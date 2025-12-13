“เจนี่” เคลียร์คอมเมนต์ชาวเน็ต ทำไม “นานา” ล้มถึงไม่ซัปพอร์ต ลั่นแค่ยอมรับ พูดความจริงและขอโทษ ตนจะไปช่วยไลฟ์ขายของเลย

“เจนี่” แจงชาวเน็ตพูดไม่จบ ทำไม “นานา” ล้มถึงไม่ซัปพอร์ต เหมือนที่นานาเคยช่วยมาตลอด บอกต้องแยกแยะ ตอนเรื่องตนไม่มีเรื่องเงินและความไว้ใจเข้ามาเกี่ยวข้อง หากยอมพูดความจริงและขอโทษเพื่อนทุกคนพร้อมซัปพอร์ต ตนจะไปนั่งช่วยไลฟ์สดด้วยเลย
หลังจากเกิดเรื่องราวเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดระหว่าง “นานา ไรบีนา” และแก๊งนางฟ้า กับเรื่องฉ้อโกงเงิน ทำเพื่อนในกลุ่มหันหลังให้นานา ซึ่งชาวเน็ตโฟกัสไปที่ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ที่เป็นเพื่อนรักที่ตายแทนกันได้ ทำไมถึงวันนี้ถึงไม่เลือกอยู่เคียงข้างซัปพอร์ตนานา เหมือนกับนานาที่ก่อนหน้านี้ก็คอยซัปพอร์ตเจนี่ทุกเรื่อง
ในไลฟ์สด เจนี่ได้อธิบายเรื่องนี้ ขอให้ทุกคนแยกแยะ เพราะตอนเรื่องของตนไม่มีเรื่องเงินและความไว้ใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
“ถ้าถามว่าทำไมเจนถึงไม่ช่วย ไม่อยู่ข้างเขา หรือวันนี้ทำไมเจนเป็นแบบนี้กับสิ่งที่เขาอยู่ข้างเจนตลอด ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้คนส่วนมากโดนเยอะ เจนเห็นน้ำตาของใครหลายคนที่มีความสูญเสียที่พวกเขาใกล้ชิดเจนมาก เจนรู้สึกว่า ณ วันนี้ถ้าเราไม่เลือกความถูกต้องมันก็จะดูเห็นแก่ตัวไปนิด
มันก็เป็นบทเรียนหลายๆ อย่างที่ทำให้เจนรู้สึกว่าวันนี้ความรักถึงวงมันจะแคบลง น้อยลง แต่มันกลายเป็นทำให้เราเห็นคุณค่าของใครหลายๆ คนที่เขาอยู่รอบตัวเรา แล้วมันมีความหมายมากขึ้นจริงๆ มันกลายเป็นควรค่า และคุณค่ากับการจดจำว่าวันนี้เราเพื่อนน้อยลง เวลาน้อยลงแต่เชื่อว่ามันยังจะมีสิ่งที่ดีๆ รอเราอยู่
สุดท้ายมันคนละเรื่องกัน คนพูดเรื่องนี้เยอะมาก ทำไมเจนไม่เห็นแก่ที่เขาเคยอยู่ข้างเจน มันต้องแยกก่อนว่าประเด็นที่อยู่ข้างเจนไม่มีเรื่องของเงิน เรื่องการไม่บอกความจริงเข้ามาเกี่ยวข้อง ยิ่งเป็นคนที่ใกล้กัน ยิ่งเป็นเพื่อนกันไง มันไม่ใช่แฟนที่จะมีความไม่ไว้ใจ ไม่ซื่อสัตย์ต่อกัน เรามองข้ามจุดตรงนั้นว่าแฟนไม่ทำเราอกหักหรอก คือเพื่อนไม่ทำเราหรอก เพื่อนยังไงก็คือตลอด ไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุข มันคือตลอด
คือทำไมไม่พูดความจริง เพื่อนทุกคนพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือ ณ วันนี้เพื่อนทุกคนก็ยังรอความจริงอยู่ ไม่มีคนไหนที่พร้อมจะไม่รักเขาอีกแล้ว เพียงแค่วันนี้รอความจริง คนเราถ้ายอมรับ พูดความจริง และขอโทษ เจนเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยคนก็จะให้อภัย จริงๆ นะ อย่าว่าแต่คนไทยเลย ไม่ว่าใครก็ตามบนโลกใบนี้ เรามีความเมตตา ขี้สงสารอยู่แล้ว ความจริงมันอยู่กับเรา แค่ยอมรับ พูดมันออกมาแล้วขอโทษ ณ วันนี้เจนพร้อมที่จะไปนั่งช่วยไลฟ์เลยนะ
เพื่อนล้มขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครอยากจะไปช่วย ทุกคนอยากจะซัปพอร์ต แต่วันนี้เราแค่ต้องการให้คุณพูดความจริงกับเราเท่านั้นเอง มันคือสิ่งเดียวเลย พูดความจริง”