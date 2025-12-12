“เบส คำสิงห์” สุดทน โดนด่าเกาะกระแสคนไปทั่ว ฟาดกลับอย่ากดผู้หญิงด้วยกัน

“เบส คำสิงห์” สุดทน! ฟาดกลับคนด่าหาว่าเกาะกระแส ลั่นหาเงินเองมานาน ไม่เคยบูลลี่ใคร วอนอย่ากดผู้หญิงด้วยกัน ถ้าไม่ชอบก็แค่ปัดผ่านไปเลย
สุดทนจนออกมาโพสต์ยาวเหยียดในเฟซบุ๊ก สำหรับ “เบส รักษ์วนีย์ คำสิงห์” ลูกสาว “สมรักษ์ คำสิงห์” ที่ล่าสุดถูกคนบางกลุ่มรุมด่าไม่ให้เกียรติ กล่าวหาเกาะกระแสคนไปทั่ว ฟาดถ้าไม่พอใจก็ปัดผ่านไปได้เลย พร้อมวอนให้เกียรติตน อย่ามากดผู้หญิงด้วยกัน
“ไม่เคยคิดอยากโพสต์อะไรเลยมาตลอด แต่ตอนนี้มีบางกลุ่มด่าหนูไปถึงเรื่องการไม่ให้เกียรติ หรือแบ่งชนชั้น เกาะคนนู้นคนนี้ สร้างกระแส คือจะด่าหนูว่าอะไรก็ได้ค่ะ แต่หนูให้ความสำคัญเรื่องการให้เกียรติคนมากๆ และการไม่บูลลี่คน ตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยมีนิสัยบูลลี่คน หรือไม่ให้เกียรติ การไลฟ์สด ‘เรา’ พูดเล่นกัน แซวกัน (เรา คือ ทั้งหมด ทั้งหนู และบุคคลร่วมไลฟ์ บุคคลที่พูดถึง และคอมเมนต์ต่างๆ) ในเวลานั้น พูดเล่นกัน เฮฮากัน มันไม่ได้มีใครมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรเลย
แต่พอวันนึง หนูทำอะไรให้ไม่ถูกใจก็มารุมด่า ทำไมเป็นผู้หญิงพูดเล่นคืน ก็ผิด แซวคืน ก็ผิด พอเงียบก็หาว่า เปลี่ยนไป ไม่เต็มใจไลฟ์ ทำไมคนที่โดนตลอด ต้องเป็นผู้หญิงคะ ย้อนดูกันดีๆ ได้เลยค่ะ หนูอยู่ของหนูเฉยๆ มาตลอด หนูทำงานตรงนี้มานานแล้ว หนูทำคลิปคอนเทนต์ รับรีวิวทั้งแบบถ่ายรูป+สร้างวิดีโอ รับไลฟ์สด แสดงละคร ออกอีเวนต์ ไทอินสินค้าตามรายการทีวี หนูหาเงินของหนูแบบนี้มานานแล้ว
จนวันนี้พอหนูทำอะไรให้ไม่พอใจ ด่าหนูต่างๆ นานา และลามไปถึงว่าหนูเกาะนู้นนี้ หนูไม่เคยเกาะใครค่ะ หนูเกรงใจทุกคนมากๆ ไม่กล้าสนิทกับใครด้วยซ้ำ คนที่สนิทจริงๆ ก็คือนับนิ้วได้เลย ไม่เยอะเลยค่ะ เพราะหนูไม่ชอบให้ใครมองว่าเกาะอยู่แล้ว ทุกคอนเทนต์ที่ลง มันคือความน่ารักค่ะ ไม่ว่ากับเพื่อน กับพี่ชายต่างๆ โมเมนต์น่ารัก หนูก็อยากลงเก็บไว้ของหนู ซึ่งก่อนลงหนูบอกเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ทำงานกับหนูก่อนเสมอ หนูมีมารยาทพอค่ะ และหนูลงแบบนี้มานานแล้วค่ะ
ช่วงนึงทำงานกับใครบ่อย สนิทกับใครก็ลงกับคนนั้น พอวันนึงไปทำงานอีกที่นึง หรือที่ใหม่ๆ สนิทกับใครอีกก็ลงกับคนนั้น หนูเป็นแบบนี้มาตลอดของหนู ฉะนั้นคนที่ด่าหนูอยู่ตอนนี้ ไม่ชอบหนู ไม่พอใจหนูจริงๆ ปัดหนูผ่านไปเลยค่ะ ไม่ต้องรุมด่า รุมกดผญ.ด้วยกันนะคะ ให้เกียรติหนูเหมือนที่หนูให้เกียรติทุกๆ ด้อมด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ”