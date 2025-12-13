ทัวร์ลง “ไฮดี้ มิสแกรนด์ฯ” หลังโพสต์โดนเพื่อนบ้านคุกคาม ล่าสุดเตรียมย้ายบ้านแล้ว

ปัญหากับเพื่อนข้างบ้านดูจะกลายเป็นเรื่องคลาสสิกไปแล้ว เพราะถ้าใครเจอเพื่อนบ้านดี ก็ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่ 1 แต่ถ้าใครเจอเพื่อนบ้านไม่ดี ก็ถือว่าซวยไป แต่ดูเหมือนเคสของ “ไฮดี้ อแมนด้า เจนเซ่น” รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ซึ่งออกมาเผยผ่านไอจีสตอรี่ว่ารู้สึกกังวลและไม่ปลอดภัย หลังพบป้ายข้อความข่มขู่ติดอยู่ที่หน้าประตูบ้าน ซึ่งเป็นฝีมือเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
ในกรณีนี้ถ้าใครได้อ่าน พร้อมขนทัวร์ไปลงเพื่อนบ้านทันที แต่ทุกคนเหมือนแตะเบรกทัน เพราะถ้าได้อ่านข้อความเพื่อนบ้านก็จะเข้าใจทันที
โดยไฮดี้ได้โพสต์ผ่านไอจีสตอรี่ ระบุว่า
“ผมบ้าน 43 เที่ยงคืน-8 โมงเช้า ช่วยหุบปาก เลิกพูดพล่าม รบกวนเพื่อนบ้าน ทุกคนต้องการนอน ต้องการเจอผม กดออดบ้านผม”
จากนั้นไฮดี้ก็ได้โพสต์กระดาษแผ่นนี้ พร้อมเขียนข้อความถามชาวโซเซียลว่าแบบนี้เข้าข่ายคุกคามไหม?
“ทางข้างบ้านเข้ามาติดถึงหน้าประตูบ้านแบบนี้ เข้าข่ายบุกรุกมั้ยคะ? น้องเล่นเกมมือถือและพูดอยู่ในห้องนอน ตอนช่วง 7 โมงเช้า และบ้านเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ น้องได้ยินเสียงเคาะกำแพงห้อง จึงเงียบเสียง พอเราตื่นไปเอาข้าวหน้าบ้าน เปิดม่าน เจอแบบนี้ติดอยู่ จึงอยากสอบถาม ขอความรู้ค่ะ เจอแบบนี้ยอมรับว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยค่ะ”
ซึ่งอย่างที่บอกว่าชาวเน็ตส่วนน้อยคือเห็นใจ แต่ชาวเน็ตส่วนมากไปโฟกัสตรงข้อความของเพื่อนบ้านว่า “เสียงดัง ตั้งแต่เที่ยงคืน ยัน 8 โมงเช้า” ซึ่งนั่นเป็นยามวิกาล และเป็นเวลาพักผ่อนของคนส่วนใหญ่ จึงไม่แปลกใจที่ทัวร์ส่วนใหญ่จะหันกลับไปหานางงามคนดังกล่าว
ล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่านไอจีสตอรี่อีกครั้ง ว่าได้มีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านคนนั้น พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ วอนยังเพิ่งด่วนสรุป
“จากสตอรีก่อนหน้าที่มีการถามไป มีตำรวจร่วมเจรจาด้วย ขอบคุณทุกคำตอบที่ช่วยแนะนำ ไว้ย้ายบ้านเรียบร้อยแล้ว จะมาเล่าชี้แจงรายละเอียดให้ฟังกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะ อย่าเพิ่งด่วนสรุปกันนะค้า”