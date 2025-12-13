xs
”ลุมแม็กซ์“ ผนึกกำลังศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี ชูบทบาทผู้นำพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยสู่มาตรฐานสากล ในวาระครบรอบ 69 ปี เวทีมวยลุมพินี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี จัดงาน “Lumpinee: Next Step Together – 69th Anniversary & 2026 Vision” เพื่อประกาศทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับระบบนิเวศอุตสาหกรรมกีฬามวยไทยของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกรอบสากล การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรชั้นนำในวงการมวยไทย และสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงเข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อทิศทางการพัฒนาองค์กร ภายในงานได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ และประธานที่ปรึกษา บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด, พลโท พงศ์ชาติ กัมพลานุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก มวยไทยลุมพินี, นายต่ง เจี้ยนผิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด , นายสรพงษ์ จิตต์สุนทร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัดพร้อมด้วยตำนานมวยไทยระดับประเทศ ได้แก่ เขาทราย แกแล็คซี่, สำราญศักดิ์ เมืองสุรินทร์, ขาวผ่อง สิทธิชูชัย, เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง และพิธีกรมากประสบการณ์ แมทธิว ดีน

นางสาวครองขวัญ เลิศจารุอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศแผนธุรกิจประจำปี 2569 ซึ่งรวมถึงการลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของเวทีมวยลุมพินี มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบแสง สี เสียง ระบบจอแอลอีดี(LED) และเทคโนโลยีถ่ายทอดสดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ชม ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านคอนเทนต์กีฬา บริษัทฯ ได้เปิดตัว 6 รายการแข่งขันรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายสร้างฐานผู้ชมใหม่ และต่อยอดคุณค่ามวยไทย โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. “มวยวัด” การแข่งขันที่เปิดโอกาสให้นักชกจากชุมชนทั่วประเทศและท้องถิ่นเข้าร่วม ภายใต้การดูแลของโปรโมเตอร์ชั้นนำ โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนระหว่าง 50,000 – 100,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาวัด โรงเรียน หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของตน อันเป็นการผสานบทบาทของกีฬาเข้ากับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
2. “สมรภูมิมวยไทย” การแข่งขันที่เน้นความดุดันทางเทคนิคของแม่ไม้มวยไทย พร้อมรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย โดยมีเข็มขัดแชมป์ประจำรายการเป็นสัญลักษณ์แห่งมาตรฐานและเกียรติยศของนักกีฬา
3. “โปรโมเตอร์ชนโปรโมเตอร์” รายการประชันแนวคิดและกลยุทธ์การจัดการแข่งขันของโปรโมเตอร์ชั้นนำ ผ่านการคัดเลือกนักชกในสังกัดของตนมาประชันกัน เพื่อสร้างสีสันและยกระดับมาตรฐานเชิงธุรกิจของวงการมวย
4. “ราชินีสังเวียน” เวทีการแข่งขันสำหรับนักมวยหญิงในรูปแบบการแข่งขัน 3 ยก มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในกีฬา และการยกระดับบทบาทสตรีในอุตสาหกรรมกีฬาต่อสู้ระดับสากล
5. “ลุมน๊อค (Tag Team)” รูปแบบการแข่งขันเชิงนวัตกรรมในลักษณะ “แท็กทีม” ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในเวทีมวยไทยไทย มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชม และเพิ่มมิติความตื่นเต้นในการรับชม
6. “ลุมพินียกทัพ” การแข่งขันเชิงเกียรติยศ ระหว่างนักกีฬาจากเหล่าทัพหลัก ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสะท้อนศักยภาพทางกายภาพ วินัย และความพร้อมของกำลังพล

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำคัญขององค์กรในการผลักดันมวยไทยก้าวสู่เวทีโลก ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานดังกล่าว สะท้อนถึงพันธกิจของ บริษัท ลุมแม็กซ์ จำกัด ในการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาไทยที่ยึดหลักความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้มวยไทยสามารถแข่งขันและเติบโตได้บนเวทีโลก นางสาวครองขวัญ กล่าวเพิ่มเติม











