็คือไม่ต้องเปิดค่ะ มุกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นคนไม่อยากให้ใครมารู้เรื่องความรักหรือว่าคนคุยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตาม”
ไม่อยากให้คิดว่ากำลังคบกำลังคุยกันอยู่กับไฮโซหมื่นล้าน “สิทธิ ศรีชวาลา” เอาเป็นว่ามีคนคุยเป็นปกติ
“ไม่อยากให้คิดไปในเชิงนั้นจริงๆ เพราะตอนนี้มุกก็โฟกัสกับงานของมุกมากๆ อย่าไปคิดอะไรเยอะ เราพูดแค่ว่าชีวิตเรามีคนเข้ามาไหม ก็มี ก็เข้าใจว่าคนจับจ้องเลยพยายามพูดให้เข้าใจแบบเป็นกลางว่าการมีคนคุยเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าไม่ต้องมาจับผิดว่าคุยกับใครหรือโฟกัสว่าอะไรเป็นยังไง เพราะอนาคตเราก็อีกไกล เรายังไม่ได้จะต้องล็อกไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ เราไม่เคยพูดเลยว่ามุกกำลังอะไรยังไง ทุกอย่างมันดี แฮปปี้ ถ้าตอนนี้ก็โอเค เราก็มีความสุขได้หลายแบบอยู่กับเพื่อน อยู่กับครอบครัว อยู่กับหมาก็แฮปปี้”
ล่าสุดที่ไปภูเก็ตมาเซ็กซี่มากเลย
“หนึ่งปีไปครั้ง ไม่ได้เซ็กซี่บ่อยอะไรขนาดนั้น ไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปปกติ มุกเป็นคนแต่งตัวชิลๆ ฟีลประมาณนี้มาอยู่แล้ว แต่ว่าพอมีฟีลไปทะเลหรือมีโอกาสได้ถ่ายรูป มันก็จะมีมุมอะไรต่างๆ ที่เรารู้สึกว่าเราถ่ายรูปเล่นได้ เราก็แค่โพสต์ลง คนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้เท่าไหร่ในช่วง 1 ปี อาจจะยังไม่ชินเฉยๆ นานๆ ทีลงไม่ได้คิดอะไร มุกใส่มิดคอก็บ่อย เรียบร้อยบ่อยมาก หลายอันที่เรียบร้อยก็สลับกันไปไม่ได้เฉพาะแนวว่าต้องเซ็กซี่อย่างเดียวผสมปนเปกันไป
สำหรับมุกก็มีลิมิต ตัวมุกไม่ได้ลงอะไรที่มันรู้สึกว่ามันแย่ มุกรู้สึกว่ามันเป็นรูปปกติและลงในวันที่เราไปพักผ่อน เราไปทะเลชุดว่ายน้ำเป็นชุดที่เราไปเล่นน้ำ มันเป็นเรื่องปกติสำหรับมุก มันก็คงแค่นี้แหละค่ะ ไม่มีมากกว่านี้แล้ว มันเป็นชุดว่ายน้ำปกติทุกๆ คนก็ใส่ ไม่ใช่แค่ตัวมุก ทุกๆ คนใส่ได้เป็นเรื่องปกติ”