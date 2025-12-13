เส้นทางรัก 8 ปี “แกงส้ม-ดาว” จากไม่ชอบขี้หน้า สู่โมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงาน

เป็นวันที่เชื่อว่าใครที่ติดตามคู่ของนักร้องหนุ่ม “แกงส้ม ธนทัต ชัยอรรถ” และดีเจสาว “ดาว ณัฐภัสสร สิมะเสถียร” ต่างก็ร่วมยินดีกับทั้งคู่ หลังจากที่คู่นี้คบหาดูใจกันมากว่า 8 ปี ในที่สุดหนุ่มแกงส้มก็คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเส้นทางรักของทั้งคู่ เรียกได้ว่าสมบุกสมบันไม่ใช่น้อย
เริ่มจากการเจอกันครั้งแรกตอนเล่นละครเวที “ลอดลายมังกร เดอะมิวสิคัล” ด้วยกัน แต่เพราะนิสัยต่างกันมาก ดาวที่เฟรนด์ลี่สุดๆ กับแกงส้มที่โลกส่วนตัวสูงสุดขั้ว ทำให้ตอนนั้นดูจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ กลายเป็นว่าถ้าไม่ใช่ตอนซ้อม ทั้งคู่แทบจะไม่เข้าใกล้กันเลย ถึงขั้นถ้าดาวไปนั่งใกล้ๆ แกงส้มจะเดินหนีเลย แต่พอต้องฝึกซ้อมและคลุกคลีอยู่ด้วยกันร่วมปี กำแพงก็ค่อยๆ ทลายลง ต่างฝ่ายเริ่มเปิดใจกันมากขึ้น
พอการแสดงจบลง เหล่านักแสดงเริ่มมีการนัดเจอกันบ่อยขึ้น จากที่เคยนัดเป็นกลุ่ม เป็นแก๊ง ก็เริ่มเป็นการนัดเจอกันสองคน จนความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาขึ้น แต่ในช่วงแรกๆ ที่เริ่มคบกันต้องยอมรับว่าทั้งคู่ไม่ค่อยเปิดเผยความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ เพราะหวั่นกระแสแฟนคลับของฝ่ายชายจะแอนตี้ ผ่านไปร่วมปีจึงได้ออกมาเปิดใจว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ จากกระแสแอนตี้ ก็กลายเป็นเสียงเชียร์ และทั้งคู่ก็เริ่มมีการลงรูปและลงคลิปคู่กันออกมาเรื่อยๆ
พอคบกันเริ่มเข้าปีที่ 5 กลายเป็นเสียงเร่งเร้าว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักที จนสาวดาวพูดแซวว่าถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะเป็นฝ่ายขอแต่งงานเองซะเลย
แต่ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึง ในวันครบรอบปีที่ 8 ที่ทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวญี่ปุ่น ฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานในวันคล้ายวันเกิดของดาว เรียกว่าเจ้าตัวทั้งเหวอ ทั้งดีใจ แม้จะแต่งตัวสวยรอทุกวันก็ตาม ฝั่งแฟนคลับก็เองได้เฮตามไปด้วย สมหวังกันทุกฝ่าย เหลือก็แค่วันวิวาห์ ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเอง