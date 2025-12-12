“เวย์ ไทยเทเนียม” รับทราบข้อหาร่วมฉ้อโกงทรัพย์ 14 ล้าน ลั่นยืมเงิน “เดย์” แค่ 2 ล้านบาท ไม่ใช่หลัก 10 ล้าน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ที่อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู” ได้พาลูกความ “เวย์ ไทยเทเนียยม” ปริญญา อินทชัย เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์ จากกรณีที่นักธุรกิจชื่อดัง โอนเงินเข้าบัญชีตนเอง จำนวน 10 ครั้งเป็นเงินจำนวน 14 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน มี.ค. 65 ทำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ โดยเข้าใจว่าร่วมกระทำกับภรรยา “นานา ไรบีนา” ในการฉ้อโกง ซึ่งเวย์ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้ว
ทนายสายหยุด เล่าว่า ในข้อเท็จจริงจากการพูดคุยกับลูกความ พบว่าเวย์ ไม่ทราบว่านานาติดต่อกับผู้เสียหายให้โอนเงินมาที่บัญชีดังกล่าว โดยทราบเพียงว่านานา แจ้งว่าเงินโอนเข้ามาในบัญชี และให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ตามที่บอก โดยเจ้าตัวไม่ทราบว่าแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวมาจากบุคคลใด และนานาได้บอกกับทางผู้เสียหายว่าไม่ให้นำเรื่องที่ติดต่อกันไปบอกทางเวย์
เวย์มาทราบว่ามีปัญหากับผู้เสียหายในช่วงเดือนตุลาคม ก่อนจะเริ่มมีการใช้หนี้ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคม จำนวน 1.5 ล้านบาท โดยเป็นการโอนตรงไปยังผู้เสียหาย นอกจากนี้ ยังชี้แจงว่าในการไปร่วมรับประทานอาหารกับผู้เสียหาย ที่มีทั้งนานา-เวย์ และนักธุรกิจอีกหลายคน ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องธุรกิจ ยืนยันว่าเวย์ ไม่ทราบถึงการลงทุนของนานากับผู้เสียหาย และยืนยันว่าเวย์ไม่เคยชักชวนใครลงทุน
ทนายสายหยุด ยังยืนยันว่ายอด 14 ล้านบาทในวันนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับยอดเงินจำนวน 50 ล้านบาทในคดีก่อนหน้านี้ ส่วนการชดใช้เงินให้กับผู้เสียหาย ทนายสายหยุด ยอมรับว่า ขณะนี้ลูกความทั้งสองคนค่อนข้างกระสับกระส่ายในเรื่องการหาเงินมาใช้หนี้ เนื่องจากกระแสข่าวทำให้กระทบกับงานของทั้งคู่ จนถูกยกเลิกงาน และสปอนเซอร์ถอนตัวจากคอนเสิร์ต นอกจากนี้ยังโดนโจมตีจากกระแสข่าวจนทำให้การขายหุ้นร้านตัดผมจากเดิมที่ขายได้ 300 ล้านบาท เหลือเพียงแค่ 180 ล้านบาท รวมถึงกำลังสอบถามเรื่องของบ้านที่กำลังขายว่ามีการติดจำนองกับเจ้าหนี้รายใดหรือไม่ และเท่าที่ดูสินทรัพย์ที่มียังไม่แน่ใจว่า เรื่องแผนการชำระหนี้จะเป็นอย่างไร โดยตอนนี้ยอดความเสียหายที่นานาจะต้องชดใช้ ทุกคดีรวมกันอยู่ที่ 152 ล้านบาท
ด้าน เวย์ ไทยเทเนียม ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวถึงเรื่องราวต่างๆ ทีละประเด็น
-เวย์ ยังได้พูดถึงประเด็นที่ “เดย์ ไทยเทเนียม” ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ภายในวง ยอมรับว่ามีการยืมเงินจริงเป็นจำนวน 2 ล้าน เป็นสัญญาใจ และไม่ได้บอกใคร ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องพยายามคุยกับเขามาโดยตลอด
-เรื่องการคืนเงิน ในข้อตกลงถ้าเขาต้องการก็จะมาบอก แต่ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ จนกระทั่งมาเห็นคลิปพี่เดย์พูดผ่านโซเชียลยอมรับว่าตกใจ
-เรื่องการใช้หนี้ ขอพูดคุยกับทางทีมทนายก่อนว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เครียด และเป็นห่วงลูก แต่ก็ได้อธิบายประคับประคองกันไป ยืนยันว่ายังมีสถานะสามีภรรยาอยู่
-หลังเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบกับงาน โดยเฉพาะคอนเสิร์ต มีสปอนเซอร์หลายเจ้าที่ถอนตัว รวมถึงศิลปิน ส่วนจะจัดคอนเสิร์ตอยู่หรือไม่ ต้องขอดูก่อน