“น็อต วรฤทธิ์” แชร์คลิปแซว “สรยุทธ์” พี่ก็คิดดังเกินไปหน่อย หลังบอก พรรคประชาชนต้องถูกถามแรงๆ โง่หรือเปล่า?

กรณีที่ “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา พร้อมฉีกสัญญา MOA ที่ทำกับ “พรรคประชาชน” งานนี้ถึงขั้น “เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ” หัวหน้าพรรคประชาชน พ่วงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงขอโทษที่ ผลักดันแก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จ ประกาศสู้ศึกเลือกตั้งส่งครบทุกเขต ย้ำต้องไม่ให้ใครมาหักหลังเสียงของประชาชนได้อีก
ด้าน “น็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์” ได้แชร์คลิปบางส่วนจากรายการข่าวของ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” ที่วิเคราะห์ถึงความผิดพลาดของพรรคประชาชน หลังถูกพรรคภูมิใจไทยฉีกสัญญา MOA โดยในคลิปสรยุทธได้เผยว่า “ติดต่อใครยากไปหมดเลยตอนนี้ พรรคประชาชน เพราะอะไรรู้ไหม คิดว่าเขาตั้งตัวเองไม่ถูก ต้องถามถูกแรงๆ โง่หรือเปล่า ประมาณนั้น ต้องมีคำถามนี้ถูกไหม ในวันอย่างนี้ อันนี้สมมติ ไม่ได้ว่าอะไร”
งานนี้ น็อต ยังเขียนแคปชั่นอีกว่า “พี่ยุทธก็คิดดังเกินไปหน่อย” (อีโมจิหัวเราะ)