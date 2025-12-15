“เบียร์ เดอะวอยซ์” ปล่อยเพลงใหม่ “ไม่เคยเอากันเหรอ?” MV แรง 18+ ยอดวิวหลักแสนชั่วข้ามคืน หัวไมค์นักข่าวคล้ายรายการดัง

ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมาแล้ว ทำเอาฮือฮาอยู่ไม่น้อย สำหรับ “เบียร์ เดอะวอยซ์” หรือ “เบียร์ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล” กับชื่อเพลงที่ทำเอาสะดุ้ง “Don't cha? (ไม่เคยเอากันหรอ?)” โดยท่อนฮุกที่ตะโกนถามสังคมว่า “พวกมึงไม่เคยเอากันเหรอ?” ปล่อยไม่ทันข้ามวัน ยอดวิวทะลุหลักแสนแล้ว
ชื่อเพลงว่าแซบแล้ว MV ยังเดือดยิ่งกว่า เพราะเบียร์ลงทุนแสดงฉากเลิฟซีนเอง ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวการต่อสู้แบบเชิ่ดๆ หลังเจอดรามาแรง และถูกโซเชียลวิจารณ์แรงๆ อยู่บ่อยครั้งนั่นเอง อีกทั้งเจ้าตัวยังตั้งใจให้หัวไมค์นักข่าวในเอ็มวีมีโลโก้คล้ายรายการดังอย่างโหนกระแส
นอกจากนี้เบียร์ยังเผยในเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกว่า แม้เนื้อหาเพลงจะกวนส้นตีx แต่มีแฝงข้อคิดอยู่ในเนื้อเพลงด้วยเหมือนกัน