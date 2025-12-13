808 Festival 2025 แดนซ์เฟสติวัลเบอร์ต้นของไทย สั่นสะเทือน 3 วัน 3 คืน! ผู้ชมถล่มทลายจากทั่วโลก

808 Festival 2025 สั่นสะเทือน 3 วัน 3 คืน! ผู้ชมถล่มทลายจากทั่วโลก แบบไร้ขีดจำกัด ยืนหนึ่งผู้สร้างปรากฏการณ์แดนซ์เฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ สมศักดิ์ศรีอันดับ 1 ของไทย
สุดเหวี่ยง สุดเดือด กันทั้งสุดสัปดาห์สำหรับ 808 Festival 2025 กับเทศกาลดนตรี EDM ผู้สร้างปรากฏการณ์ความสนุกเต็มกราฟ ยึดพื้นที่ Bitec Bangna วันที่ 5-7 ธันวาคม พร้อมไลน์อัปแน่นๆ แบบครบทุกเจน ครบทุกไวบ์ และโปรดักชันกับวิชวลแสงสีสุดอลังการ บอกเลยว่างานนี้ปีนี้ เก็บครบทุกเฉดความสุข สมศักดิ์ศรีเทศกาลดนตรีที่ DJ Mag สื่อชั้นนำระดับโลกด้านดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ (Electronic Dance Music) และดีเจจากอังกฤษ จัดลำดับ 100 เทศกาลดนตรีเต้นรำที่ดีสุดจากทั่วโลก และขณะเดียวกันก็ยืนหนึ่งเป็นเทศกาลดนตรี EDM เบอร์ต้นของไทย ที่คนจากทั่วโลกพร้อมใจมาเช็กอิน และปีนี้ก็ได้สร้างความฮือฮา ด้วยการขึ้นแท่นเป็นเทศกาลที่มีดีเจ โปรดิวเซอร์อันเดอร์กราวด์มาร่วมสร้างตำนานแบบเยอะที่สุดในประเทศไทย!
มหากาพย์ความสนุกของ 808 Festival 2025 ออกสตาร์ทตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกดิน เมื่อผู้ชมจากทั่วโลกหลั่งไหลเดินเข้ากระชับพื้นที่ Bitec Bangna ตั้งแต่ 4 โมงเย็น ก่อนได้พบกับตัวแทนจากประเทศไทยอย่าง Ayrton L และ Izecream ที่ประเดิมความสนุกด้วยเพลงที่เอาใจผู้เข้าร่วมงาน แบบตรงยุค ตรงใน Gen ใหม่สุดๆ และตามมาติดๆ ด้วยความเดือดของ Mr.Black ดีเจโปรดิวเซอร์ที่ใครๆ ก็อยากร่วมงาน และมาคราวนี้ก็จัดหนักทุกเพลงให้กับผู้ชม ก่อนจะส่งต่อสเตจให้ Juliet Fox และ Meguru 2 สาวสุดคูลที่มากับความสนุกแบบคูณสอง จัดมาเน้นๆ ครบทุกซาวด์
เมื่อเวลาเข้าสู่ช่วงดึกขึ้น ก็ถึงคิวของ MaRLo ที่จัดเต็มทุกเพลง จนสาย Trance ใจฟูกันไปตามๆ กัน ก่อนถึงคิวของ Maddix กับโชว์ที่คาดเดาอะไรไม่ได้ จัดเพลงมาแบบหลากหลายจนหลายคนคอมเมนต์ว่านี่คือหนึ่งในเซ็ตการแสดงที่ดีที่สุด ก่อนจะปิดท้ายคืนแรกด้วยการแสดงของ Reinier Zonneveld ที่ทุกคนลงความเห็นว่าโชว์นี้โหดมาก ทั้งเซ็ตเพลง ทั้งวิชวลแสงสีแบบเดือด จนหลายคนพร้อมใจกันพูดถึงข้ามวันข้ามคืน
หลังผ่านความสนุกของวันแรก กราฟความเดือดของ 808 Festival 2025 ก็ยังคงเข้มข้นทันทีเมื่อ Kanshriya และ XIllIX มาเปิดโชว์ประเดิมความสนุกของวันนี้ และตามด้วยความแปลกใหม่จาก William Kiss โปรดิวเซอร์และดีเจจากเมลเบิร์น ผู้เปลี่ยนโลกดนตรีเทคโนให้ไม่เหมือนเดิม และตามด้วย Odd Mob ผู้สร้างโมเมนต์สุดตราตรึงให้กับงานระดับโลกมากมาย และได้มาประเดิม 808 Festival อย่างเป็นทางการด้วยเพลงเทคโนเฮ้าส์สุดจี๊ดถึงใจคนฟัง ก่อนที่ทุกคนจะได้ไปสนุกกับ Sammy Virji ผู้เสิร์ฟความแปลกใหม่ด้วยซาวด์ UK Garage ที่ใครก็ลอกเลียนแบบไม่ได้ ก่อนค่ำคืนจะสิ้นสุดลงเมื่อ Dom Dolla สร้างโมเมนต์มหัศจรรย์ผ่านเซ็ตเพลงและวิชวลรวมถึงการไฮป์ที่ทำเอาไทม์ไลน์คอมมูนิตี้ EDM ไทยแทบแตก! การมาขึ้นเวที 808 Festival ครั้งแรกในไทยของ Dom Dolla คือหนึ่งในโมเมนต์ที่ผู้ชมรอคอยมากที่สุด และเขาก็ “ไม่ทำให้ผิดหวังแม้แต่วินาทีเดียว”
นอกจากความสนุกของ Main Stage ที่คนดูมากันอย่างถล่มทลาย ปีนี้ 808 Festival ก็มากับ Drumcode Stage เพื่อเสิร์ฟคนรักแนวเทคโนแบบไม่เคยมีผู้จัดคนไหนทำมาก่อน โดยออกสตาร์ทด้วยโชว์ B2B ของ Heartbreakkidz และ PVLMFCK Drumcode แบบเดือดคูณสอง ก่อนส่งต่อให้ Di Sun ดีเจโปรดิวเซอร์ผู้เริ่มต้นจากดนตรีคลาสสิคที่มารับช่วงต่อด้วยเพลงเทคโนเฮ้าส์แบบสะใจคนฟัง ก่อนตามมาติดๆ ด้วย HNTR โปรดิวเซอร์ ดีเจ จากแคนาดาผู้พาความไวรัลจากโลกโซเชียลมาอยู่บนเวที 808 Festival และต่อด้วย Space 92 มาแบบดุเดือด สมคำร่ำลือ ด้วยดนตรีแทรนซ์ ที่เข้ากับซาวด์แบบภาพยนตร์ไซไฟแบบที่เขารัก และบรรยากาศความร้อนแรงก็เพิ่มอย่างทวีคูณเมื่อ Massano มาเสิร์ฟเมโลดิคเทคโนเท่ๆ ตามคำเรียกร้องของผู้ชมหลายๆ คนอีกครั้ง และปิดท้ายด้วย PAN-POT ดูโอ้ระดับตำนานดนตรีเทคโนจากกรุงเบอร์ลิน ผู้มากับโชว์ที่ผู้ชมพร้อมใจให้ 3 คำว่า “สมการรอคอย!”
เมื่อเข้าสู่วันที่ 3 หรือวัน แกรนด์ฟินาเล่ บรรยากาศทั้งหมดก็เริ่มเดือด โดยเวที Monstercat Stage ได้เปิดฉากอย่างสวยงามตอน 16.00 น. กับ LXYN, KAMIKO และ Ozzy ที่มาอุ่นเครื่อง ตามมาติดๆ ด้วย OOTORO ที่เขย่าหัวใจทุกคนด้วยบีทจี๊ดๆ และต่อด้วย Inzo ที่มากับซาวด์ Future Bass ล้ำๆ ส่วน HABSTRAKT ศิลปิน Bass House เจนใหม่ก็ขอเสิร์ฟความเร้าใจแบบต่อเนื่อง ก่อนที่ WUKI จะส่งท้ายเวที Monstercat Stage ด้วยความสนุกแบบทะลุกราฟ ตามแบบฉบับดีเจโปรดิวเซอร์ผู้ได้รับอิทธิพลจาก Detroit Ghettotech, Chicago Footwork จนสามารถสร้างโชว์ที่อะไรเหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นได้
และทางด้านของ Main Stage ก็ต้องบอกเลยว่า ห่างไกลจากความอ่อม! เพราะทุกซาวด์และวิชวลก็เริ่มต้นอย่างสวยงามกับเซ็ต B2B ของ Atta กับ Seesounds และ J-Nana ที่มาวอร์มอัปทุกคน ก่อนจะมาต่อที่ Netsky ศิลปิน Drum and Bass ส่งตรงจากเบลเยี่ยม ผู้นำเสนอโชว์สุดยอดเยี่ยมได้แบบเร้าใจสุดๆ ก่อนที่ Malaa’s Alter Ego จะพาความล้ำสุดลึกลับที่ยากจะคาดเดามาอยู่บนเวที 808 Festival ขณะที่ Lucas & Steve มารับช่วงต่อด้วยเซ็ตลิสต์ที่ทำให้หัวใจทุกดวงในฮอลล์เต้นแรงตั้งแต่นาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายของโชว์พวกเขา
แต่ก่อนที่ค่ำคืนจะจบลง TRYM ตัวพ่อแนว Hard Dance และ Hard Trance จากฝรั่งเศส ก็มากับความสนุกที่ทำถึง ทำเกินไปมาก เต้นจนเข่าหลุด กับเซ็ตโชว์และวิชวลที่ไฟลุกสุดๆ ก่อนที่ค่ำคืนจะจบลงเมื่อตัวแม่อย่าง Charlotte de Witte ผู้คว้าอันดับ 1 Techno DJ จาก DJ MAG ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 5 ปีซ้อน มาส่งท้ายความสนุกด้วยเพลงเทคโนสุดเท่ที่ทำเอาแฟนๆ พร้อมใจเรียกร้องว่า “ปีหน้าขอแบบนี้อีกนะ”
การกลับมาครั้งนี้ 808 Festival ยังคงยืนหนึ่งเทศกาลเฟสติวัลส่งท้ายปีที่เดือดแบบไร้ขีดจำกัด พร้อมจัดเต็มทุกองค์ประกอบจนทั้ง 3 วัน 3 คืนเต็มไปด้วยความสนุก และการกลับมาในปี 2025 นี้ ก็สร้างตำนานบทใหม่กับการพาดีเจสายเทคโน อันเดอร์กราวด์ มาสร้างปรากฏการณ์สุดตราตรึง ใครที่อยากสัมผัสไวบ์ที่สุดเหวี่ยงแบบนี้ ติดตามทุกช่องทางโซเชียลของ 808 Festival รอไว้ได้เลย เพราะข่าวดี อาจจะไม่นานเกินรอ!