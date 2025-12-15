มงคลชีวิต “นก สินจัย” สุดปีติ ปีหน้าเตรียมเล่นหนังสั้นเทิดพระเกียรติ สานต่อสิ่งที่ “พระพันปีหลวง” ทรงทำเพื่อคนไทย

“นก สินจัย” ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ เข้ากราบพระบรมศพพระพันปีหลวง รับอยากมาให้ได้บ่อยๆ เผยเตรียมรับงานภาพยนตร์เทิดพระเกียรติปีหน้า เพื่อสานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อคนไทย พร้อมดีใจที่เห็นประชาชนยังคงหลั่งไหลมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองที่วุ่นวาย
มาร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นครั้งที่ 2 สำหรับนักแสดงมากความสามารถอย่าง “นก สินจัย เปล่งพานิช” ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาให้ได้บ่อยๆ เพราะไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือเสียเวลาอะไร
“วันที่มาวันแรกคนเยอะ และรอนานเกือบครึ่งวันกว่าจะได้เข้าไป แต่วันนี้คนน้อยลง อาจจะเป็นเพราะนกมาช่วงบ่ายแล้ว เพราะคิดว่าช่วงเช้าคนน่าจะเยอะกว่า พระองค์ทรงทำอะไรให้เราตั้งเยอะแยะมากมายนะคะ การที่เรามาแสดงความเคารพและความระลึกถึงท่านไม่ใช่เรื่องเสียหายและเสียเวลาอะไรเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสมาได้นกก็อยากมาค่ะ ครั้งแรกที่มาก็ถึงได้เห็นว่าเขามีเป็นรอบๆ เราก็คุยกับเพื่อนดูว่าคราวหน้าเรามากันบ่ายๆ ไหม เพราะคิวอาจจะไม่เยอะเท่านี้ ก็เช็กรอบกันไว้แล้วและนัดกับเพื่อนไว้ ก็ดูวันที่พร้อมค่ะ”
เตรียมเล่นหนังสั้นเทิดพระเกียรติปีหน้า
“ยังคงระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอค่ะ และได้มีโอกาสทำงานหลายๆ อย่างเพื่อเป็นการระลึกถึงท่าน มีหนังสั้นมาติดต่อ หนังเทิดพระเกียรติ และมีบทสัมภาษณ์ที่เราเคยได้ถวายงานท่านในบางช่วงเวลาที่เราทำงาน ก็เหมือนกับได้เป็นการรำลึกถึงท่าน ได้พูดถึงท่าน ได้เห็นภาพเก่าๆ ได้เล่าเรื่องราวเก่าๆ ที่เราเคยได้ทำงาน ก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นมงคลกับตัวเอง หนังสั้นก็จะเป็นหนังเทิดพระเกียรติของหน่วยงานที่ดูแล หมายถึงทำเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนติดต่อกันอยู่ค่ะ แต่คิดว่าน่าจะได้ดูถ้าเรื่องผ่านหรือตกลงกันเรียบร้อย ปีหน้าก็คงได้ถ่ายทำ
ก็คงทำหน้าที่สานต่อค่ะ เพราะพระองค์ท่านทรงทำอะไรไว้ให้เราสานต่อได้อีกเยอะแยะมากมายทีเดียว ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณพระองค์ท่านค่ะ ยินดีและรู้สึกว่าดีใจที่ทุกคนยังระลึกถึงพระองค์ท่าน แม้จะอยู่ในช่วงปลายปีหรืออยู่ในช่วงสถานการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองเราที่มันค่อนข้างวุ่นวาย แต่ทุกคนก็ยังหาโอกาสเพื่อที่จะมากราบพระองค์ท่านก็รู้สึกดีมากๆ ค่ะ”