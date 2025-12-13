“เหลือเฟือ มกจ๊ก” ช็อก สดุดีทหารกล้าสละชีพเพื่อชาติ คาดไม่ถึงรายที่ 7 เป็นหลานตัวเอง! (คลิป)

“เหลือเฟือ มกจ๊ก”นักแสดงตลกชื่อดัง ที่ผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์รายการ เหลือเฟือ ชาแนล ล่าสุดได้อัดคลิปเผยข่าวเศร้าในเฟซบุ๊กเหลือเฟือ ชาแนล1 ระบุว่า ทหารที่เสียชีวิตเป็นรายที่ 7 จากเหตุปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา ในสมรภูมิ บึงตะกวน- บ้านคลองแผง ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2568 คือหลานชายของตัวเอง
โดยเหลือเฟือเผยว่า ตนขอสดุดีทหารกล้าทั้งหมด และแล้วรายที่ 7 ก็เดินทางมาถึงหลานตนเอง นั่นคือน้องปลื้ม ธนรัตน์ จันทร์ประทัด ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้แต่โพสต์ว่าขอสดุดีทหารกล้า คนแรก คนที่สอง คนที่สาม คนที่สี่ ไม่คิดว่าจะหลานเป็นรายที่เจ็ด
สิ่งที่อยากบอกผู้ใหญ่คือ ขอให้จบที่รุ่นหลานเถอะ อย่าไปถึงรุ่นลูกตนเลย เข้าใจคำว่าวีรบุรุษ แต่ถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากตาย อยากเสียชีวิต ถ้าเขมรยังหาญกล้าอยู่ขนาดนี้ ตนเชื่อมั่นกองกำลังทหารไทย เอาให้จบที่รุ่นเรา เด็กน้อยจะได้ไปบอกต่อว่าสมัยปราบเขมรเป็นนายกฯ คนนี้ พลเอกนี้เป็นคนปราบเขมร ให้เด็กจำแต่สิ่งดีๆ ดีกว่า อย่าให้เขาจำว่าสู้เขมรไม่ได้ ตอนนั้นเป็นนายกฯ คนนั้นคนนี้ ให้จบที่รุ่นหลานตนซะ อย่าให้ตกที่รุ่นลูกตน ลูกตนอีกไม่กี่ปีก็จะเกณฑ์ทหารแล้ว
อ้อนวอนไปถึงผู้ใหญ่ และสดุดีหลานปลื้ม ได้ทำคุณความดี ภูมิใจในเกียรติศักดิ์ศรีของวงศ์ตระกูล และเสียใจที่หลานจากไป มีความภูมิใจในตัวของปลื้ม เป็นลูกผู้ชายตัวจริง เป็นทหารกล้า