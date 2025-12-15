GRAVITY จัดงาน GLOBAL PLAYGROUND - GRAVITY VISIONARY 2026 ประกาศความสำเร็จ RAGNAROKONLINE พร้อมเปิดตัว 4 เกมใหม่น่าจับตามองในปี 2026

GRAVITY ประกาศความสำเร็จเส้นทางธุรกิจเกมออนไลน์ 23 ปี RAGNAROK ONLINE (RO) ทะยานสู่เจ้าตลาด ยอดขายเติบโต 396% ในช่วง 10 ปี เตรียมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ 4 เกมใหม่ที่น่าจับตามองในปี2026 ตั้งเป้าเป็นบริษัท Entertainment อันดับหนึ่งของโลกบริษัท กราวิตี้ จำกัด (Gravity) จัดงานแถลงข่าว GLOBAL PLAYGROUND - GRAVITY VISIONARY 2026 เผยความสำเร็จของ Gravity ในปี 2025 และเกมใหม่แกะกล่องที่เตรียมเปิดตัวต้อนรับศักราชใหม่ พร้อมด้วยทีมนักพัฒนาร่วมให้ข้อมูลและไฮไลท์ที่น่าสนใจของเกมใหม่ทั้ง 4 เกมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2026 โดยได้ 2 ศิลปินดัง 4EVE และ ATLAS ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ ณ ห้องศาลาไทย บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม แบงค็อก แมริออทมาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ซอยสุขุมวิท 22 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
คุณ Yoshinori Kitamura ตำแหน่ง Chairman of Board, COO of Gravity กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของGRAVITY ว่า “Gravity ได้นำเกมในซีรีส์ Ragnarok มาสู่ผู้เล่นอย่างมากมาย โดยภารกิจของ GRAVITY คือการสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบรอยยิ้มและความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลกผ่านเกมของเรา เป้าหมายของเราคือ การเป็นบริษัท Entertainment อันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบัน GRAVITY มีพนักงานมากกว่า 1,000 คนและมีเครือข่ายระดับโลกผ่าน 11 บริษัทในเครือ รวมถึงสำนักงานในเอเชีย อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ เรากำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งเกมมือถือ, PC และ Console โดยเน้นธุรกิจออนไลน์และการเข้าถึงผู้เล่นทั่วโลก โดยเฉพาะ RO IP จนสามารถกล่าวได้ว่าGRAVITY = RAGNAROK เลยครับ”
Ragnarok Online เปิดตัวในปี 2002 ที่เกาหลี และจะครบรอบ 23 ปีในปีนี้ โดยให้บริการกว่า 122 ประเทศ มียอดดาวน์โหลดรวมเกิน 200 ล้านครั้ง ยอดขายเติบโต 396% ในช่วง 10 ปี (2016-ปัจจุบัน)ทั้งนี้ Gravity ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ IP คือ “การ Optimize ให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาค” ถือเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา และนำไปสู่กลยุทธ์ของRagnarok ขับเคลื่อนด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่
1. กระตุ้น Community (ผู้เล่น)
2. กลยุทธ์ระดับ Global (ขยายฐานแฟนคลับ, รองรับหลายภาษา/สกุลเงิน, ปรับเนื้อหาสำหรับพื้นที่ต่างๆ)
3. กลยุทธ์ขับเคลื่อนด้วย IP (NFT, Animation, กอล์ฟจำลอง, ละครเวที, คอนเสิร์ตคลาสสิก)
4. ปล่อยเกมใหม่อย่างต่อเนื่อง (เพื่อขยายฐานแฟน RO)
นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน "Ragnarok Festa2025 Presented by OneOne" ซึ่งถือเป็นงานRagnarok ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยรวบรวมเกมถึง 18 เกม และการแข่งขัน E-sports 4 รายการ นำเสนอสุดยอดผลงานของ "Ragnarok ที่ทุกคนร่วมสร้างกันมา" บนเวทีของงานเฟสต้าให้ทุกท่านได้ชมและมาถึงการแนะนำ 4 เกมใหม่ปี 2026 โดยคุณKim Jin Hwan ตำแหน่ง President of Gravity Game Tech สำหรับแฟนๆ RO ที่ไม่ควรพลาดประกอบด้วย
1. Ragnarok Abyss: ประสบการณ์ Open World ใหม่อย่างแท้จริง เน้นการสำรวจอย่างอิสระและนวัตกรรมใหม่ 2. Ragnarok Midgard Senki: นำความคลาสสิกของ RO 2D มาปรับใหม่ให้ทันสมัย เพิ่มกราฟิกและระบบใหม่ 3. Ragnarok The New World: Open World ที่มาพร้อมความท้าทายและประสบการณ์ที่แตกต่าง 4. Ragnarok Online 3: ท้าทายกรอบเดิมของซีรีส์ เปิดโลกใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ เป็นผลลัพธ์ของความกล้าในการสร้างนวัตกรรม
ไฮไลท์ที่น่าสนใจของเกมใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้า Ragnarok Abyss (โดย Eric Kim, Vice President of Taren Network) เกมนี้จะมอบประสบการณ์ Open World ใหม่อย่างแท้จริง ผู้เล่นจะได้สำรวจโลกกว้าง ๆ เผชิญความท้าทาย และสนุกกับการผจญภัยอย่างอิสระ แม้จะยังคงกลิ่นอายของซีรีส์RO แต่ก็เต็มไปด้วยนวัตกรรมใหม่ที่จะสร้างความประทับใจให้ผู้เล่นทั่วโลก มาพร้อม MMORPG สไตล์ Adventure-Action ใหม่ล่าสุด เล่นได้บนมือถือและ PC (Cross-Platform) ตามสโลแกน “Light Up the New Gen” และเกมนี้ยังได้เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังอย่าง 4EVE และบอยแบนด์สุดฮอตอย่าง ATLAS มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพิ่มความปัง เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่จะพาเหล่าผู้เล่นร่วมสนุกไปบนดินแดนสุดท้าทายนี้ไปด้วยกัน
คลิปเปิดตัวพรีเซนเตอร์ Ragnarok Abyss: https://youtu.be/RW2T3_yYf60?si=VegVHerygLEYSMFA
Ragnarok: Midgard Senki (โดยผู้พัฒนาFengyin, Chief Operating Officer of GameAle)เกมนี้นำความคลาสสิกของ Ragnarok มาปรับใหม่ให้ทันสมัย ยังคงความน่ารักแบบ 2D แต่เพิ่มกราฟิกและระบบใหม่ ทำให้แฟนเก่าและผู้เล่นใหม่ต่างได้รับประสบการณ์ที่พิเศษไม่เหมือนใคร เพิ่มโหมดการเล่นสุดตื่นเต้น (ทั้ง PVP และ PVE แบบใหม่) ในเส้นทางการแข่งขัน ผู้เล่นจะต้องแย่งชิง MVP และสามารถ PK กับผู้เล่นคนอื่นไปพร้อมกันได้ เพิ่มระบบจับสัตว์เลี้ยง ที่ให้ผู้เล่นสามารถจับสัตว์เลี้ยงที่ตัวเองชื่นชอบได้อย่างอิสระ และสามารถเก็บรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเช่นกัน (ขุดเหมือง ตกปลา เก็บสมุนไพร)
ผู้พัฒนายังคงยึดมั่นในการสร้างเกมที่สนุกและไม่ Pay-to-Win โดย Senki จะไม่มีระบบร้านค้า (No Cash Shop) ไอเทมทั้งหมดสามารถได้มาผ่านตลาดซื้อขายและระบบประมูล โดยผู้เล่นเป็นผู้กำหนดราคาเอง สร้างเศรษฐกิจเสรีอย่างแท้จริง ตอนนี้ยังคงปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะนำเวอร์ชันที่มีคุณภาพดีขึ้นมาให้ทุกคนได้สัมผัสในปีหน้า
Ragnarok The New World (โดย He Yang, Senior Vice President of 37Games) เกมแนว Open World อีกหนึ่งเกมที่มาพร้อมความท้าทายใหม่ ผู้เล่นจะได้สำรวจโลกในแบบของตัวเอง และสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง เกมนี้จะมอบความสนุกแบบไม่ซ้ำใคร ด้วยโลกใหม่และแนวคิดใหม่ ๆ การผจญภัยครั้งใหม่ที่ก้าวข้ามกรอบเดิม ลดภาระผู้เล่น ลดเวลาฟาร์ม ลดการ Pay-to-Win ใช้เทคนิคเรนเดอร์3D คุณภาพสูง แผนที่แบบไร้รอยต่อขนาด ผู้เล่นสามารถเดินทางได้อย่างอิสระแบบไม่มีขอบเขตพร้อมออกสำรวจพื้นที่ที่ไม่เคยพบมาก่อน เพิ่มความสมจริงขั้นสุดด้วยระบบสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ทั้งสี่ฤดูกาล มาพร้อมระบบการต่อสู้สมบูรณ์แบบที่สุด โดยมีการคืนค่าระบบ ASPD ของภาค PC สูงสุดที่ 193 อย่างแม่นยำ ผู้เล่นทุกอาชีพจะสามารถสัมผัสความมันระดับสูงสุด 7 ครั้งต่อวินาทีได้จริง
ระบบ GVG (Guild vs Guild) ของเกมถูกพัฒนาให้หลากหลายและสมบูรณ์แบบอย่างที่สุด แต่ยังมีโหมดลีกกิลด์ และรูปแบบสงครามกิลด์ที่หลากหลาย มีระบบการซื้อขายที่หลากหลายและมีอิสระสูงที่สุดในบรรดา RO มือถือ มีระบบสร้างบ้านและพื้นที่ส่วนตัวที่ให้ความอิสระสูงมาก เพิ่มระบบ ‘ออฟไลน์ฟาร์มฟรี’ ได้รับผลตอบแทนต่อเนื่อง มุ่งเน้นคอนเซปต์ ‘Reduce Pay’ เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ลบค่า พลังรบ (Combat Power) ออก เปิดตัวอาชีพที่ 7 “Gunslinger” มาพร้อมความสามารถโจมตีระยะไกล มอบพลังยิงสนับสนุนที่แข็งแกร่งให้กับทีม กำหนดการเปิดตัว เวอร์ชัน ไต้หวัน–ฮ่องกง–มาเก๊า วันที่ 15 มกราคม 2026, เวอร์ชัน SEA: TBT/CBT ในไตรมาสที่ 1 ปี 2026 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2026
Ragnarok Online 3 (โดยผู้พัฒนา Steven Shi, Chief Operating Officer of JoyMaker) เกมที่ท้าทายกรอบเดิมของซีรีส์ ทั้งรูปแบบและเนื้อหา เปิดโลกใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ ด้วยผลลัพธ์ของความกล้าในการสร้างนวัตกรรม และเปิดขอบเขตใหม่ให้กับซีรีส์ Ragnarok ซึ่งจุดยืนหลักของ RO3 คือ รักษา ‘รสชาติคลาสสิกของ RO’ แต่อัปเกรดครั้งใหญ่ให้ทันสมัย โดย 3D โมเดลตัวละครยังคงเก็บสัดส่วนแบบ Q-เวอร์ชันคลาสสิก และองค์ประกอบเครื่องประดับสำคัญๆ ไว้ทั้งหมด แต่เพิ่มการเรนเดอร์ฟิสิกส์ที่มีความละเอียดสูง เพื่อให้ผู้เล่นเก่าได้รู้สึกว่า‘นี่แหละ RO ที่ฉันคุ้นเคย’ และผู้เล่นใหม่ก็รู้สึกว่า ‘นี่คือตัวเกมที่ยังสวยงามทันสมัยในปัจจุบัน’ มีระบบการซื้อขายที่เสรีอย่างแท้จริง ทำลายข้อจำกัด MMO แบบเดิม ๆ กลับสู่ยุคทองของ ‘การออกล่าขุมทรัพย์ + การซื้อขาย’ มาพร้อม Season System แก้ปัญหาค่าสถานะสูงเกินควบคุมจนผู้เล่นใหม่เข้าร่วมยาก ระบบซีซันทำให้เกมสำหรับผู้เล่นทุกคนยังคงความยุติธรรมและสนุกสนาน ผู้เล่นเก่ามีเป้าหมายใหม่ให้ไล่ตาม ส่วนผู้เล่นใหม่ก็ไม่ต้องแบกรับความกดดันในการไล่ตาม สงครามป้อมปราการของ RO Ragnarok 3 คือเวทีการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของ Territory War เป็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่าง สองกิลด์ฝ่ายบุก และฝ่ายป้องกัน การต่อสู้ แบ่งออกเป็นสามช่วงหลัก คือ ทำลายแนวป้องกันของกำแพงเมือง, ต่อสู้ภายในเมืองกับกองทัพป้องกันและบอส และชิงชัยรอบทรัพยากรหลักของเมืองราชา ‘วัสดุทองคำหรูหรา’ เพื่อหาผู้ชนะ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยครั้งสำคัญไปกับ Ragnarok ทั้ง 4 ซีรีส์ใหม่ในปี 2026 ซึ่งทาง Gravity จัดเต็มเตรียมพร้อมรองรับเหล่าเกมเมอร์ทุกคน รวมถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเร็วๆ นี้ โดยติดตามทุกความเคลื่อนไหว ของ Gravity ผ่านช่องทาง https://www.gravity.co.kr/