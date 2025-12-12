“หนุ่ม สุรวุฑ - ตั๊ก นภัสรัญชน์” จากสายบู๊ โดดเล่นซีรีส์วายรุ่นใหญ่ ถอนตัวไม่ทัน ภรรยาอนุมัติแล้ว!

พลิกบทบาทครั้งใหญ่ “หนุ่ม สุรวุฑ” ควง “ตั๊ก นภัสรัญชน์” จากสายบู๊ สู่คู่จิ้นวายรุ่นใหญ่ เผยภรรยาอนุมัติเรียบร้อย ถอนตัวไม่ทันเซ็นสัญญาไปแล้ว ไม่บอกเลิฟซีนรุ่นใหญ่จะขนาดไหน แอบหวั่นไม่รู้คนจะอินไหม แต่ขอเปิดใจให้คาแรกเตอร์ใหม่ๆ
แค่ปล่อยภาพและทีเซอร์ออกมาไม่ทันไร แฟนๆ ก็ร้องว้าวกันแล้ว กับการจับคู่มาเป็นสายวายด้วยกันครั้งแรกของสองนักแสดงรุ่นใหญ่สายบู๊อย่าง “หนุ่ม สุรวุฑ ไหมกัน” และ “ตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์” กับซีรีส์เรื่อง คืนนี้ผมนอนไม่หลับ ทางช่องไทยพีบีเอส ซึ่งทั้งคู่ก็เผยว่าผ่านการอนุมัติจากภรรยาของกันและกันเรียบร้อยแล้ว
หนุ่ม : “ปล่อยภาพทีเซอร์เรียบร้อย ก็ดีครับ ก็เซอร์ไพรส์ ไม่คุ้นเนอะ คือตอนที่ทางบริษัทวันนี้วันดีติดต่อมา พอเขาเล่าเรื่องให้เราฟัง ก็รู้สึกว่า โห อันดับแรกอยากเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ เพราะว่าเรื่องราวน่าสนใจ เป็นซีรีส์ที่ต้องการเล่าเรื่องไปให้คุณผู้ชมในวงกว้างได้รับรู้ ผมเชื่อว่าหลาย ๆ มุมของตัวละครในเรื่องนี้มันก็คือคนทุกคนที่อยู่ในสังคมเรานี่แหละ มันคือเรื่องราวของมนุษย์ปกติที่ใช้ชีวิตอย่างปกติ มีเรื่องความรัก ความเศร้า เรื่องสุขภาพ เพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติทั้งหมด แต่ว่าในสังคมแบ่งแยกกันไปเอง ผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแมสเสจที่ทำให้ทุกๆ คนเข้าใจมุมมองเรื่องราวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”
ตั๊ก : “ตอนที่เขาติดต่อมา ยังไม่ได้อ่านเท่าไหร่ ภรรยาก็บอกทำงานซะ ช่วงนี้เป็นหนี้ (หัวเราะ) ตอนแรกเขาบอกโอเค พออ่านปุ๊บ ปฏิเสธเขาทันไหม ไม่ทันแล้ว เซ็นสัญญาไปแล้ว”
หนุ่ม : “ตอนเขาติดต่อมาคุณถามเขาหรือเปล่าว่าเล่นกับใคร”
ตั๊ก : “จริงๆ ตอนนี้เขายังไม่แน่ใจว่าใครเลย รู้แต่ว่าพี่กอล์ฟ (ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์) เป็นคนกำกับฯ โอเคป๊อก (ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์) รู้จัก คือเราไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่ แต่เราชอบงานศิลปะอยู่แล้ว เป็นเรื่องของความท้าทายในการแสดง มันดูแล้วน่าจะฉีกคาแรกเตอร์ แล้วมีอะไรให้เราค้นหา ในฐานะนักแสดงเรามองมุมนั้นก่อน พอภรรยาอนุญาตแล้ว เราก็โอเค ไป เล่นได้ ต้องให้ภรรยาอนุญาตก่อน โอเคนะ เล่นได้ แต่พอเริ่มอ่านไปให้เขาฟังนิดนึง เอ๊ะ เราปฏิเสธทันไหม ภรรยาถาม ผมบอกไม่ทันแล้วแหละ เซ็นสัญญาไปแล้ว งั้นเราก็เล่นแล้วกัน พอมาถึงได้รู้ว่ามีพี่หนุ่ม แล้วป๊อกเขาเป็นคนบอกผมเองว่าภาพปล่อยแล้ว ผมไม่รู้ เราทำงานกันอยู่ ไม่รู้เรื่องเลย กลับมาเขาบอกนี่ไง เขาให้ดูแล้วเขาเป็นคนลงเฟซเองด้วย เพราะผมไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กหรือว่าอินสตาแกรม ภรรยาเป็นผู้รับรู้ก่อนเสมอ”
บอกไม่ชินกลายเป็นคู่จิ้นรุ่นใหญ่
หนุ่ม : “คู่จิ้นสูงวัย เราต้องดีใจไหม (หัวเราะ)”
ตั๊ก : “ไม่ชินเลย เพราะเราก็แอ็กชั่นทั้งคู่”
หนุ่ม : “ตอนแรกที่ผมถามแล้วพอรู้ว่าเป็นใคร เอ๊ะ มันจะไปกันได้ไหม นี่ก็มาแอ็กกชั่นขี่ม้าฟันดาบ เราก็มาสายเจ้าพ่อยิงปืนแอ็กชั่นมาตลอด เราก็เลยคิดว่าเราจะไหวกันมั้ยวะ”
ตั๊ก : “ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เลย (เอามือจับแก้มหนุ่ม)”
หนุ่ม : “มีเวิร์กช็อปกันไปแล้วครับ วันแรกก็อ่านบท มีเวิร์กช็อป”
ตั๊ก : “ก็แค่อ่านบทกันเฉยๆ ให้รู้สึกเคมีการพูดคุยกัน พอได้ไหม พี่กอล์ฟเขาจะดูว่าเราโอเคนะ”
หนุ่ม : “ผมกังวลเพราะว่าเราจะไปทางไหน แต่กับพี่กอล์ฟเคยทำงานด้วยกันแล้ว เราเชื่อมืออยู่แล้ว พี่กอล์ฟเขาพูดมาคำหนึ่ง พี่หนุ่มไม่ต้องกังวล เดี๋ยวกอล์ฟจะพาไปเอง เขาให้ความมั่นใจเราเดี๋ยวจะพาไป เราก็เลยเชื่อใจ”
ตั๊ก : “ถึงตอนนี้พาไปไหน”
หนุ่ม : “ไม่รู้ (หัวเราะ)”
เผยไม่ใช่ครั้งแรกที่เล่นแนวนี้ แต่ก็แอบกังวล เพราะมีครอบครัวจริงๆ กันแล้วทั้งคู่
หนุ่ม : “จริงๆ ไม่ใช่ครั้งแรก แต่ว่าที่เคยเล่นมาไม่ได้เป็นแบบนี้ ไม่ใช่เรียลไลฟ์แบบนี้ อันนี้มันเป็นแบบเรียลไลฟ์มากๆ เป็นชีวิตจริงของมนุษย์มากๆ แล้วมันก็ได้ถูกถ่ายทอดมาแบบนี้ มันจริง มันคือปกติของมนุษย์ ที่มันยากที่สุดคือการก้าวข้ามที่เราเป็นปกติของเรา หลุดจากความเป็นจริงของตัวเราที่เราเป็น คือเราก็มีครอบครัวทั้งคู่ การมองหน้ากันแล้วไปกับตัวละครที่เขาสร้าง เรากระโดดเข้าไปในโลกจินตนาการที่บทสร้างสรรค์ขึ้นมา แล้วมันกลายเป็นไม่ใช่แค่บทละคร แต่มันเป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้น ฉะนั้นสิ่งที่มันยากคือการก้าวข้ามตัวเราเอง ก้าวเข้าไป มันไม่ใช่มองหนุ่มเป็น สุรวุฑ ไหมกัน แต่มองเป็นอ้น แล้วมองเป็นอ้นที่เรารัก การมองข้ามเพื่อรักกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ยาก แต่ก็ต้องรักกัน รักกันมากด้วย แต่รักกันแค่ไหนอันนี้ดูกันเอาเอง นี่ก็เปลี่ยนลุคเพื่อเรื่องนี้เลย
ตั๊ก : “ภรรยาว่ายังไง”
หนุ่ม : “อันนี้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากครับ ชอบ ภรรยาชอบ ไม่รู้ว่าภรรยาเราจะเป็นสาววายเพราะเรื่องนี้หรือเปล่า กลับบ้านไปพอเขาเห็นลุคเราเป็นแบบนี้ เขาชอบ เราก็แปลกใจ ตกลงชอบเราแบบเมื่อก่อน หรือว่าชอบเราแบบนี้ ส่วนความยากอย่างที่พี่ตั๊กบอก การจะก้าวข้ามความเป็นเราทั้งสองคน มันก็ค่อนข้างยาก เราต้องอาศัยความเชื่อใจกัน (โอบไหล่กัน) ว่าเราจะพากันไปได้”
ตั๊ก : “นั่น ชอบแต๊ะอั๋งตลอด”
หนุ่ม : “มันต้องรักกันมากๆ ครับ เลิฟซีนรุ่นใหญ่จะขนาดไหน เราไม่บอกสิครับ”
ตั๊ก : “ทิศทางนั้นแหละ ดูได้ทุกเพศทุกวัย”
หนุ่ม : “ซีรีส์เรื่องนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัย เพราะเรามีเรื่องราวของหลานตัวเล็กๆ ก็เล่าเรื่องนี้เหมือนกัน”
ตั๊ก : “เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เอดูเคทเอ็นเตอร์เทนคนดู แต่เป็นสิ่งที่พาเราไปด้วย ผมไม่ได้พาทุกคนไปนะครับ แต่ตัวละครพาพวกเราไปด้วยกัน”
หนุ่ม : “จริงๆ ซีรีส์เรื่องนี้ Edutainment เลย มันมีครบทุกรสชาติเลย”
ไม่ติดถ้าจะมีงานคู่กันแบบนี้อีก
หนุ่ม : “เราคาดหวังให้คุณผู้ชมมีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้มากกว่า อยากให้ผู้ชมได้ทั้งความบันเทิงและประโยชน์จากเรื่องนี้ มันไม่ได้บันเทิงอย่างเดียว มีหลายเรื่องที่เราก็ไม่รู้ เราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ เราก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ความรู้ไปด้วย และความบันเทิงไปด้วยครับ ถ้ามีแบบนี้อีก ไม่ติดนะ จะติดเรื่องอะไร”
ตั๊ก : “ถามภรรยาก่อนครับ”
หนุ่ม : “คือภรรยาเราชอบไปแล้ว ก็ไปรอดูในอนาคต ก็ขอบคุณไทยพีบีเอส ขอบคุณบริษัทวันนี้วันดี ขอบคุณพี่กอล์ฟที่ให้เรามีส่วนร่วมในโปรเจกต์ดีๆ แบบนี้”
ตั๊ก : “ขอบคุณทุกคนที่ว่างมา แล้วขอบคุณพี่หนุ่มด้วย (สวมกอดกัน)”
หนุ่ม : “ติดตามชมพร้อมกันวันที่ 11 มกราคม นี้ครับ