“ปู มัณฑนา” เครียดโดนฟ้อง 19 คดี แต่ไม่กลัว แฉถูก “ทนายตุ๋ย-เมีย” ตะโกนด่าที่ศาล ทนายเผยมีภาวะฆ่าตัวตายสูง

“ปู มัณฑนา” เครียดโดนฟ้อง 19 คดี เป็นคดีอาญาทั้งหมด ยันไม่ได้โพสต์ด่า “หนุ่ม กรรชัย” เจ้าตัวรู้ดี พูดเกินจริงหรือเปล่า เล่าถูก “ทนายตุ๋ย” และภรรยา ตะโกนด่าที่ศาล ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกัน โต้ “ลิลลี่ เหงียน” ร้องไห้ขอถอนฟ้อง บนศาลยังด่าอยู่เลย อุบตอบหย่าสามี ไม่อยากให้กระทบลูก ทนายเผยปูมีภาวะฆ่าตัวตายสูง เตรียมฟ้อง 30 ล้าน ทีวีช่องดัง เปรยกับคู่กรณีบางคน ไม่จบที่ศาล ก็จบที่ตม.
วันนี้ (15 ธ.ค.) “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” พร้อมด้วย “ทนายรักษ์”ทนายความส่วนตัว ได้เดินทางมาที่ศาลอาญา รัชดา ตามนัดไต่สวนมูลฟ้อง ในคดีที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “ลิลลี่ เหงียน” และ “ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ” ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โดยงานนี้เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ เผยว่าจะสู้ให้ถึงที่สุด ยืนยันที่โพสต์ระบาย ไม่ได้หมายถึง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”พร้อมเล่าว่าก่อนหน้านี้ ตนถูก “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์”และภรรยาของเจ้าตัว ตะโกนด่าซึ่งหน้าที่ศาลอาญา กรุงเทพใต้ มีพยานเป็น “ทนายธรรมราช สาระปัญญา”
ปู : “วันนี้มายื่นฟ้องด้วยข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะ”
ทนาย : “ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากการไปออกรายการเคลียร์ชัดๆ และทางติ๊กต๊อกของช่องข่าวสด ซึ่งได้มีการโพสต์ข้อความให้เสียหาย มันเป็นการทวงหนี้ออกสื่อ ประจานว่าพี่ปูมีหนี้เยอะแยะมากมายซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ แต่ในปี 67 พี่ปูไม่ได้เห็นคลิป ทางผมเป็นคนเห็นแล้วบอกพี่ปู ว่าพี่ปูโดนด่าในรายการนี้”
ปู : “เขาไปออกหลายรายการ สำหรับรายการไหนหมิ่นประมาท แบบเข้าข่ายชัดๆ ทนายก็กำลังทยอยฟ้อง”
ทนาย : “มีการฟ้องทนายความด้วย เพราะการกระทำของคุณไม่ใช่หน้าที่ทนายความ ที่เหมือนทนายคนอื่น”
ปู : “ไม่สุจริต”
ทนาย : “เขามีการสวมรอยตัวเองเป็นเจ้าหนี้เสียเอง เลยจำเป็นต้องฟ้อง”
ปู : “(ที่บอกว่าไม่สุจริต หมายความว่ายังไง?) ทนายอธิบายดีกว่า เดี๋ยวมีคดีเพิ่ม ตอนนี้เขาฟ้องมาเยอะ (หัวเราะ)”
ทนาย : “คือที่เขาไปประกาศว่าเป็นหนี้คนมากมาย แต่จริงๆ แล้วในปัจจุบันมีแค่คนสองคนเท่านั้น เขาไปประจานแบบนั้น เจตนาทำลายชื่อเสียง”
ปู : “ก็คือมีแค่อ้อมกับลูกหมี (รัศมี ทองสิริไพรศรี) ที่ฟ้องเรา แต่เขาไปพูดในหลายๆ รายการ ว่ามีหนี้เยอะ ยอดหลายสิบล้าน ซึ่งไม่จริง”
ทนาย : “วันนี้ก็สู้กันทุกเม็ด ที่บอกว่าหนี้เต็มไปหมด หนี้อะไร หนี้อันไหน”
ปู : “ยอดหนี้ก็ตามที่เขาฟ้องมา ของลูกหมีกับอ้อม แต่ยอดของอ้อมเขาโอนมา 1.4 ล้าน เราโอนกลับ 2.3 ล้าน เกินไปเกือบ 9 แสน แต่ก็ไม่เป็นไร เราเคารพคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ก็เป็นหน้าที่ของทนาย ที่ต้องยื่นอุทธรณ์ ส่วนของลิลลี่ยังไม่พูดถึงดีกว่า เดี๋ยวมีคดีเพิ่มอีก เพราะมีหลายอย่างที่ลิลลี่พาเพื่อนเขาเข้ามาหาเรา ให้เราเป็นหนี้เพื่อนเขา เดี๋ยวค่อยคุย”
แจงเพิ่งฟ้อง เพราะเพิ่งเห็น ไปออกหลายรายการดูไม่ไหว หมอสั่งห้ามเล่นโซเชียล เพราะมีภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตายสูง
ปู : “เขาไปออกทุกสื่อ ทุกช่อง หลายรายการ เราก็ดูไม่ไหวจริงๆ พอดูแล้วมันไม่ใช่ความจริง เราก็เครียด แล้วก็เข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาล ต้องทานยาด้วย”
ทนาย : “ทางคุณหาญส์ (ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ) ก็มาเป็นพยานให้เลย ว่าแพทย์มีคำสั่งว่าคุณปูมีภาวะฆ่าตัวตายสูง เลยห้ามเล่นโซเชียล ห้ามไปข้องเกี่ยวกับระบบออนไลน์ ที่จะกระทบกระเทือนทางจิตใจ เป็นภาวะเครียดขั้นรุนแรง เขาก็ถามเรื่องใบรับรองแพทย์ แต่ผมถามว่าวันนี้สู้กันกับใบรับรองแพทย์ ยังดีกว่าสู้กันในใบมรณบัตรนะ”
ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการสู้คดี ฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
ปู : “ก็รักษาสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะ ในเรื่องที่เขาเอาใบแจ้งความที่มีชื่อนามสกุลเรามาโชว์ มันก็ไม่ได้ค่ะ แล้วก็เรื่องที่เขาทวงหนี้ออกสื่อก็ไม่ได้ อันเป็นคดีอาญา”
ทนาย : “ฟ้องแพ่งด้วยแน่นอนครับ ทุกคดีที่มีการฟ้องอาญาไปก่อนหน้านี้ จะฟ้องแพ่งตามหลัง มูลค่าความเสียหาย ก็ตามคุณสมบัติขอบพี่ปู เรียกค่าเสียหายเต็มแม็กซ์ 10 ล้านก็ 10 ล้านคุณด่านางงามกับด่าคนธรรมดา มูลค่าไม่เท่ากันนะ ผมไม่รับหรอกครับ 5 หมื่น 3 หมื่น คุณไปวางศาลเลย ถ้าผมฟ้องบอกเลยหลักล้าน วันนี้จะยื่นฟ้อง 30 ล้าน สำหรับทีวีช่องดัง แต่ไม่มีในนี้ (หมายถึงช่องที่กำลังสัมภาษณ์อยู่) พูดไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้อง”
เผยถูกฟ้อง 19 คดี เป็นคดีอาญาทั้งหมด
ปู : “กลุ่มพวกเขามี หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย, ลูกหมี, อ้อม, ทนายแก้ว แล้วก็มีใครอีก 5 คนฟ้องเรามาเกือบ 20 คดี ทั้งในชั้นสน. ทั้งศาล ด้วยเรื่องเดียวว่ายอดเงินของลูกหมีคือ 2 ล้าน ยอดเงินของเราคือประมาณล้าน 4.5 ล้าน ฟ้องทั้งผิดสัญญาเงินกู้, พ.ร.บ. เช็ค, หมิ่นประมาท, แจ้งความเท็จ เยอะมากค่ะ หลักๆ ก็ประมาณ 19-20 คดี หลักๆ คือ อ.ประมาณ (ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช) ดูแลอยู่”
ทนาย : “19 คดี เป็นคดีอาญาล้วนๆ เลยครับ แพ่งยังไม่มี”
ปู : “ก็เครียดนะ เกิดมาไม่เคยมีคดีความ วันๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย เมื่อ 2 ปีที่แล้วชีวิตก็เล่นละคร รับส่งลูกที่โรงเรียน แต่ตั้งแต่มีข่าวไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ ให้กับลูกและครอบครัวเลย มีแต่ขึ้นศาลเกือบทุกวันก็รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ทีม อ.ประมาณ ยื่นอุทธรณ์ เรายังมีอุทธรณ์ มีฎีกา ศาลท่านยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด เราก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีต่อ”
เล่าโดน “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” ตะโกนด่า ถามมึงมองอะไร ก่อนภรรยาของเจ้าตัว จะด่าว่า อีแก่ อีเหี่ยว หน้าห้องพิจารณาคดี
ปู : “เราไม่เคยเจอทนายตุ๋ยเลย มีอยู่วันหนึ่งที่ทนายตุ๋ยและทนายแก้ว (ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล) เขาฟ้องเรามา เราก็เอาเอกสารไปให้ทนายธรรมราชเซ็นที่ศาลอาญา กรุงเทพใต้ วันนั้นเราเจอเขา เขายืนอยู่ 5-6 คนพร้อมกับภรรยาเขา เราก็เดินคนเดียว และเห็นว่ากลุ่มนี้มองเราอยู่ เราก็หันขึ้นไปมอง อยู่ๆ ทนายตุ๋ยก็ตวาดเราเสียงดังว่า มึงมองอะไร เราก็เอากล้องขึ้นมาถ่าย เขาก็รีบเดินเข้าไปข้างใน ณ วันนั้นทนายตุ๋ยฟ้องเราละเมิดอำนาจศาล แต่ศาลท่านไม่รับ ยังงงว่าฟ้องละเมิดอำนาจศาลได้ยังไง เขาตะโกนด่าเราก่อน เราไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเจอเขา แล้วหน้าห้องพิจารณาคดี 402 ที่ศาลอาญา กรุงเทพใต้ ภรรยาทนายตุ๋ยและทนายตุ๋ย ด่าเราว่าอีเหี่ยว อีแก่ อีไม่มีมารยาท น่ารังเกียจ อันนี้ทนายธรรมราชเป็นพยานให้เราได้
ตอนที่เขาด่าว่ามึงมองอะไร เราก็ตกใจกลัว เพราะเดินมาคนเดียว ไม่ทันได้ตอบโต้อะไร กำลังจะเอากล้องขึ้นมาถ่ายเป็นหลักฐาน เขาก็หนีเข้าไปข้างใน เราไม่เคยเจอกัน ไม่เคยรู้จักกัน คุณมาด่าเราได้ยังไง อยู่ๆ มาด่า ซึ่งเขาจะเอาใจ หนุ่ม กรรชัย หรือเปล่าไม่ทราบ ก็ขอดูกล้องวงจรปิดไปแล้วค่ะ (ตอนที่เขาด่า อีเหี่ยว อีแก่ เราได้ตอบโต้ไหม?) ก็เขาด่ามายังไง เราก็ตอบกลับไปอย่างนั้น แต่ก็คิดในใจว่าคุณมาด่าเรา อีเหี่ยว อีแก่ คุณไม่ดูตัวเองเลย ว่าคุณเป็นยังไง ระหว่างภรรยาทนายตุ๋ยกับเรา คือต้องดูไหม ก็ให้ลองไปเอารูปเขากับรูปเรามาเปรียบเทียบกันดูแล้วกัน ว่าใครเหี่ยว ใครแก่กว่ากัน ไปดูเอาเอง (หัวเราะ)”
ยืนยันไม่ได้โพสต์ด่า “หนุ่ม กรรชัย” น่าจะรู้ตัวอยู่แล้ว ว่าพูดเกินความจริงหรือเปล่า
ปู : “ก็เราไม่ได้หมายถึงตัวหนุ่ม กรรชัยอยู่แล้ว เพราะทุกคนก็รู้ว่าทุกสื่อทุกช่อง พิธีกร แม้แต่อินฟลูฯ หรือดาราหลายคน ก็เอาข่าวเราไปเล่น (ทางฝั่งเขาไม่รับกระเช้า ไม่รับคำขอโทษ?) เราก็เหมือนกันค่ะ หลักฐานก็อยู่ในรายการพี่หนุ่มอยู่แล้ว เขาพูดว่าทนายไหวเหรอ เจ้าหนี้เต็มเลย ช่างแต่งหน้า ช่างทำผม ดาราหลายคนเยอะแยะไปหมดเลย เดี๋ยวเขาจะมาพูดในรายการนะ แล้วสุดท้ายไม่ได้มีใครมาแจ้งความหรือร้องทุกข์เลย เขารู้ตัวอยู่แล้ว ว่าพูดเกินความจริงหรือเปล่า เขาบอกยอดหนี้เยอะมาก พูดเป็นเรื่องใหญ่เลย”
พร้อมสู้เต็มที่ เหมือนที่คู่กรณีสู้
ปู : “ก็เต็มที่เหมือนกันค่ะ ไม่กลัว”
ทนาย : “ผมกับทนายธรรมราชเราดูแล้ว รูปเรื่องพี่ปูไม่ได้เป็นคนผิด พี่ปูโดนเขาโจมตีก่อน แล้วก็ป่วยเข้าโรงพยาบาล ถึงได้มาตอบโต้ปีนี้ แกไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนตั้งแต่วันแรก แค่เป็นหนี้กันทำไมไม่ไปฟ้องศาลล่ะ ถ้าแกไม่จ่าย ก็เห็นอยู่ว่าทรัพย์สินแกมีจริงตามที่บอก ทุกอย่างอยู่ในชั้นศาลหมดแล้ว เลยถามว่าที่เขาประจานพี่ปูนี่ด้วยเหตุผลอะไร อยากมีชื่อเสียงใช่หรือไม่ คุณต้องการชื่อเสียง แล้วคุณก็ดังจริง แต่คุณดังได้โดยการเหยียบคนอื่นขึ้นไป ฟ้องวันนี้ไม่ได้กลั่นแกล้ง ใช้สิทธิ์เฉยๆ”
โต้ “ลิลลี่ เหงียน” บนศาลยังด่าอยู่เลย หลังเจ้าตัวร้องไห้ขอความเมตตา อยากให้ถอนฟ้อง
ปู : “ขอความเมตตาอะไรคะ อยู่บนศาลเขายังด่าเราอยู่เลย”
ทนาย : “เขาไม่ได้ด่าหรอกครับ เขาคุย (หัวเราะ)”
ปู : “ไม่ได้คุย เราไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลย อยู่ๆ ก็มาหาเรื่องเราในบัลลังก์ด้วยนะคะ”
ทนาย : “ไม่ๆ อันนั้นตอนถามพยานกัน ก็มีการมองหน้ากันธรรมดา ศาลก็เบรกให้แล้ว ซัดกันนัว ส่วนการไกล่เกลี่ย ก็ต้องดูว่าจำเลยมีเจตนาที่จะพูดคุยแค่ไหน ดูน้ำใจเขาก่อน ในบัลลังก์แกก็เดินมาถาม ว่าเกลียดอะไรเขาขนาดนั้นถึงมาฟ้อง”
ปู : “ต้องถามเขาดีกว่า ว่าเกลียดอะไรเราเหรอคะ ถึงได้ทำกับเราถึงขนาดนี้”
ส่วนกรณี ลิลลี่ เหงียนบอกไม่อยากให้เขาอยู่ในประเทศไทย รับบางคนอาจไม่ได้จบที่ศาล
ทนาย : “อันนั้นเป็นเรื่องหลังจากนี้ วันนี้เรามาเพื่อดูบทบาทเขา ว่าจะแสดงไปทางไหน หลังจากได้บทสรุปแล้วว่า ไม่มีการเจรจากันไปในทางที่ดี เราก็ต้องทำต่อ เรามีแพลนเรียบร้อยหมดแล้ว สำหรับการจัดการทุกคนที่เป็นคู่กรณีกัน ไม่ได้จบที่ศาล บางคนก็จบที่ตม.ก็ได้ หรือแรงงานก็ได้”
อุบตอบเรื่องหย่าสามี “หาญส์ หิมะทองคำ” ยอมรับมีผลกระทบ เดี๋ยวไว้สะดวกค่อยพูด
ปู : “ขอไม่พูดดีกว่า มันมีผลกระทบจริงๆ ค่ะ แต่ขอไม่พูดถึง ไม่อยากให้กระทบถึงลูกๆ (คนสงสัยหย่าจริง หรือหย่าธุรกิจ?) ยังไม่อยากพูดตอนนี้ เดี๋ยวไว้สะดวกค่อยพูดดีกว่าค่ะ มันกระทบกับธุรกิจครอบครัวด้วย เยอะหลายอย่าง”