“ป๋าเต็ด ยุทธนา” ซัดไม่เห็นด้วย พวกกว้านซื้อบัตรไปโก่งราคา การนำบัตรฟรีไปขายต่อ ถือเป็นการฉวยโอกาส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ป๋าเต็ด ยุทธนา” ผู้จัดคอนเสิร์ตนั่งเล่น แจงดรามาบัตรคอนเสิร์ต จากนี้จะปรับปรุงการขายบัตรให้ซื้อง่ายขึ้นกันคนฉกฉวยโอกาสจากลูกค้า ส่วนเรื่องบัตรอ่อน ยังไม่พร้อมเล่าแต่ยังมีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เห็นด้วยกับพวกกว้านซื้อบัตรไปขายต่อในราคาสูง การนำบัตรฟรีบัตรห้ามซื้อขายไปขายต่อ ที่ถือเป็นการฉวยโอกาส

หลังจากที่ชาวเน็ตได้ออกมาเล่าความทุกข์ จากการลงทุนรับซื้อบัตรอ่อน (บัตรสปอนเซอร์) งานคอนเสิร์ต นั่งเล่น ที่จัดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา มาขายหน้างาน หวังฟันกำไรเล็กๆ หน่อยๆ แต่ปรากฎว่าไม่เป็นดังที่หวัง เพราะบัตรขายไม่ออก จากที่ตั้งใจขายใบละ 2,600 บาท ลดเหลือ 200 บาทก็ยังไม่มีคนซื้อ เรียกว่าเจ๊งยับ ลงโซเชียลกลายเป็นประเด็นใหญ่โต

บรรยากาศในงานคอนเสิร์ตจริงเองก็เรียกว่าผู้คนคับคั่ง ราว 20,000 กว่าคน ได้ และหน้างานก็มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายบัตรอ่อนก่อนเข้างานกันเต็มไปหมด ทำคนในแวดวงชมสงสัยว่าในงานคนเยอะขนาดนั้นแล้วทำไมยังมีบัตรออกมาขายมากมายแถมเป็นบัตรอ่อน เกิดอะไรขึ้นกับการจัดงานถึงปล่อยให้มีภาพแบบนี้ ในเฟซบุ๊ก “ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม” ในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ต ได้ออกมาชี้แจงดรามา ดังนี้…

“ข่าวเรื่องการขายบัตรที่ห้ามซื้อขายตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ตอนแรกว่าจะไม่ออกมาแสดงความเห็นเพราะมีผู้แสดงความเห็นกันมากแล้ว แต่ในฐานะผู้จัดงานถ้าไม่ออกมาพูดเรื่องนี้บ้างเลยก็คงจะไม่เหมาะ จึงขอใช้พื้นที่แสดงความเห็นในบางประเด็น

1. ในฐานะผู้จัดเราก็ต้องปรับปรุงระบบการซื้อขายบัตรให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้าชมซื้อบัตรได้ในราคาที่กำหนดไว้ ไม่ต้องไปซื้อต่อในราคาที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มีขั้นตอนที่วุ่นวายเกินไป เรารับปากว่าจะพัฒนาเรื่องนี้ต่อไปครับ

2. บัตรห้ามซื้อขาย บัตร Complimentary หรือที่หลายๆคนเรียกกันติดปากว่าบัตรอ่อน ยังคงมีเหตุจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทำให้เราต้องผลิตออกมาตามจำนวนที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ (เหตุผลที่ต้องมีบัตรเหล่านี้รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ไม่อยากให้น้องๆ ที่ทำงานอยู่ต้องทำงานลำบาก) แต่เราก็จะเพิ่มข้อจำกัดหลายๆอย่างเพื่อไม่ให้ได้สิทธิเทียบเท่าผู้ซื้อบัตรตามปกติ เช่น จำกัดเวลาในการแลกสายรัดข้อมือเข้างาน หรือมอบสายรัดข้อมือที่แตกต่างจากผู้ซื้อบัตรทั่วไป ซึ่งในแต่ละงานหรือแต่ละพื้นที่ก็จะใช่มาตรการแตกต่างกันไปตามข้อจำกัดต่างๆ

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้การนำบัตรไปขายต่อนั้นยากขึ้น (ทั้งที่ได้ไปฟรี ส่วนใครที่บอกว่ามีต้นทุนก็ต้องไปเช็กต้นทางว่ารับมากี่ทอด) แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังห้ามไม่ได้ แต่เราก็ไม่ท้อครับ จะดำเนินการให้ดีขึ้น ให้เอาไปขายต่อยากขึ้นต่อไป แต่ถ้าจะบอกว่าก็ไม่ต้องมีบัตรอ่อนสิ ก็ต้องตอบตรงนี้ว่า ถ้าทำได้พวกเราผู้จัดทุกคนก็ทำไปนานแล้วครับ ไม่มีใครอยากปวดหัวเรื่องนี้หรอกครับ และจริงๆ แล้ว ก็มีหลายหน่วยงานก็จำเป็นต้องได้รับบัตรเหล่านี้เพื่อเข้ามาสังเกตการณ์ หรือเป็นการตอบแทนในความช่วยเหลือต่างๆที่มอบให้แก่เรา

3. สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่สำคัญมากคือ เมื่อไม่มีผู้ซื้อ ก็ไม่มีผู้ขาย เมื่อมีผู้ตุนบัตรไว้มากแต่ไม่ผู้ซื้อ คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือผู้ตุนบัตร นี่คือวิธีที่ได้ผลทันทีแต่ต้องแลกด้วยความอดทน ถ้าเราซื้อบัตรไม่ทัน ก็อดทน ไว้ดูงานอื่น ปล่อยให้พ่อค้าเหล่านี้ขาดทุนไป ทุกวันนี้มีงานเกิดขึ้นใหม่มากมาย เลือกสนับสนุนได้ตามสะดวก หยุดสนับสนุนคนที่ไม่ควรได้รับการสนับสนุน

4. เพื่อไม่ให้เข้าใจผิด การขายบัตรต่อไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ ในกรณีที่เราซื้อบัตรไว้แล้วเกิดเหตุที่ทำให้ไปร่วมงานไม่ได้ แม้การที่จะบวกราคาบัตรเพิ่มขึ้นในแบบที่เหมาะสมก็ไม่ใช่เรื่องผิด เป็นสิทธิที่ทำได้ตามความพึงพอใจของทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ ต่อไปเราจะพยายามพัฒนาระบบให้ซื้อขายบัตรต่อกันได้อย่างปลอดภัย ไม่มีการโก่งราคาเกินไป ไม่มีการโกงกัน

แต่สิ่งที่เราไม่เห็นด้วยคือการกว้านซื้อบัตรเพื่อไปขายต่อในราคาสูง การนำบัตรฟรีบัตรห้ามซื้อขายไปขายต่อ ที่ถือเป็นการฉวยโอกาส และเอาเปรียบผู้ที่ต้องการซื้อบัตรไปชมจริงๆ

หวังว่าเหตุการณ์นี้จะปลุกให้เราทั้งคนในวงการ และผู้บริโภคได้คุยเรื่องนี้กันอย่างสร้างสรรค์ และนำไปสู่การพัฒนาวงการอีเวนต์ของบ้านเราให้ดีขึ้นครับ

หมายเหตุ โปรดแสดงความเห็นกันอย่างสุภาพและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะครับ”










