“อั้ม พัชราภา” ไม่ถ่ายปฏิทินช่อง 7 เพราะไม่ว่าง โต้รับละครช่องวัน

“อั้ม พัชราภา” แจงไม่ได้ถ่ายปฏิทินช่อง 7 เพราะไม่มีสัญญา เคลียร์ข่าวลือรับบท “นพนภา” ใน “แรงเงา” ช่องวัน บอกเขียนกันไปเอง นักแสดงไม่รู้เรื่อง
ทำเอาหลายคนถามหา หลังไม่เห็นหน้า “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ”ในปฏิทินช่อง 7 จน “ยุ้ย ปาป้า” เพื่อนสนิทต้องออกมาเคลียร์แทนว่าทตอนนี้อั้มเป็นนักธุรกิจสาวแล้ว ก็เลยไม่ได้มีเวลามา และขอโฟกัสที่ตลาด Aum Aum ก่อน ล่าสุดวันนี้ (14 ธ.ค.) ได้เจออั้ม ในงาน Grand Opening “SARAN” แบรนด์ยีนส์สัญชาติไทย เจ้าตัวก็เลยได้ออกมาตอบถึงเรื่องนี้ พร้อมเคลียร์ข่าวลือโดดรับบท “นพนภา” ในละคร “แรงเงา” รีเมก
“ปีที่แล้วก็ไม่มีนี่คะ คือจริงๆ แล้วที่ผ่านมา อั้มไม่ได้มีสัญญากับช่อง 7 อยู่แล้ว เราอยู่เพราะใจ ถ้าว่างเราก็ไปค่ะ มันก็ต้องเปลี่ยนบ้างเนอะ ดูรูปอั้มในออนไลน์ไปก่อน ในอนาคตถ้ามีเวลาว่างก็อาจจะได้เห็นค่ะ คนคงตกใจว่าทำไมมันไม่มี แต่จริงๆ แล้วเรื่องมันนานแล้วนะคะ ที่เราไม่มีสัญญา พอเด็กเริ่มโต ช่อง 7 ก็จะปล่อยให้ทุกคนเป็นอิสระ แต่ถ้าใครอยากอยู่ ก็ยังร่วมงานกันอยู่เหมือนเดิม (เพราะเราเป็นโลโก้ช่องด้วยหรือเปล่า?) อาจจะเป็นไปได้ อั้มอาจจะอยู่มานานสุด ณ ตอนนี้หรือเปล่า”
งานละครปีหน้ายังไม่แน่ใจ แต่ถ้ามีบทที่ชอบก็คงได้
“ยังไม่แน่ใจ คิดถึงตอนผลงานมันออก แต่ตอนถ่ายทำมันเหนื่อยเหลือเกินนะ แต่ถ้ามีที่ชอบก็คงได้ค่ะ”
ยันไม่ได้รับบท “นพนภา” ในละคร “แรงเงา” รีเมกของช่องวัน เขียนกันไปเอง นักแสดงไม่รู้เรื่อง
“เขาคงทำไปเองค่ะ ตัวอั้มไม่รู้เรื่องค่ะ ไม่ต้องวางหรอกค่ะ (หัวเราะ) เขาเขียนกันไปเอง ตัวนักแสดงไม่รู้เรื่องเลยตัวซ้ำค่ะ”
“ไสสเลี่ยงไป” จากละคร “เพลิงพระนาง” กลายเป็นวลีฮิตตลอดกาล
“เราเสพออนไลน์ตลอด ก็ยังเห็นข้อความนี้ตลอด ไสเสลี่ยงไป มันอยู่กับเราตลอด ก็เข้าใจค่ะ”
ยอมรับทำตลาด Aum Aum ก็มีเหนื่อย อยากให้ขายดีทุกร้าน แต่มันไม่ได้
“เหนื่อยค่ะ บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ เราอยากให้มีรายได้เยอะกันทุกร้านค้า แต่มันก็ไม่ได้ ก็เข้าใจผู้บริโภคด้วย เราให้ทีมงานคอยเก็บฟีดแบ็กตลอดค่ะ ตัวอั้มเองก็พยายามที่จะเข้ามาเองตลอด ซึ่งปกติโชว์ตัวยังไม่ไป งานก็ไม่ค่อยรับ แต่นี่เขาฝากความหวังไว้ที่ตลาดเรา เราก็ต้องพยายามให้เต็มที่ เท่าที่จะทำได้ ก็เริ่มๆ ดูที่ต่างจังหวัดด้วยค่ะ”
ใจฟูแฟนคลับรุ่นคุณยายวัย 75 ปี ตามมาให้กำลังใจทุกอีเวนต์ ช่วงรอขึ้นเวทีเลยแวะมานั่งคุยด้วยอย่างเป็นกันเอง
“คุณยายน่ารักมาก คุณยายตามไปทุกที่เลย อย่างวันนี้ก็มา คุณยายเป็นแฟนคลับดาราช่อง 7 เยอะ บางทีมาคนเดียว ไม่มีใครมาเป็นเพื่อน ส่วนใหญ่จะมีลูกกับหลานมาด้วย แต่วันนี้มาคนเดียวเราก็เป็นห่วง (เอาของขวัญวันเกิดมาให้ด้วย?)ใช่ค่ะ มีทำพวงกุญแจรูปคุณยายกับอั้มมาให้ เราก็คุยเล่นเป็นเพื่อนเขาตลอด”