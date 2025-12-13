“เจนี่” ลั่นเลยจุดที่จะรอ “นานา” คืนหนี้ ขอแค่ยอมรับความจริงแมนๆ เพื่อนทุกคนพร้อมพุ่งเข้าช่วย แต่ทำไมถึงไม่เลือกทำ

“เจนี่” เปิดใจอีกครั้ง เลยจุดที่จะรอแล้ว เพราะ “นานา” ส่งข้อความมาบอกว่าจะคืน ทุกคนก็รอ แต่รอแบบไร้ความหวัง แต่ตอนนี้แค่ออกมายอมรับความจริงกับเพื่อนแบบแมนๆ เชื่อว่าเพื่อนทุกคนก็พร้อมเข้าช่วยเหลือทันที
มีเรื่องราวถาโถมมากมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวของ “นานา ไรบีนา” และ “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย กับการถูกกล่าวหาฉ้อโกงเพื่อนๆ และคนรอบตัว เพื่อนๆ ในกลุ่มเลิกคบเพราะโดนกันรอบวง เมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.68) “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ได้ไลฟ์สดขายของ และตอบคำถามที่ชาวเน็ตถามเข้ามาว่าทำไมไม่รับสายเพื่อน เขาจะคืนเงินให้แล้ว รวมถึงเรื่องที่เพื่อนๆ ยังออกมาโพสต์มาพูดกันไม่หยุด
"เรื่องรับสายผู้จัดการรับแล้ว คุยแล้ว ตอนนี้มันเลยจุดที่ส่งข้อความมาบอกว่าจะคืนจะมาอะไร แต่ก็ไม่มีการคืนให้ ทุกคนก็รอ เหมือนรอแบบไร้ความหวัง มันเหมือนทุกคนวันนี้รอว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะไปตามเส้นปรุที่ฉันจุดไว้ให้แล้ว ชีวิตมันไม่ได้ยากเลย แค่อยู่กับสิ่งที่ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะยอมทนเจ็บอีกนิด แต่คือความจริง และทุกคนพร้อมช่วยเลย ตัวเจนไม่รู้เลยว่าตื้นลึกหนาบางยังไง เราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรยังไง แต่เจนมองมิตรภาพมากกว่า มองว่าวันนี้เพื่อนเราเป็นยังไงบ้าง เขาโอเคไหม โอเคขนาดไหน เขาพร้อมที่จะเจอกับโลกจริงหรือยัง ถ้าเขาพร้อมเจนพุ่งเลย
นี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนเสียใจ และยังรอที่จะให้บางอย่างมันแสดงออกมาด้วยความจริงจากคำพูด หรือความไว้ใจ ความศรัทธาที่เราเคยมีให้กันเท่านั้นเอง แต่วันนี้ทุกอย่างก็ยังไม่เกิดขึ้น เจนถึงบอกว่าสิ่งเดียวที่จะทำร้ายเขา ไม่ใช่คำพูดเพื่อนนะ แต่เพราะความจริงที่เขาไม่พูด ตราบใดที่คุณยังผลัดวันประกันพรุ่งและพูดต่อไปเรื่อยๆ โดยที่มันไม่จริง มันก็จะทำร้ายตัวเขา แต่ถ้าคุณพูดความจริง วันเดียวจบ ยอมรับไปเลยแมนๆ ฉันผิดก็คือผิด เจนว่าเพื่อนทุกคนยอมที่จะหันมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันช่วยแกเอง วันนี้เจนยอมนะ รับไปเลย แล้วเจนจะไปช่วยเลย เจนแค่รอคุณเปิดประตูเท่านั้นเอง อันนี้คือกุญแจสำคัญเลย แต่ทำไมล่ะ
คนที่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจ ก็จะมาพูดว่าทำไมเพื่อนๆ ออกมาโพสต์มาพูดนั่นนี่ เพราะความจริงมันยังไม่ออกมา และอีกอย่างคือคนบอกว่าเจนเสียแค่นี้ แต่ทำไมเล่นใหญ่ มันไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นใหญ่ แต่ถ้าเรามีเพื่อนสักคนที่เราใช้เวลาใช้หัวใจอยู่ด้วยกันประมาณนึง เราจะรู้เลยว่าการลงทุนความรักครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงิน แต่มันเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่มันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะศึกษาและดูใจกัน หนึ่งวันมันไม่ได้ทำให้เรารักคนๆ นี้ได้เลย มันถึงลงลึกมากเท่านั้นเอง อันนี้คือเหตุผลเลยค่ะ แล้วเจนพูดเลยว่าวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะซัปพอร์ตจริงๆ เพราะเราก็คือมนุษย์คนนึงที่ยังพร้อมที่จะเปิดใจและยังมีความรักที่รออยู่ให้ เพียงแต่เรารอประตูบานนั้นเปิดให้กับพวกเราที่ยังเป็นเพื่อน เมื่อไหร่ที่ประตูเปิดพวกเราพร้อมที่จะพุ่ง เพราะเรารู้แล้วว่าเขาทำผิดอะไรเท่านั้นเอง"