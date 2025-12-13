"Farmfest" ลุกเป็นไฟ! URBOYTJ–F.HERO–MILLI–ต้าร์อูห์ เติม "ฟาร์มฮิป” ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

เข้าสู่วันที่สามของงาน “Farm Festival On The Hill ครั้งที่ 12” ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย แฟนเพลงและนักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลเข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและทิวเขาสุดงดงามของเชียงราย งานปีนี้จัด 5 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 10–14 ธันวาคม 2568 พร้อมขนทัพศิลปินชื่อดังกว่า 60 ชีวิต มอบความสนุกแบบจัดเต็มไม่ซ้ำในแต่ละวัน
สำหรับคืนที่สาม (12 ธ.ค.) เปิดโหมดในธีม "ฟาร์มฮิป" รวมตัวศิลปินฮิปฮอปแถวหน้าของไทน URBOYTJ - F.HERO - MIlLI และ ต้าร์อูห์ มาจัดเต็มความสนุกสุดประทับใจ มีผู้ชมคับคั่งท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย และแสงสีเสียงแบบจัดเต็ม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ สุดประทับใจกับไฮไลต์ปีนี้ อย่าง Cargo Zone ธีม “Pirates of the Caribbean” เปิดตัวครั้งแรก พร้อมร้านอาหารดังทั่วประเทศกว่า 50 ร้าน และกิจกรรมเอาใจสายเที่ยว ทั้งฟาร์มทัวร์ชมไร่ชา, แปลงดอกไม้, ปั่นจักรยาน–สกู๊ตเตอร์ชมวิว ขับ ATV และ Zipline มุมพาโนรามา 360 องศา สามารถมาร่วมสนุกทั้งเทศกาลคอนเสิร์ตและกิจกรรมที่น่าสนใจ ตั้งแต่วันนี้ -14 ธันวาคม ที่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย
สำหรับไลน์อัพศิลปินในวันนี้ วันที่ 13 ธ.ค. ในธีม “ฟาร์มฮา” เติมเสียงหัวเราะด้วย JOKE SOCOOL, ก้อง ห้วยไร่, POLYCAT และ BURIN ปิดท้ายวันที่ 14 ธ.ค. ธีม “ฟาร์มแตก” รวมเพลงอกหักสุดพีคจาก TILLY BIRDS, KLEAR, PARADOX และ LEK RATCHAMET
เหลืออีก 2 วัน ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 1 Day Pass เพียง 350 บาท และบัตร VIP 4,000 บาท กับสิทธิพิเศษสุดๆ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ - 14 ธ.ค. 68 ช่องทางออนไลน์ผ่านระบบ https://ticket.eventpass.co/event-detail/farm-festival-on-the-hill-2025
และช่องทางออฟไลน์ที่จุดบริการร้านค้าหน้าไร่สิงห์ปาร์คฯ ร้านค้าบ้านแดง
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Singha Park Chiangrai
