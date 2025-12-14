“SAMUI” เปิดเกาะต้อนรับแฟน ชวนฟังอัลบั้มเดี่ยวแรก! ใน “MAHASAMUTH ALBUM STAGE” พร้อมเซอร์ไพรส์เกสต์สุดพิเศษ “DAOU – Soundtiss”

เปิดตัวอย่างฮอต! “SAMUI” (สมุย–สมุทร แก้ววัน) ศิลปินคลื่นลูกใหม่มากพลังจากค่าย White Music ในเครือ GMM MUSIC ประเดิมอัลบั้มแรกในชีวิต “MAHASAMUTH” พร้อมขึ้นสเตจเดบิวต์อัลบั้มในงาน “MAHASAMUTH ALBUM STAGE” ที่ลิโด้ ฮอลล์ 2 โดยมีผู้บริหาร พี่เล็ก–บุษบา ดาวเรือง, พี่แก๊ก–มุขเอก จงมั่นคง (Executive Producer), คุณแม่ รวมถึงเพื่อนศิลปิน อย่าง FIRZTER, Alala, แจ๊คกี้ จักริน, LAZ iCON และกองทัพแฟนด้อม “สมัย” ที่มาให้กำลังใจแบบอบอุ่นสุดหัวใจ
เปิดเกาะประเดิมโชว์ด้วยความร้อนแรงขั้นสุดจากเพลงโซโลเดบิวต์ “UP AND DOWN” ส่งต่อพลังด้วย “Standing Next To You” และ “Sweat” หนึ่งในแทร็กไฮไลต์ของอัลบั้ม ก่อนที่อุณหภูมิจะฮอตขึ้นไปอีกด้วยความเซ็กซี่ของพี่สาวสุดสวย “Soundtiss” โผล่เซอร์ไพรส์ในเพลง “Corset” และ “See Through”
ปรับอุณหภูมิสู่โหมดอบอุ่น ด้วยบรรยากาศความชิล สดใสด้วยเพลง “ลอยทะเล” ที่ “SAMUI” ร่วมแสดงกับน้องๆ BLKGEM ตามด้วย “TEEDEE TADA” ต่อด้วยเพลงจากอัลบั้มใหม่ “ไม่เคยเป็นอะไรกันสักหน่อย” และ “ขีดอันตราย”
เรียกเสียงกรี๊ดดังๆ อีกครั้ง กับการปรากฏตัวของ “DAOU” (ต้าห์อู๋) รุ่นพี่คนสำคัญที่อยู่เคียงข้าง “SAMUI” เสมอ พร้อม VTR เล่าความผูกพัน ความเชื่อที่จะเดินตามฝัน ก่อนร่วมร้องเพลง “ความเชื่อ” ด้วยกัน เป็นอีกโมเมนต์ที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆ ทั้งฮอลล์
ปิดท้ายแบบซึ้งๆ ด้วยเพลง “หลงทาง” เพลงที่บ่งบอกความตั้งใจในการเดินตามหาความฝัน ของ “SAMUI” ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้สึกพร้อมหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจที่ความฝันสำเร็จไปอีกก้าว แถมเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้า (13 ธันวาคม 2568) จากแฟนด้อม “สมัย” ที่ทำโปรเจกต์สุดน่ารักจนเจ้าตัวยิ้มทั้งน้ำตา เรียกได้ว่าจบงานอย่างประทับใจสุดๆ
แฟนๆ สามารถฟังอัลบั้ม “MAHASAMUTH” ทั้ง 5 เพลง ได้แก่ “UP AND DOWN, Corset, ขีดอันตราย, Sweat และไม่เคยเป็นอะไรกันสักหน่อย” ได้แล้ววันนี้ บนทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของ OfficialWhiteMusic
