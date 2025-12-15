xs
xsm
sm
md
lg

โมเมนต์ใจฟู นักแม่นปืนทีมชาติ ขอ “ณเดชน์” เซ็นชื่อบนเหรียญเงินซีเกมส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ใครหลายคนได้เห็นแล้วก็ต้องยิ้มตาม เมื่อหนุ่ม “อัส นภิศ ต่อตั้งพานิช” นักแม่นปืนทีมชาติไทย ที่เพิ่งประเดิมคว้า 1 เหรียญเงิน ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากประเภทปืนยาวอัดลมทีมผสม นำเหรียญรางวัลไปดักรอขอลายเซ็นพระเอกซุป’ตาร์ในดวงใจ “ณเดชน์ คูกิมิยะ”

ซึ่งหนุ่มอัส สวมชุดกีฬาและห้อยเหรียญรางวัลที่คอเดินไปยืนรอขอลายเซ็นณเดชน์ ที่ไปโชว์ตัวในอีเวนต์งานหนึ่ง พอณเดชน์เดินผ่าน เจ้าตัวจึงค่อยๆ เดินเข้าไปพูดกับ ณเดชน์ ว่า “สวัสดีครับ ขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับ” พร้อมกับยื่นเหรียญรางวัลของตนเองให้ ด้านพระเอกซุป’ตาร์ก็ตอบรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า “ได้ครับ เซ็นเหรียญเลยเหรอครับ” อัสจึงตอบว่า “ใช่ครับ” ณเดชน์จึงเซ็นลายเซ็นลงบนเหรียญด้วยความตั้งใจ พอเซ็นเสร็จก็กล่าวอวยพรให้อัสว่า “โชคดี ขอบคุณครับ” พร้อมกับจับมือให้กำลังใจอัสด้วย








โมเมนต์ใจฟู นักแม่นปืนทีมชาติ ขอ “ณเดชน์” เซ็นชื่อบนเหรียญเงินซีเกมส์
โมเมนต์ใจฟู นักแม่นปืนทีมชาติ ขอ “ณเดชน์” เซ็นชื่อบนเหรียญเงินซีเกมส์
โมเมนต์ใจฟู นักแม่นปืนทีมชาติ ขอ “ณเดชน์” เซ็นชื่อบนเหรียญเงินซีเกมส์
โมเมนต์ใจฟู นักแม่นปืนทีมชาติ ขอ “ณเดชน์” เซ็นชื่อบนเหรียญเงินซีเกมส์
กำลังโหลดความคิดเห็น