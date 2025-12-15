“ทนายตุ๋ย” ลั่น “หนุ่ม กรรชัย” ฟ้อง “ปู มัณฑนา” ให้ติดคุกอย่างเดียว ก้มลงที่พื้น ยังไม่รู้เลยจะรับหรือเปล่า!

“ทนายตุ๋ย” รับมอบอำนาจเบิกความแทน “หนุ่ม กรรชัย” ฟ้อง “ปู มัณฑนา” ไปแล้ว 3 คดี 24 กรรม เตรียมฟ้องเพิ่มอีก 2 คดี 15 กรรม ถ้ายังไม่หยุดก็ฟ้องเพิ่มอีกเรื่อยๆ ไม่เรียกเงิน ให้ติดคุกอย่างเดียว ลั่นแรงก้มลงที่พื้น ยังไม่รู้เลยว่าจะรับหรือเปล่า แนะให้หยุด อย่าใช้ทนายเปลือง อย่าสร้างคดีให้ตัวเอง
วันนี้ (15 ธ.ค.) ณ ศาลอาญา รัชดา “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ หลังได้รับมอบอำนาจจาก “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” เป็นโจทก์ฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หลังเก็บข้อมูลการถูกโพสต์ด่าอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงปัจจุบัน
“วันนี้ผมรับมอบอำนาจจากพี่หนุ่ม มาฟ้องคดีคุณปูครับ เป็นคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา คดีนี้เป็นคดีที่ 3 มีทั้งหมด 10 กรรม รวม 3 คดีประมาณ 24 กรรมครับ แล้วจะมีเพิ่มอีก 2 คดี เป็น 5 คดี คดีแรกหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ถ้าดูจากเฟซบุ๊กของเขา เขาโพสต์ด่าพี่หนุ่มมาโดยตลอดเลย ผมเก็บข้อมูลมาน่าจะประมาณเดือนมิถุนายนปีนี้ จนถึงปัจจุบัน โพสต์ต่อเนื่อง แต่ดูสิครับ พี่หนุ่มเขายังเงียบอยู่เลย ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยนะครับ แล้วถ้ายังไม่หยุด คดีก็จะมีเรื่อยๆ”
รับไม่ได้ทุกข้อความ เพราะหมิ่นประมาทชัดเจน
“ทุกข้อความเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นมีเมียน้อย ลูกเมียน้อย เจ้าพ่อสื่อ ศาลเตี้ย แล้วก็ว่าไปถึงภรรยา คุณเมย์ เฟื่องอารมย์ แล้วก็ไปสาปแช่ง กล่าวหาเรื่องรายการ แล้วที่เขาไปสัมภาษณ์ตอนไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมธิการรัฐสภา เขาก็รับทั้งหมดแล้วนี่ครับ ว่าเป็นพี่หนุ่ม กรรชัย นั่นแหละครับ”
ถ้ายังไม่หยุด ก็จะฟ้องต่อเรื่อยๆ
“วันนี้ผมไต่สวนไป ศาลสืบพยาน ผมรับมอบอำนาจเบิกความแทนพี่หนุ่มเรียบร้อย ศาลนัดฟังคำสั่ง 26 ธันวาคมนี้ครับ ว่าจะรับคดีไว้ไหม ก่อนหน้านี้ศาลท่านสั่งรับไว้คดี 1 แล้ว เป็นคดีหมิ่นประมาทเหมือนกัน เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกัน แต่คนละกรรม อีก 2 คดีน่าจะ 15 กรรม ผมเชื่อว่าถ้าเขาหยุด ก็น่าจะไม่มีคดีเพิ่ม แต่ถ้าเขายังไปต่อ พี่หนุ่มก็บอกว่าไปต่อเรื่อยๆ วันนี้พี่หนุ่มไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษครับ ผมก็มาทำหน้าที่แทน พี่หนุ่มแกไม่ตอบโต้หรอกครับ แกไม่สนใจหรอกครับ แกใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเลย แกบอกผมว่าเดินตามกระบวนการเลย”
เผยทาง “ปู มัณฑนา” ไม่ยอมรับ ว่าโพสต์ถึง “หนุ่ม กรรชัย”
“เขาก็เป็นเหมือนเดิมเขา ไม่รับ ไม่อย่างเดียว เขาไม่รับว่าโพสต์ถึงพี่หนุ่ม เขาบอกว่าโพสต์ระบายความรู้สึก นี่คือที่เขาเป็น แต่ในทางกฎหมายมันไม่ใช่แบบนั้นครับ ก็เดี๋ยวให้ศาลท่านพิจารณาจากหลังฐานครับ ถ้าผมบอกเขาก็รู้ เขาก็ระวังสิครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสัมภาษณ์ ที่เขาพูด มันวนกลับไปหาเขาหมดแหละครับ แล้วมันก็มีตัวอื่นที่มันเชื่อมได้ แต่กรณีถูกฟ้องเป็นจำเลย ก็ต้องไม่รับไว้ก่อน ถ้ารับก็เสียเชิงมั้งครับ เขาก็ต้องให้ทนายเข้ามาต่อสู้คดี แต่สุดท้ายศาลท่านจะพิจารณาเอง เพราะข้อความทั้งหมด ผมว่าทุกคนอ่านดูรู้เลยว่าหมิ่นประมาทไหม คือมันหมิ่นอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ายืนยันใช่เป็นตัวพี่หนุ่มไหม ก็ต้องจับความเชื่อมโยง เพราะศาลท่านก็เคยมีคำวินิจฉัยในแนวฎีกาไว้แล้ว”
ไม่ฟ้องเอาเงิน ให้ติดคุกอย่างเดียว
“พี่หนุ่มเขาไม่เรียกหรอกครับเงิน จะมีหรือเปล่าล่ะครับ พี่หนุ่มเขาไม่ฟ้องเรื่องเงิน ติดคุกอย่างเดียวครับ แล้วก็ในทุกๆ คดี ถ้าศาลรับคดีมีมูล ผมจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย ในการยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดีครับ พี่หนุ่มไม่ใจอ่อนหรอกครับ ด่าแกมา 3-4 เดือน ทุกวี่วัน ไปถึงภรรยา ถึงครอบครัว ผมว่ามันไม่ใช่คนปกติที่เขาทำกันนะ คนเรามันจะโกรธแค้นอะไรกันได้มากขนาดนั้น”
แนะอย่าใช้ทนายเปลือง ให้หยุดเถอะ อย่าสร้างคดีให้ตัวเอง
“อย่าใช้ทนายเปลืองครับ หยุดเถอะครับ อย่าใช้ทนายเปลืองเลย หยุดได้หยุดเถอะครับ มันเป็นเรื่องที่เข้าหาตัวเองทั้งหมด มันไม่ใช่เรื่องดี ขึ้นศาลไม่มีใครสนุกหรอกครับ เสี่ยงติดคุกติดตาราง แล้วจากภาพข่าวที่มี เขาจะรอดไหมล่ะ ทนายเขาเท่าที่เห็นก็เยอะอยู่นะครับ ใช้ทนายเปลืองอยู่ ฉะนั้นมันเหนื่อย ผมว่าหยุดเถอะครับ อย่าสร้างคดีให้ตัวเองเลย มันไม่ใช่เรื่องดี ศาลท่านก็เห็นว่าคุณฟ้องโดนคดีเยอะๆ มันส่อถึงเรื่องของพฤติการณ์ของคุณ ที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย อย่าเห็นว่าคดีหมิ่นประมาทเล็กน้อยแล้วจะทำอะไรก็ได้ ถือว่าคุณไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย คุณเที่ยวด่าคนทุกวัน”
ให้ “หนุ่ม กรรชัย” พิจารณาเอง ว่าถ้าอีกฝ่ายขอโทษ จะเปลี่ยนใจไหม
“จะมาเองไหม ผมไม่แน่ใจเลยครับ ต้องให้พี่หนุ่มพิจารณาเป็นคดีไปครับ (สมมติว่าสุดท้ายแล้วเขาขอโทษ จะเปลี่ยนใจไหม?) ให้พี่หนุ่มเป็นคนพิจารณาเอง เพราะพี่หนุ่มเป็นผู้เสียหาย พี่หนุ่มและครอบครัวถูกกระทบ ต้องให้เขาพิจารณาเองครับ ผมคงพูดแทนไม่ได้ แต่กว่าพี่หนุ่มจะมีชื่อเสียงจนถึงวันนี้ไม่ง่าย แล้วมีคนคนหนึ่งมาด่าแกและครอบครัวแก ผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาไหม (น่าจะไม่รับกระเช้ากับคำขอโทษ?) ก้มลงที่พื้น ผมยังไม่รู้เลยว่าจะรับหรือเปล่า”
ไม่ได้คุยกับ “ปู มัณฑนา” ก่อนเข้าห้องพิจารณาคดี มีหน้าที่เอาเข้าคุก
“ผมจะไปคุยกับเขาทำไมล่ะครับ ผมมีหน้าที่เอาเขาเข้าคุก ไม่คุยครับ”