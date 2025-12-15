โมเมนต์ใจฟู นักแม่นปืนทีมชาติ ขอ “ณเดชน์” เซ็นชื่อบนเหรียญเงินซีเกมส์

เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ใครหลายคนได้เห็นแล้วก็ต้องยิ้มตาม เมื่อหนุ่ม “อัส นภิศ ต่อตั้งพานิช” นักแม่นปืนทีมชาติไทย ที่เพิ่งประเดิมคว้า 1 เหรียญเงิน ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากประเภทปืนยาวอัดลมทีมผสม นำเหรียญรางวัลไปดักรอขอลายเซ็นพระเอกซุป’ตาร์ในดวงใจ “ณเดชน์ คูกิมิยะ”
ซึ่งหนุ่มอัส สวมชุดกีฬาและห้อยเหรียญรางวัลที่คอเดินไปยืนรอขอลายเซ็นณเดชน์ ที่ไปโชว์ตัวในอีเวนต์งานหนึ่ง พอณเดชน์เดินผ่าน เจ้าตัวจึงค่อยๆ เดินเข้าไปพูดกับ ณเดชน์ ว่า “สวัสดีครับ ขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับ” พร้อมกับยื่นเหรียญรางวัลของตนเองให้ ด้านพระเอกซุป’ตาร์ก็ตอบรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า “ได้ครับ เซ็นเหรียญเลยเหรอครับ” อัสจึงตอบว่า “ใช่ครับ” ณเดชน์จึงเซ็นลายเซ็นลงบนเหรียญด้วยความตั้งใจ พอเซ็นเสร็จก็กล่าวอวยพรให้อัสว่า “โชคดี ขอบคุณครับ” พร้อมกับจับมือให้กำลังใจอัสด้วย