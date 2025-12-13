ชาวเบเกอเรี่ยน อิ่มบุญอิ่มใจ ส่งท้ายปี 68 ในงาน “B.DAY Forever Concert” รอบการกุศล เพื่อห้องผ่าตัด รพ.ศิริราช โดย ศิริราชมูลนิธิ ร่วมกับ CI Showbiz

สมกับการรอคอยกว่า 20 ปี กับคอนเสิร์ตที่ตรึงใจทุกอารมณ์ของชาวเบเกอเรี่ยน สำหรับ “B.DAY Forever Concert” รอบการกุศล ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ที่ผ่านมา สร้างสรรค์โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชมูลนิธิ ร่วมกับ CI Showbiz คอนเสิร์ตครั้งสำคัญที่สุดของครอบครัว Bakery Music กับโชว์ที่เต็มอิ่มกว่า 10 ชั่วโมง ครบ จบ แบบฮีลใจกลับบ้าน นอกจากเต็มอิ่มกับความสนุก ยังได้บุญจากคอนเสิร์ต ถือโอกาสในการทำบุญในงานเดียวกัน เพราะรายได้จากการจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตของรอบการกุศลทั้งหมด จะนำไปสมทบทุน ปรับปรุงห้องผ่าตัด ชั้น 3, 4 และ 5 ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อพัฒนาอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “เพิ่มโอกาส” ให้ผู้ป่วยที่รอการรักษา ได้มี “ช่วงเวลาที่ดี” กับคนที่รักต่อไป
ประเดิมเปิดเวทีบ้านขนมปังกันด้วยวง โมเดิร์นด็อก ศิลปินเบอร์แรกของค่าย กับอัลบั้ม 'เสริมสุขภาพ' ในปี 1994 ที่ทางวงเลือกมาเล่นในวันแรก ให้แฟนๆ ได้โดดไปกับ บุษบา, กะลา, บางสิ่ง, มานี และปิดท้ายด้วยบทเพลงสุดคลาสสิคอย่างเพลง ก่อน ก่อนจะส่งเวทีต่อให้เจ้าพ่อแร็ปเปอร์ตัวพ่อของเมืองไทยอย่าง โจอี้ บอย ที่โดดเด่นกับสไตล์การแร็ปหาตัวจับยากกับเพลงสุดแรร์ เอโพด ที่ไม่ทิ้งความฟินไว้นาน จัดมาเป็นชุดทั้ง ลอยทะเล, นั่งอยู่ตรงนี้, รักเธอไม่มีหมด, Fun Fun Fun, กากีนั้ง, สาละวัน และกะหล่ำปลี ที่ได้เจ้าของเสียงตัวจริง คริสติน มาช่วยร้องท่อนคอรัสและเต้นเติมสีสันความสนุกกับ เพชรชี่ อดีตสมาชิก และ DJ Spidermonkey จัดเต็มฟูลทีมหาดูยากแบบสุดๆ อีกด้วย
มาถึงอีกหนึ่งเจ้าของงาน บอย โกสิยพงษ์ ที่งัดเอาอัลบั้ม 'Rhythm & BOYd' มาเสิร์ฟในบรรยากาศอบอุ่นกับบทเพลง รักคุณเข้าแล้ว, คืนนี้, ดอกไม้ ที่มี นภ พรชำนิ มาร่วมร้องเพลง แถมยังเรียกเสียงกรี๊ดได้กระหึ่มฮอลล์ ต่อที่เพลง เจ้าหญิง กับเสียงนุ่มๆ ของ บี พีระพัฒน์ ชวนเคลิ้มก่อนจะมาถึงไฮไลท์กับบทเพลงพ่อ ที่พี่บอยแต่งให้คุณพ่อของตัวเอง โดยมี เอ วิทูร มาถ่ายทอดบทเพลงความหมายดีๆ นี้
และช่วงสุดพิเศษของงาน “B.DAY Forever Concert” รอบการกุศล ครั้งนี้ คือโมเมนต์ซาบซึ้งที่ บอย โกสิยพงษ์
ได้กล่าวขอบคุณแฟนเพลงทุกคน ที่ร่วมกันสมทบทุนจากการเข้าร่วมชมคอนเสิร์ต เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัด ชั้น 3, 4 และ 5 ของตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช
พร้อมปิดท้ายด้วยบทเพลง Live & Learn ที่ได้ คุณกมลา มาร่วมร้องบนเวที ถ่ายทอดพลังใจให้กับเหล่าเบเกอเรี่ยน อย่างเต็มเปี่ยม ทำให้ค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความสุข
ต่อด้วย ธีร์ ไชยเดช ที่มาพร้อมเสียงอบอุ่นในเพลง Home และเพลง รัก ที่ดึงอารมณ์คนดูก่อนจะเข้าสู่ อรอรีย์ เจ้าแม่กรันจ์หนึ่งเดียวในไทย ที่เปิดเวทีด้วย Paranoid ตามด้วยเพลงจากอัลบั้มแรก แล้วเธอ, ระหว่างเรา และ ไกล ตามมาด้วย ซีเปีย เซอร์ไพรส์เปิดตัวด้วย VTR หลวงพี่ปาเดย์อดีตมือเบสสมาชิกของวงมาให้ความสนุก ก่อนตัดเข้าสู่เพลง อยากอยู่กับเธอทั้งคืน, อกหักเพราะรักแป๋ว และ หวานเย็น ส่งต่อมาที่ สายชล ที่มาพร้อมเพลงฮิตสุดคลาสสิคของวง ดิอินโนเซ้นท์ อย่าง ฝากรัก และ เพียงกระซิบ ที่แฟนๆ ร้องกันได้ทุกคน ก่อนจะซึ้งกันต่อกับ Tea For Three ในเพลง ลมหนาว, ผู้ชายในเงาจันทร์ ส่วน โยคีเพลย์บอย ก็ขอส่งเพลงฮิตด้วย ขอให้ผม, อยากมองเธอในแง่ร้าย, คืนนี้ขอหอม, ทำร้าย และ อีกแล้ว กับท่าส่ายสะโพกสุดเซ็กซี่ที่เป็นซิกเนเจอร์
กลับมาต่อในช่วงที่สองด้วย Soul After Six ในเพลง รู้, ข่าวร้าย, ก้อนหินละเมอ ก่อนที่วง Pause จะมาขอส่งสามเพลงฮิตใน ข้อความ, กอดหมอน, ที่ว่าง ทำเอาน้ำตาซึมกันเป็นแถวเลยทีเดียว และที่พิเศษสุดๆ ในงานนี้คือ คริสติน บินตรงจากอเมริกากลับมาเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะในเพลง ค-ร-อิ-ส-ต-อิ-น และเพลงที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่าง ดาว ก่อนที่ รัดเกล้า อามระดิษ เปิดตัวมากับเพลง วันใหม่ ต่อด้วย โปรดเถอะ, ใจสองใจ ก่อนจะชวนแดนซ์ในเพลง หนึ่งพันแสนล้าน กับ นภ พรชำนิ ทำเอาแฟนๆ กรี้ดกับการแสดงโชว์นี้
P.O.P ก็ไม่ยอมน้อยหน้า ขอส่งเสียงนุ่มๆ ของนภ พรชำนิ กับเพลง ครั้งนี้, แค่ได้พบเธอ, ยอม และ ที่แห่งนี้ ที่ขอมอบให้กับ โต้ง มณเฑียร ที่ถ้าไม่มีโต้งก็อาจไม่มีวง P.O.P ก่อนถึงคิวของ ริค วชิรปิลันธิ์ ที่นำเอาบทเพลงเวิร์ลมิวสิค มาเปลี่ยนบรรยากาศกระฉากฟีลให้ได้หลอนหูตัดเลี่ยนได้ดีทีเดียว กับ สังวาส และ เทวี ส่วน โหน่ง พิมพ์ลักษณ์ ปีนี้มาในลุคสาวหวานในเพลง ยังรักเธอ, ฉันชอบเธอ, นิ้วโป้ง และ คนเดียวจริงๆ ที่ได้น้องมินนี่ลูกสาวโหน่งมาร่วมแจมเล่นกีต้าร์ ฝั่ง นาเดีย สุทธิกุลพานิช เปิดตัวในเพลง Happy Anniversary กับจังหวะสวิงสนุกๆ และปิดท้ายกับ คนไม่พิเศษ เพลงฮิตตลอดกาลของนาเดีย ก่อนปิดท้ายช่วงที่ 2 กับโชว์ของวง พรู กับเพลง แค่, Romeo & Juliet, ทุกสิ่ง เล่นเอาฟลอร์สะเทือนกับลีลาสไตล์ของพี่น้อย
ส่งต่อในช่วงที่เรียกว่าพีคกันสุดๆ กับเจ้าพ่อดิสโก้แห่งเมืองไทย Groove Rider ขนเพลงฮิต ฮอร์โมน, รักที่เพิ่งผ่านพ้นไป, รักไม่ได้, เธอทั้งนั้น และ หยุด ก่อนที่วง Flure จะมาขย่มเวทีสลับฟีลให้ร็อกเดือดตลอดโชว์ ในเพลง เปลี่ยน,เรื่องเดียว, ปล่อยไปตามหัวใจ, ยื้อ, ฤดูที่ฉันเหงา ที่ต้องยกอันดับ MVP ของงานนี้ให้วง Flure ไปเลย
ผ่านช่วงเดือดมาแล้วก็ขอพักหูกับ ลิสต์เพลงเศร้า ส่งแค่นี้, พื้นที่เล็กๆ ของ บอย ตรัย ภูมิรัตน ก่อนจะเซอร์ไพรส์ แฟนคลับกับเพลงสุดท้าย กลับมา ที่ได้รวมตัวของวง 2 Days Ago Kids โดดขึ้นร่วมแจมในงานนี้ด้วย และต่อด้วย ใจกลางความเจ็บปวด, วีนัส, ความจริงในใจ ของ เครสเชนโด้ ก็พาเอาซึ้งไม่แพ้กัน แถมพกความพิเศษด้วยการพา บอย วงไมโคร มาบรรเลงคีย์บอร์ดตัวเก่งอีกด้วย ก่อนจะมาถึงคิวของน้องเล็กคนสุดท้องในค่าย B5 กับเพลง บางสิ่ง, รักคุณเข้าแล้ว, ภาพเก่าๆ, เรื่องเดียว , ดาว, คนไม่พิเศษ, ดอกไม้ และอีกมากมาย เรียกว่าอิ่มเอมแบบจุกๆ
และช่วงที่ทำเอาใครหลายๆ คนน้ำตาซึม เมื่อ สุกี้ บอย สมเกียรติ พูดขอบคุณจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งค่าย Bekery Music จนมาถึงวันนี้ และร่วมร้องเพลง รักเธอทั้งหมดของหัวใจ เพื่อรำลึกถึง 4 ศิลปิน โจ้วงพอช, ผี Tea For Three, โต้ง P.O.P และ David Brochstein ก่อนจะส่งต่อให้กับ สมเกียรติ หรือ ที่แฟนๆ รู้จักกันดีในชื่อ Mr.Z และ Dojo City แบบไม่หยุดพักกว่า 1 ชั่วโมงเต็ม ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยก็ว่าได้
กับที่เหล่าแฟนคลับต่างเฝ้ารอ ซึ่งศิลปินแต่ละคนก็งัดเพลงเด็ดมาแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว ทั้ง เก็บวันดีๆ, ใจต่างใจ, สงสัย, วันนี้ไม่มีพี่ชาย, อยากหลับตา ทางฝั่ง Dojo City ก็ไม่น้อยหน้าจัดเพลงฮิตมาอีกชุดใหญ่อย่าง ต่อให้ใครไม่รัก, ไปพัก, Kiss และ บีบมือ ของสองสาววง Niece และ ออยช็อคกิ้งพิ้งค์ ที่วันนี้มาในลุคสวยหวานในเพลง อยากได้, อึดอัด และวง H ก็ขอส่งเพลง สุดสัปดาห์, ไกลเธออยากเจอ, ความลับ ชวนทุกคนลุกขึ้นแดนซ์ Mr.Sister ก็ไม่พลาดที่จะเอาเพลง อาม่าดุ ที่หลายคนคิดถึงกับท่าเต้นสุดคิ้วท์มาฝาก
ก่อนจะปิดท้ายที่สองสาวตัวแม่ TK ไทรอัมพ์คิงด้อม จัดมาอีกชุดใหญ่ อย่าเข้าใจฉันผิด, อยู่นานๆ อีกนิด, รักๆๆ และเพลงฮิตติดลมตลอดกาลอย่าง ผ้าเช็ดหน้า ซึ่งในพาร์ทนี้ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นพาร์ทที่สนุกที่สุดในคอนเสิร์ตแล้ว ก่อนจะปิดฉากคอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปีในครั้งนี้ด้วยเพลง เผลอ และ ลมหายใจ แต่แฟนๆ ต่างยังไม่ยอมกลับ ตะโกนลั่นอิมแพคอารีน่า จนพี่บอยต้องขอจัด Pass The Love Forward ที่เป็นเพลงส่งต่อความรักดีๆ ให้แก่กัน ผ่านเสียงเพลงและรอยยิ้มให้กับผู้ชม และปิดท้ายด้วยเพลง Season Change ส่งท้ายบรรยากาศที่อบอุ่น เต็มไปด้วยความทรงจำจากศิลปินกลับขึ้นมาร่วมร้องด้วยกันอีกครั้งในรอบ 20 ปี กว่า 10 ชั่วโมง
ที่เหล่าแฟนคลับค่าย Bakery Music แบบเต็มอิ่ม ที่เรียกได้ว่าคุ้มค่าบัตร ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจ กลับบ้านกันอย่างชุ่มชื่นหัวใจกันทุกคน
