“เจนี่” ลั่นเลยจุดที่จะรอ “นานา” คืนหนี้ ขอแค่ยอมรับความจริงแมนๆ เพื่อนทุกคนพร้อมพุ่งเข้าช่วย แต่ทำไมถึงไม่เลือกทำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เจนี่” เปิดใจอีกครั้ง เลยจุดที่จะรอแล้ว เพราะ “นานา” ส่งข้อความมาบอกว่าจะคืน ทุกคนก็รอ แต่รอแบบไร้ความหวัง แต่ตอนนี้แค่ออกมายอมรับความจริงกับเพื่อนแบบแมนๆ เชื่อว่าเพื่อนทุกคนก็พร้อมเข้าช่วยเหลือทันที

มีเรื่องราวถาโถมมากมายเหลือเกินสำหรับครอบครัวของ “นานา ไรบีนา” และ “เวย์ ไทยเทเนียม” ปริญญา อินทชัย กับการถูกกล่าวหาฉ้อโกงเพื่อนๆ และคนรอบตัว เพื่อนๆ ในกลุ่มเลิกคบเพราะโดนกันรอบวง เมื่อวานนี้ (12 ธ.ค.68) “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ได้ไลฟ์สดขายของ และตอบคำถามที่ชาวเน็ตถามเข้ามาว่าทำไมไม่รับสายเพื่อน เขาจะคืนเงินให้แล้ว รวมถึงเรื่องที่เพื่อนๆ ยังออกมาโพสต์มาพูดกันไม่หยุด

"เรื่องรับสายผู้จัดการรับแล้ว คุยแล้ว ตอนนี้มันเลยจุดที่ส่งข้อความมาบอกว่าจะคืนจะมาอะไร​ แต่ก็ไม่มีการคืนให้​ ทุกคนก็รอ​ เหมือนรอแบบไร้ความหวัง​ มันเหมือนทุกคนวันนี้รอว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะไปตามเส้นปรุที่ฉันจุดไว้ให้แล้ว​ ชีวิตมันไม่ได้ยากเลย​ แค่อยู่กับสิ่งที่ใช่​-ไม่ใช่​ จริง​-ไม่จริง แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะยอมทนเจ็บอีกนิด​ แต่คือความจริง​ และทุกคนพร้อมช่วยเลย​ ตัวเจนไม่รู้เลยว่าตื้นลึกหนาบางยังไง​ เราไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรยังไง​ แต่เจนมองมิตรภาพมากกว่า​ มองว่าวันนี้เพื่อนเราเป็นยังไงบ้าง​ เขาโอเคไหม โอเคขนาดไหน​ เขาพร้อมที่จะเจอกับโลกจริงหรือยัง​ ถ้าเขาพร้อมเจนพุ่งเลย​

นี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนเสียใจ​ และยังรอที่จะให้บางอย่างมันแสดงออกมาด้วยความจริงจากคำพูด​ หรือความไว้ใจ​ ความศรัทธาที่เราเคยมีให้กันเท่านั้นเอง​ แต่วันนี้ทุกอย่างก็ยังไม่เกิดขึ้น​ เจนถึงบอกว่าสิ่งเดียวที่จะทำร้ายเขา​ ไม่ใช่คำพูดเพื่อนนะ​ แต่เพราะความจริงที่เขาไม่พูด ตราบใดที่คุณยังผลัดวันประกันพรุ่งและพูดต่อไปเรื่อยๆ​ โดยที่มันไม่จริง​ มันก็จะทำร้ายตัวเขา​ แต่ถ้าคุณพูดความจริง​ วันเดียวจบ​ ยอมรับไปเลยแมนๆ​ ฉันผิดก็คือผิด​ เจนว่าเพื่อนทุกคนยอมที่จะหันมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันช่วยแกเอง​ วันนี้เจนยอมนะ รับไปเลย​ แล้วเจนจะไปช่วยเลย​ เจนแค่รอคุณเปิดประตูเท่านั้นเอง​ อันนี้คือกุญแจสำคัญเลย​ แต่ทำไมล่ะ

คนที่ไม่อยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจ ก็จะมาพูดว่าทำไมเพื่อนๆ ออกมาโพสต์มาพูดนั่นนี่ เพราะความจริงมันยังไม่ออกมา และอีกอย่างคือคนบอกว่าเจนเสียแค่นี้​ แต่ทำไมเล่นใหญ่​ มันไม่ได้เกี่ยวกับการเล่นใหญ่​ แต่ถ้าเรามีเพื่อนสักคนที่เราใช้เวลาใช้หัวใจอยู่ด้วยกันประมาณนึง​ เราจะรู้เลยว่าการลงทุนความรักครั้งนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเงิ​น​ แต่มันเกี่ยวกับเรื่องหัวใจที่มันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะศึกษาและดูใจกัน​ หนึ่งวันมันไม่ได้ทำให้เรารักคนๆ​ นี้ได้เลย​ มันถึงลงลึกมากเท่านั้นเอง​ อันนี้คือเหตุผลเลยค่ะ​ แล้วเจนพูดเลยว่าวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะซัปพอร์ต​จริงๆ​ เพราะเราก็คือมนุษย์คนนึงที่ยังพร้อมที่จะเปิดใจและยังมีความรักที่รออยู่ให้​ เพียงแต่เรารอประตูบานนั้นเปิดให้กับพวกเราที่ยังเป็นเพื่อน​ เมื่อไหร่ที่ประตูเปิดพวกเราพร้อมที่จะพุ่ง​ เพราะเรารู้แล้วว่าเขาทำผิดอะไรเท่านั้นเอง"








