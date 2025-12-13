“ราอูล” ประกาศ “มาริโอ บูคาโร” สิ้นสุดวาระดำรงตำแหน่งซีอีโอ ขององค์กร MUO แล้ว หลังขึ้นแทน “แอน จักรพงษ์” ได้เดือนกว่าๆ

องค์กร Miss Universe Organization หรือ MUO ได้ออกแถลงการณ์ ระบุว่า “มาริโอ บูคาโร (Mario Búcaro)” ซึ่งนั่งตำแหน่ง CEO คนใหม่ ขององค์กรนางงามจักรวาล แทน “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” เมื่อเดือนพฤศจิกายน ได้สิ้นสุดวาระเรียบร้อยแล้ว ขณะที่มาริโอ้เผยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่า
“มาริโอ บูคาโร สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แห่งองค์กร Miss Universe
นิวยอร์กซิตี้, วันที่ 12 ธันวาคม 2025
องค์กร Miss Universe ขอประกาศว่า นายมาริโอ บูคาโร ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) ซึ่งเขาเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นับเป็นการปิดฉากช่วงเวลาของการทำงานรับใช้ในระดับสถาบัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าวเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการที่สำคัญ ในการผลิตการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง นายบูคาโรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการประสานงานระหว่างทีมงานในประเทศและนานาชาติ การเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างวัฒนธรรม ผู้สนับสนุน พันธมิตรเชิงสถาบัน สื่อมวลชน ตลอดจนชุมชนระดับโลกที่มุ่งมั่นต่อการส่งเสริมพลังของผู้หญิง
ตลอดเส้นทางการทำงานภายในองค์กร นายมาริโอ บูคาโรได้สร้างคุณูปการที่มีความหมายในด้านสำคัญต่างๆ อาทิ การวางแผน โลจิสติกส์ และการประสานงานกับทีมโปรดักชัน ผู้อำนวยการกองประกวดระดับประเทศ และพันธมิตรระดับโลก การมีส่วนร่วมของเขาในการจัดการและดำเนินการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ถือเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญที่สุดของวาระการทำงาน ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การจัดงานประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
นายมาริโอ บูคาโร กล่าวว่า “ผู้ที่รู้จักผมและเคยร่วมงานกับผมย่อมเข้าใจดีว่าผมยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดมาโดยตลอด และในทุกความรับผิดชอบที่ผมได้รับ ผมตั้งใจที่จะทิ้งมรดกเชิงบวกไว้กับทุกคนที่ได้ร่วมงานด้วย” เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงเวลาที่ทำงานภายในองค์กรแห่งนี้ “เป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ซึ่งผมได้รับเกียรติให้ได้ทำงานเคียงข้างผู้หญิงที่ยอดเยี่ยม มืออาชีพที่โดดเด่น และชุมชนระดับโลกที่เชื่อมั่นอย่างแท้จริงในพลังของผู้หญิง”
นอกจากนี้ นายบูคาโรยังได้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อแฟนๆ ผู้ติดตาม ผู้สนับสนุน และผู้ชมจากทั่วโลกที่อยู่เคียงข้างองค์กรในช่วงเวลานี้ โดยกล่าวว่า “การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง พลังใจ และความมุ่งมั่นของพวกเขาต่อขบวนการระดับโลกนี้ เป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับผมเสมอมา”
องค์กร Miss Universe ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อความทุ่มเท ความเป็นมืออาชีพ และการทำงานรับใช้ในระดับสถาบันของนายมาริโอ บูคาโร พร้อมยืนยันว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งกำลังดำเนินไปอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามขั้นตอนภายในองค์กร ทั้งนี้ จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวในเร็วๆ นี้
องค์กร Miss Universe ขออวยพรให้นายมาริโอ บูคาโร ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในเส้นทางอาชีพในลำดับถัดไป
ราอูล โรชา คานตู
ประธาน องค์กร Miss Universe”