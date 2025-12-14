“กลัฟ” เชื่อ “ไบร์ท” รับมือได้ หลังโดนจับตาเลิก “เนเน่”

“กลัฟ คณาวุฒิ” เผยไม่ได้คุย “ไบร์ท” เรื่องความรัก หลังถูกจับตาเลิก “เนเน่” เชื่อเพื่อนรับมือได้ ถ้าไม่เอ่ยปากแสดงว่าโอเค ฉลองวันเกิด 28 ปีสุดเรียบง่าย แฮปปี้กับชีวิตในทุกด้าน จุดไฟการทำงานอีกครั้ง จะได้เห็นอะไรใหม่ๆ แน่นอน ตั้งใจเต็มที่กับบท “ขุนช้าง” ฝากติดตามใน “อัศจรรย์วันทอง”
เรียกว่าถูกจับหนักมาก สำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักซุปตาร์ “ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี” และ “เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์” หลังต่างฝ่ายต่างอันฟอลโลว์ไอจีกันไปแบบเงียบๆ ล่าสุดวันนี้ (14 ธ.ค.) ได้เจอ “กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” เพื่อนสนิทของหนุ่มไบร์ท ในงานแฟนคอนเสิร์ต “GULF Eternal Fancon 2025 : Back to Our Home” ณ MCC HALL เดอะมอลล์ ไลฟ์ สโตร์ บางกะปิ ก็เลยขออัปเดตถึงเรื่องนี้สักหน่อย ว่าตกลงมันยังไงกันแน่ ก่อนจะถามถึงโมเมนต์วันเกิดครบรอบ 28 ปีของเจ้าตัว และเรื่องงานแสดงที่ทำเอาเซอร์ไพรส์สุดๆ กับบท “ขุนแผน” เวอร์ชั่นหล่อเหลา ในภาพยนตร์เรื่อง “อัศจรรย์วันทอง”
“ก็มีคุยนิดหน่อย ตอนที่ไปปาร์ตี้วันเกิดกัน ก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดๆ หน่อยๆ ครับ ถามว่าเฮิร์ตไหม เขาก็ดูใช้ชีวิตปกติ ผมรู้สึกว่าไบร์ทเป็นคนที่สามารถรับมือกับอะไรพวกนี้ได้ดีอยู่แล้วครับ (เขามีปรึกษาไหม?) โอ๊ย ระดับนั้นแล้วฮะ ผมว่าหลายๆ คนต้องไปปรึกษาเขามากกว่า (หัวเราะ) แต่เราก็เป็นห่วงอยู่แล้วความรู้สึกเพื่อน แต่เพื่อนเขาสามารถจัดการตรงนี้ได้ดี เราเลยไว้ใจและวางใจ แต่เอาจริงๆ ถ้าสมมติมันมีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นจริง ยังไงทุกคนก็ต้องเศร้าอยู่แล้ว เรื่องความรักมันห้ามอะไรไม่ได้ ตอนเจอกันเราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ แค่ถามว่าช่วงนี้งานเป็นยังไงบ้าง เรื่องชีวิตให้มันไปจัดการเองแล้วกัน ถ้าเพื่อนไม่เอ่ยปาก แสดงว่าเขาอยู่ในจุดที่โอเค อยู่ในจุดที่จัดการได้ครับ”
เผยวันเกิดในวัย 28 ปี เหมือนเป็นวันหนึ่งที่โตขึ้น ไม่ได้มีอะไรพิเศษ เพราะใช้ชีวิตในทุกๆ วันให้เป็นวันพิเศษอยู่แล้ว
“วันเกิดปีนี้ รู้สึกเหมือนเป็นวันธรรมดาวันหนึ่ง เพราะเราใช้ชีวิตในทุกๆ วัน ให้มันมีความพิเศษ มีความสุข พอถึงวันเกิดเลยรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่อีกหนึ่งวัน ที่เรารู้สึกว่าเราโตขึ้น วันเกิดที่ผ่านๆ มา ส่วนใหญ่จะกลับไปกินข้าวกับที่บ้าน ไปใช้เวลากับครอบครัวครับ ของขวัญพิเศษก็ไม่มีครับ ไม่ได้อยากได้อะไร อยากให้มากกว่า เพราะเราได้รับมาเยอะแล้ว ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีกับทุกอย่าง ชีวิต ครอบครัว หรือหน้าที่การงาน รู้สึกว่าเราบาลานซ์ในจุดนี้ได้โอเค”
จุดไฟในการทำงานขึ้นมาใหม่ หลังเอเนอร์จี้ดรอปลงไปพักหนึ่ง
“จริงๆ ช่วงก่อนหน้านี้อาจจะแอบดรอปๆ ลงไปหน่อย แต่ว่าช่วงนี้เริ่มกลับมาแล้ว เพราะว่างานที่เราเคยไปถ่ายเก็บเอาไว้ ทั้งภาพยนตร์หรือละคร กำลังจะกลับมาฉายแล้ว ก็เริ่มรู้สึกกลับมาตื่นเต้น ที่ดรอปอาจจะด้วยรูปแบบงานในบางครั้ง มันอาจจะซ้ำๆ กัน เลยอาจจะมีดรอปลงไปหน่อย ในเรื่องของความกระตือรือร้นในการทำงาน มันไม่เชิงหมดความท้าทายครับ แค่เรายังไม่เจองานใหม่ๆ ที่เราตื่นเต้นมากกว่า ปีหน้าก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆ แน่นอนครับ ทั้งภาพยนตร์ ละคร แล้วก็เรื่องเพลง”
แพสชั่นในการทำงานยังอยู่ แค่ต้องเติมเชื้อไฟเรื่อยๆ
“ยังอยู่ๆ ก็ต้องเติมไฟ เติมเชื้อให้เรื่อยๆ ครับ อะไรต่างๆ ที่ทุกคนรอคอย ก็จะได้รับชมกันในปีหน้าครับ”
คนฮือฮารับบท “ขุนช้าง” เวอร์ชั่นหล่อ ในภาพยนตร์เรื่อง “อัศจรรย์วันทอง”
“ดีครับ เท่ ตอนถ่ายร้อนมาก แต่น้องช้างน่ารัก เราเลยไม่ค่อยมีอุปสรรคมากเท่าไหร่ แต่ที่เป็นอุปสรรคคือชุดเกราะกับปืน (คนชม ขุนช้าง เวอร์ชั่นนี้หล่อที่สุด?) ขอบคุณมากครับ ด้วยความที่เขาดัดแปลงมาจากต้นฉบับ ก็จะมีความแฟนตาซี มีความหลากหลาย อย่างที่เห็นแน่นอนเลย ก็คือ ขุนช้าง ที่ไม่ได้มีรูปลักษณ์แบบในเรื่องวันทอง มีแอบไปตามอ่านฟีดแบ็กมาบ้างครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูครับ เอาจริงๆ ผมก็อยากดู”
บอกแฟนๆ อย่าคาดหวัง ให้ดูด้วยความสนุก
“อย่าคาดหวังดีกว่า ไม่อยากให้คาดหวัง อยากให้ดูด้วยความสนุกครับ ถ้าคาดหวัง เดี๋ยวเกิดผิดหวังขึ้นมา มันจะปวดใจเปล่าๆ ส่วนตัวเราก็คาดหวังในระดับหนึ่ง แต่เราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นของเราเต็มที่แล้ว เลยรู้สึกว่าจะเป็นยังไง ก็ให้คนดูเขาตัดสินเอาแล้วกัน มันอาจจะแตกต่างจากในวรรณคดี ก็อยากให้รอติดตามครับ จะมีปมหลากหลายอย่างมาก เกี่ยวกับสังคมในยุคปัจจุบันและในยุคนั้นด้วยครับ”