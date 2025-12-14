“ทรูวิชั่นส์ นาว” เสิร์ฟโมเมนต์สุดพีก! 3 หุน่ม VOC “วิคเตอร์–อองรี–โชกุน” แท็กทีมโชว์ Busking ก่อนชวนแฟนๆ ปิดโรงดู “WHERE I WANNA BE (ที่ที่มีเธอ)” รอบพรีเมียร์แบบใกล้ชิด!!!

ต้องเรียกว่าแรงเกินต้าน! เมื่อพื้นที่ชั้น 5 ของ NEXTOPIA สยามพารากอนแทบจะแตก เพราะสามหนุ่มสุดฮอตซับยูนิตแรกจากวง PROXIE อย่าง วิคเตอร์–อองรี–โชกุน จากโปรเจ็คท์ VOC (วี-โอ-ซี) ยกทีมกันมาปล่อยของแบบไม่มียั้ง จากมินิซีรีส์ “WHERE I WANNA BE (ที่ที่มีเธอ)” งานนี้ความหล่อ ความยิ้มเก่ง และความขี้เล่นพุ่งแรงจนเสียงกรี๊ดสะเทือนทั่วทั้งห้าง
ประตูฟินเปิดด้วยโชว์ Busking สุดพิเศษ ที่ทั้งสามหนุ่มจัดสเต็ปชนิด ไฟแทบลุกพื้นที่ ทั้งแดนซ์ ทั้งเล่นกับแฟน ๆ แบบไม่มีพัก แฟนๆ ที่มารอกันแน่นขนัดถึงกับต้องลุกขึ้นโยกตาม ส่งเสียงเชียร์แบบไม่กลัวเจ็บคอ เติมพลังความคึกคักให้งานพีคตั้งแต่นาทีแรก
และมาถึงไฮไลต์ที่ทุกคนตั้งตารอ กับกิจกรรม Fan Screening สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เปิดให้แฟน ๆ ผู้โชคดีได้ดู EP.1 และ EP.2 ของมินิซีรีส์ “WHERE I WANNA BE (ที่ที่มีเธอ)” ก่อนใครในโลก! โดยมี 3 หนุ่มนั่งดูไปพร้อมกันแบบใกล้ชิดสุด ๆ บรรยากาศในโรงเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และโมเมนต์สุดฟิน เมื่อแฟน ๆ ได้ลุ้นไปกับซีรีส์โดยมีนักแสดงนำอยู่ข้างๆ บอกเลยว่าเป็นค่ำคืนที่อบอุ่นและน่าจดจำแบบที่สุด
ตลอดงาน บรรยากาศดีต่อใจขั้นสุด แฟนคลับ “วิคเตอร์–อองรี–โชกุน” ยิ้มไม่หุบ ได้ทั้งความฟินจากซีรีส์และพลังใจจากความน่ารักของหนุ่ม ๆ กลับบ้านไปแบบหัวใจพองโต ใครพลาดงานนี้ไม่ต้องเสียใจ เพราะความฟินยังไม่จบ ติดตาม และร่วมเดินทางไปยัง “ที่ที่มีเธอ” ได้ในมินิซีรีส์ “WHERE I WANNA BE (ที่ที่มีเธอ)” รับชมได้แล้ววันนี้ ทุกวันเสาร์เวลา 21.00 น. และรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions Now) https://tvs-now.onelink.me/QYYp/kkjliq8h
รับชมได้แล้ววันนี้ ทุกวันเสาร์เวลา 21.00 น. และรับชมย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions Now)
