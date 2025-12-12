“โอซา แวง” โพสต์ฟาดรัวๆ มีคนขายหุ้นปลอม หยุดเล่นเป็นเหยื่อ ฉันไม่เคยรักสามีคุณ!

หลังจาก “โอซา แวง” ได้ออกมาเปิดใจเรื่องอดีตเพื่อนรัก ที่ตอนนี้ขอตัดขาดกันแล้ว เหตุรู้ความจริงบางอย่างเมื่อ 7 ปีก่อน และเลิกคุยกันได้ 2 ปี ไม่มีโอกาสกลับมาคุยกันอีก จนทำให้คนแห่โยงว่าหมายถึง “นานา ไรบีนา” ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานานาได้ไลฟ์ถึงเรื่องนี้ ยืนยันว่าไม่รู้เรื่องที่โอซา แวงกล่าวอ้างคือเรื่องอะไร เพราะตนเองไม่ได้มีหนี้สินกับอีกฝ่าย
ล่าสุดอินสตาแกรม โอซา แวง ฟาดเดือดใครบางคน ซัดแรง ทั้งขายหุ้นปลอม หยุดเล่นบทเหยื่อ บิดเบือนเรื่องราว และฉันไม่เคยรักสามีของคุณ
Stop playing victim in situations you've created and then flip the story to manipulate people to think you're innocent. (หยุดเล่นเป็นเหยื่อในสถานการณ์ที่คุณสร้างขึ้นมาเอง แล้วบิดเบือนเรื่องราวเพื่อปั่นหัวคนอื่นให้คิดว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์)
I think someone tried to sell me FAKE shares 6 mths ago into a business that myself and my friends helped them built. (ฉันคิดว่ามีคนพยายามขายหุ้นปลอมให้กับฉันเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว ในธุรกิจที่ฉันและเพื่อน ๆ ของฉันช่วยพวกเขาสร้างขึ้นมา)
On that note, I NEVER been in love with your Husband. Kindly stop telling ppl that. (กี่ยวกับเรื่องนั้น : ฉันไม่เคยรักสามีของคุณเลย กรุณาหยุดบอกคนอื่นแบบนั้นได้แล้ว)
งานนี้ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ได้รีโพสต์สตอรี่ทุกโพสต์ของโอซา แวง ด้วย