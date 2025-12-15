ปีทองของเกรซ! ล่าสุดจับมือ Oh! Juice เปิดแคมเปญปลายปี สวย สุขภาพดี แบบผู้หญิงยุคใหม่

ถ้าพูดถึงผู้หญิงที่ภาพชัดขึ้นทุกปี นาทีนี้คงหนีไม่พ้น “เกรซ กาญจน์เกล้า” ที่หลายเสียงยกให้เป็นอีกหนึ่งปีทองของเธอ ล่าสุดขยับบทบาทจากนางเอกสู่ไอคอนสาวเฮลท์ตี้เต็มตัว กับการคอลแลบ Oh! Juice แบรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เปิดแคมเปญส่งท้ายปี “All I Want is Being My Own Santa” คอนเซ็ปต์เก๋ ๆ ที่ชวนผู้หญิงยุคใหม่ลุกขึ้นมาเป็นซานต้าให้ตัวเอง
งานนี้ไม่ได้มาแค่ภาพสวย แต่คาแรกเตอร์ก็ชัด เพราะเกรซถูกวางเป็นตัวแทนผู้หญิงที่บาลานซ์ทั้งความสวย สุขภาพ และทัศนคติการใช้ชีวิตได้แบบไม่ฝืน ไม่โหม แต่ดูดีในแบบของตัวเอง ยิ่งเข้าสู่วัย 37 ยิ่งเห็นชัดว่าออร่าไม่ใช่แค่เรื่องหน้า แต่คือวินัยและไลฟ์สไตล์
ส่งท้ายปี และต้อนรับปีใหม่ ด้วยเมนูใหม่ 2 ตัว ที่ทำออกมาเอาใจสายเฮลท์ตี้แต่ยังขอความเฟสทีฟเมนูแรก Toffee Kissed Strawberry สมูทตี้สตรอว์เบอร์รี่เข้มข้น สูตรน้ำตาลต่ำ ใช้ Plant-based Milk เสริมท็อปปิ้งสไตล์คลีน ๆ ส่วนอีกแก้ว Santy’s Strawberry Tea มาแนวสดชื่น เบา ดื่มง่าย ได้กลิ่นชา Ceylon ผสมสตรอว์เบอร์รี่
ที่แฟน ๆ สายสุขภาพจับตา คือทั้งสองเมนูใส่ตัวช่วยผิวอย่าง Astaxanthin, CoQ10 และคอลลาเจน เรียกว่าดื่มแล้วได้ทั้งฟีลเทศกาลและฟีลดูแลตัวเองไปพร้อมกัน ขายของเบา ๆ แต่คอนเซ็ปต์แรง
หลายคนมองว่าการร่วมงานครั้งนี้ “ใช่” เพราะสะท้อนตัวตนเกรซในช่วงนี้แบบไม่ต้องพยายามมาก ผู้หญิงที่ไม่รอของขวัญจากใคร แต่เลือกให้สิ่งดี ๆ กับตัวเอง โดยเฉพาะสุขภาพ ซึ่งกลายเป็นเทรนด์ใหญ่ของสาวยุคนี้ไปแล้ว
สรุปแล้ว ปีนี้ของเกรซไม่ใช่แค่สวยขึ้น แต่ชัดขึ้น ทั้งบทบาท แนวคิด และไลฟ์สไตล์ และคอลแลบกับ Oh! Juice ครั้งนี้ ก็เหมือนตอกย้ำว่า ปีทองของเธอ…ยังเดินต่อได้อีกยาว ๆ